https://ria.ru/20231114/evakuatsiya-1909265621.html

Мужчина в "Домодедово" дождался маму из Газы

Мужчина в "Домодедово" дождался маму из Газы - РИА Новости, 14.11.2023

Мужчина в "Домодедово" дождался маму из Газы

Молодой человек Омар Зороб, несколько часов ждавший маму с эвакуационного рейса из сектора Газа в аэропорту "Домодедово", дождался ее и подарил ей цветы - она... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T01:36

2023-11-14T01:36

2023-11-14T01:36

россия

израиль

палестина

сектор газа

домодедово (аэропорт)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Молодой человек Омар Зороб, несколько часов ждавший маму с эвакуационного рейса из сектора Газа в аэропорту "Домодедово", дождался ее и подарил ей цветы - она рассказала журналистам, что в анклаве буквально негде прятаться от бомбежек. Самолет Ил-76 МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа гражданами России приземлился в "Домодедово" в понедельник вечером. "Долетели хорошо, спасибо всем: дипломаты большие молодцы, большое спасибо правительству России! Мы в такой горячей точке были, очень сейчас тяжело палестинцам", - рассказала женщина. Она рассказала, что долго не могла покинуть Газу из-за отсутствия согласования между Египтом, Палестиной и Израилем. Она добавила, что бомбардировки Израиля разрушают больницы и машины скорой помощи. "Обстановка очень тяжелая там. Мой муж остался там, он врач и не захотел уезжать, он посчитал своим долгом остаться в Палестине, со своим народом", - также рассказала она. "Бомбардировки очень сильные, нет ни одного безопасного места. Израиль говорит, что нужно переселяться с севера на юг, но юг не безопасен, там нет ни одного безопасного места", - рассказала женщина. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля , где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, израиль, палестина, сектор газа, домодедово (аэропорт), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество