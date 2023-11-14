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СК назначил 12 экспертиз по делу Героя России, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 14.11.2023
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16:29 14.11.2023 (обновлено: 17:08 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/ekspertizy-1909403829.html
СК назначил 12 экспертиз по делу Героя России, обвиняемого в убийстве
СК назначил 12 экспертиз по делу Героя России, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 14.11.2023
СК назначил 12 экспертиз по делу Героя России, обвиняемого в убийстве
Следователи назначили 12 экспертиз по делу Героя России подполковника Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T16:29
2023-11-14T17:08
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происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
госдума рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи назначили 12 экспертиз по делу Героя России подполковника Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Сандалов. "По делу назначены 12 экспертиз, в том числе медико-криминалистические, баллистические, психолого-психиатрические", — сказал он, добавив, что до этого следователи уже назначили три экспертизы. По словам адвоката, предполагается исследовать на предмет следов пороха одежду, в которой были Магасумов и его сослуживец. Кроме того, специалисты установят вменяемость обвиняемого и свидетелей. Сейчас Магасумов находится под стражей. Дело расследует Главное военное следственное управление СК.Как рассказал Сандалов, следствие считает, что в августе Магасумов с сослуживцем познакомились с двумя девушками в кафе "Панорама" в Луганске. Позже они вышли на улицу и пришли на площадку с лавочками, где "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" Магасумов застрелил одну из девушек. Защита утверждает, что курок случайно спустил сослуживец Магасумова, когда проверял патроны в пистолете, а сам подполковник несколькими минутами ранее ушел оттуда. При этом депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в Telegram-канале, что в деле есть явка с повинной другого офицера, который якобы признался, что именно он случайно выстрелил в девушку. Магасумов просит вернуть его в зону спецоперации, а за его голову ВСУ назначили награду в 75 тысяч долларов, утверждает Хинштейн.
https://ria.ru/20231110/obvinyaemyy-1908765514.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
СК назначил 12 экспертиз по делу Героя России, обвиняемого в убийстве

СК назначил 12 экспертиз по делу Героя России Магасумова, обвиняемого в убийстве

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи назначили 12 экспертиз по делу Героя России подполковника Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Сандалов.
"По делу назначены 12 экспертиз, в том числе медико-криминалистические, баллистические, психолого-психиатрические", — сказал он, добавив, что до этого следователи уже назначили три экспертизы.
По словам адвоката, предполагается исследовать на предмет следов пороха одежду, в которой были Магасумов и его сослуживец. Кроме того, специалисты установят вменяемость обвиняемого и свидетелей.
Сейчас Магасумов находится под стражей. Дело расследует Главное военное следственное управление СК.
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Героя России Магасумова, обвиняемого в убийстве, оставили под стражей
10 ноября, 19:25
Как рассказал Сандалов, следствие считает, что в августе Магасумов с сослуживцем познакомились с двумя девушками в кафе "Панорама" в Луганске. Позже они вышли на улицу и пришли на площадку с лавочками, где "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" Магасумов застрелил одну из девушек. Защита утверждает, что курок случайно спустил сослуживец Магасумова, когда проверял патроны в пистолете, а сам подполковник несколькими минутами ранее ушел оттуда.
При этом депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в Telegram-канале, что в деле есть явка с повинной другого офицера, который якобы признался, что именно он случайно выстрелил в девушку. Магасумов просит вернуть его в зону спецоперации, а за его голову ВСУ назначили награду в 75 тысяч долларов, утверждает Хинштейн.
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