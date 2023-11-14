https://ria.ru/20231114/effektivnost-1909446026.html

Минэкономразвития оценило повышение энергоэффективности в Подмосковье

Минэкономразвития оценило повышение энергоэффективности в Подмосковье - РИА Новости, 14.11.2023

Минэкономразвития оценило повышение энергоэффективности в Подмосковье

Министерство экономического развития России высоко оценило работу центральных исполнительных органов и правительства Подмосковья по повышению... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:54

2023-11-14T18:54

2023-11-14T18:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министерство экономического развития России высоко оценило работу центральных исполнительных органов и правительства Подмосковья по повышению энергоэффективности в регионе. Об этом сообщил телеканал "360".Оценки выставляли по критериям стратегического планирования, дорожной инфраструктуры и методического обеспечения.Несмотря на высокие оценки, в регионе реализовали не весь потенциал повышения энергоэффективности, отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин. По его словам, Подмосковье будет стремиться попасть на первые строчки рейтинга.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)