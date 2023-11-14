https://ria.ru/20231114/ekonomika-1909405465.html
ЦБ заявил о снижении профицита внешней торговли
ЦБ заявил о снижении профицита внешней торговли - РИА Новости, 14.11.2023
ЦБ заявил о снижении профицита внешней торговли
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-октябре 2023 года снизилось на 62% в годовом выражении, составив 104 миллиарда долларов, следует... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T16:33
2023-11-14T16:33
2023-11-14T16:33
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-октябре 2023 года снизилось на 62% в годовом выражении, составив 104 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ. Согласно приведённой таблице, показатель составил за первые десять месяцев года 104 миллиарда долларов, в то время как за январь-октябрь прошлого года было 271,6 миллиарда. "Снижение профицита счета текущих операций произошло вследствие уменьшения положительного сальдо торгового баланса на 167,6 миллиарда долларов США за счет сокращения экспорта на 138,7 миллиарда долларов США и увеличения импорта товаров на 29 миллиарда долларов США", - также уточняет ЦБ. Кроме того, дефицит баланса внешней торговли услугами в январе-октябре составил 27,1 миллиарда долларов, расширившись на 9,7 миллиарда долларов за счет снижения объема предоставленных нерезидентам прочих услуг, а также роста выездного туризма, указывает ЦБ.
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ заявил о снижении профицита внешней торговли
ЦБ: профицит внешней торговли РФ товарами в январе-октябре упал на 62%