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Эксперт считает, что нынешние Молдавия и Украина никогда не вступят в ЕС - РИА Новости, 14.11.2023
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18:36 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/evrosoyuz-1909442076.html
Эксперт считает, что нынешние Молдавия и Украина никогда не вступят в ЕС
Эксперт считает, что нынешние Молдавия и Украина никогда не вступят в ЕС - РИА Новости, 14.11.2023
Эксперт считает, что нынешние Молдавия и Украина никогда не вступят в ЕС
У Молдавии и Украины нет шансов на вступление в ЕС в их нынешнем виде, заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:36
2023-11-14T18:36
молдавия
украина
евросоюз
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. У Молдавии и Украины нет шансов на вступление в ЕС в их нынешнем виде, заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финуниверситета (Москва) Игорь Шорников. Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. "Призыв Еврокомиссии с рекомендацией начать переговоры о приеме Украины и Молдовы в ЕС уже целую неделю активно муссируется в СМИ, особенно на провластных каналах в Молдове и на Украине. Это безусловный успех. Но успех пропагандистский, реальную выгоду из которого должны извлекать политические режимы в Киеве и в Кишиневе. Сейчас они зашатались, но "благая весть" про евроинтеграцию должна эти режимы немного стабилизировать. Надо отдать должное Евросоюзу, политическую поддержку своим протеже он оказывает максимальную, несмотря на плохой для него прогноз в целом по макрорегиону", - сказал Шорников. По его мнению, шансов на вступление в ЕС у Молдавии и Украины в их нынешнем виде нет. "Они могут попасть туда не в качестве независимых государств, а по кусочку, отдельными управляемыми извне территориями. Молдавия – без Приднестровья и Гагаузии – может быть поглощена Румынией, а западная часть Украины вполне может оказаться под польской оккупацией", - полагает эксперт. "Желают ли такой евроинтеграции молдаване и украинцы? Готовы ли они попрощаться со своей государственностью? Мне кажется, что адекватная часть общества там на это не согласится. Но Брюссель со своими планами никого не знакомит и продолжает добиваться геополитических целей простым пиаром", - отметил собеседник агентства. Он полагает, что громкая эпопея с призывом Еврокомиссии по поводу Молдавии и Украины закончится в конце декабря предоставлением Грузии того статуса, которого она не смогла получить в прошлом году. "И, дождавшись отстающего, Украина и Молдова будут ожидать в предбаннике ЕС нового электорального этапа, чтобы с помощью Брюсселя снова обмануть ожидания избирателей", - отметил эксперт. По его словам, проблема в том, что избирателей в этих странах становится все меньше и меньше. "Население стран-кандидатов стремительно сокращается, происходит настоящая депопуляция. Думается, что в какой-то момент население Молдовы и Украины достигнет порога, когда оно не сможет далее поддерживать свою государственность и тогда, можно предположить, Евросоюз сможет позволить себе включить отдельные территории в состав стран-членов ЕС. Но это пока теория", - подчеркнул Шорников. Формальное решение о начале переговорного процесса по вступлению в Евросоюз будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
https://ria.ru/20231110/ukraina-1908580669.html
https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html
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молдавия, украина, евросоюз, в мире
Молдавия, Украина, Евросоюз, В мире
Эксперт считает, что нынешние Молдавия и Украина никогда не вступят в ЕС

Эксперт: у Молдавии и Украины в их нынешнем виде нет шансов на вступление в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. У Молдавии и Украины нет шансов на вступление в ЕС в их нынешнем виде, заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финуниверситета (Москва) Игорь Шорников.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий.
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"Призыв Еврокомиссии с рекомендацией начать переговоры о приеме Украины и Молдовы в ЕС уже целую неделю активно муссируется в СМИ, особенно на провластных каналах в Молдове и на Украине. Это безусловный успех. Но успех пропагандистский, реальную выгоду из которого должны извлекать политические режимы в Киеве и в Кишиневе. Сейчас они зашатались, но "благая весть" про евроинтеграцию должна эти режимы немного стабилизировать. Надо отдать должное Евросоюзу, политическую поддержку своим протеже он оказывает максимальную, несмотря на плохой для него прогноз в целом по макрорегиону", - сказал Шорников.
По его мнению, шансов на вступление в ЕС у Молдавии и Украины в их нынешнем виде нет. "Они могут попасть туда не в качестве независимых государств, а по кусочку, отдельными управляемыми извне территориями. Молдавия – без Приднестровья и Гагаузии – может быть поглощена Румынией, а западная часть Украины вполне может оказаться под польской оккупацией", - полагает эксперт.
"Желают ли такой евроинтеграции молдаване и украинцы? Готовы ли они попрощаться со своей государственностью? Мне кажется, что адекватная часть общества там на это не согласится. Но Брюссель со своими планами никого не знакомит и продолжает добиваться геополитических целей простым пиаром", - отметил собеседник агентства.
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Он полагает, что громкая эпопея с призывом Еврокомиссии по поводу Молдавии и Украины закончится в конце декабря предоставлением Грузии того статуса, которого она не смогла получить в прошлом году. "И, дождавшись отстающего, Украина и Молдова будут ожидать в предбаннике ЕС нового электорального этапа, чтобы с помощью Брюсселя снова обмануть ожидания избирателей", - отметил эксперт.
По его словам, проблема в том, что избирателей в этих странах становится все меньше и меньше. "Население стран-кандидатов стремительно сокращается, происходит настоящая депопуляция. Думается, что в какой-то момент население Молдовы и Украины достигнет порога, когда оно не сможет далее поддерживать свою государственность и тогда, можно предположить, Евросоюз сможет позволить себе включить отдельные территории в состав стран-членов ЕС. Но это пока теория", - подчеркнул Шорников.
Формальное решение о начале переговорного процесса по вступлению в Евросоюз будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
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