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В Киеве опровергли сообщение о начале обучения пилотов на F-16 - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/f-16-1909367788.html
В Киеве опровергли сообщение о начале обучения пилотов на F-16
В Киеве опровергли сообщение о начале обучения пилотов на F-16 - РИА Новости, 14.11.2023
В Киеве опровергли сообщение о начале обучения пилотов на F-16
Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат опроверг свое заявление о начале обучения украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16 в Румынии, по его... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:25
2023-11-14T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат опроверг свое заявление о начале обучения украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16 в Румынии, по его словам, в будущем центре обучения только начали строить летную базу. Игнат 10 ноября сообщил, что обучение пилотов ВСУ на F-16 идет по плану, по его словам, некоторые летчики уже проходят подготовку в небе в сопровождении инструкторов. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен ранее заявила, что страна отправила 7 ноября пять своих истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов. "Иногда заявления наших западных партнеров нужно смотреть под иным углом. Нидерланды передали пять самолетов, поскольку они переходят на F-35. (Истребители – ред.) F-16 они передали в Румынию, первую партию в будущий центр, который строится, пока что никакой речи об обучении украинских пилотов там не идет. Это не будет прямо сейчас, как пишут СМИ. Пишут, что уже наши соколята полетели. Дурак думкою богатеет", - сказал Игнат на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна". Он уточнил, что в будущем центре, насколько ему известно, успели залить фундамент. При этом добавил, что в центре есть взлетно-посадочная полоса, и там действительно можно летать, однако там только начали строить лётную базу, предназначенную для обучения пилотов ВСУ. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231110/istrebiteli-1908644274.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, f-16, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, F-16, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве опровергли сообщение о начале обучения пилотов на F-16

Советник ВВС Украины опроверг свое заявление о начале обучения пилотов на F-16

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат опроверг свое заявление о начале обучения украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16 в Румынии, по его словам, в будущем центре обучения только начали строить летную базу.
Игнат 10 ноября сообщил, что обучение пилотов ВСУ на F-16 идет по плану, по его словам, некоторые летчики уже проходят подготовку в небе в сопровождении инструкторов. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен ранее заявила, что страна отправила 7 ноября пять своих истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов.
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"Иногда заявления наших западных партнеров нужно смотреть под иным углом. Нидерланды передали пять самолетов, поскольку они переходят на F-35. (Истребители – ред.) F-16 они передали в Румынию, первую партию в будущий центр, который строится, пока что никакой речи об обучении украинских пилотов там не идет. Это не будет прямо сейчас, как пишут СМИ. Пишут, что уже наши соколята полетели. Дурак думкою богатеет", - сказал Игнат на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна". Он уточнил, что в будущем центре, насколько ему известно, успели залить фундамент. При этом добавил, что в центре есть взлетно-посадочная полоса, и там действительно можно летать, однако там только начали строить лётную базу, предназначенную для обучения пилотов ВСУ.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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