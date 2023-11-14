https://ria.ru/20231114/ekspertizy-1909403829.html

СК назначил 12 экспертиз по делу Героя России, обвиняемого в убийстве

СК назначил 12 экспертиз по делу Героя России, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 14.11.2023

СК назначил 12 экспертиз по делу Героя России, обвиняемого в убийстве

Следователи назначили 12 экспертиз по делу Героя России подполковника Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T16:29

2023-11-14T16:29

2023-11-14T17:08

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

госдума рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи назначили 12 экспертиз по делу Героя России подполковника Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Сандалов. "По делу назначены 12 экспертиз, в том числе медико-криминалистические, баллистические, психолого-психиатрические", — сказал он, добавив, что до этого следователи уже назначили три экспертизы. По словам адвоката, предполагается исследовать на предмет следов пороха одежду, в которой были Магасумов и его сослуживец. Кроме того, специалисты установят вменяемость обвиняемого и свидетелей. Сейчас Магасумов находится под стражей. Дело расследует Главное военное следственное управление СК.Как рассказал Сандалов, следствие считает, что в августе Магасумов с сослуживцем познакомились с двумя девушками в кафе "Панорама" в Луганске. Позже они вышли на улицу и пришли на площадку с лавочками, где "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" Магасумов застрелил одну из девушек. Защита утверждает, что курок случайно спустил сослуживец Магасумова, когда проверял патроны в пистолете, а сам подполковник несколькими минутами ранее ушел оттуда. При этом депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в Telegram-канале, что в деле есть явка с повинной другого офицера, который якобы признался, что именно он случайно выстрелил в девушку. Магасумов просит вернуть его в зону спецоперации, а за его голову ВСУ назначили награду в 75 тысяч долларов, утверждает Хинштейн.

https://ria.ru/20231110/obvinyaemyy-1908765514.html

https://radiosputnik.ru/20231030/volnovakha-1906299884.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, госдума рф