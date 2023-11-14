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Минэкономразвития оценило повышение энергоэффективности в Подмосковье
Минэкономразвития оценило повышение энергоэффективности в Подмосковье - РИА Новости, 14.11.2023
Минэкономразвития оценило повышение энергоэффективности в Подмосковье
Министерство экономического развития России высоко оценило работу центральных исполнительных органов и правительства Подмосковья по повышению... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:54
2023-11-14T18:54
2023-11-14T18:54
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министерство экономического развития России высоко оценило работу центральных исполнительных органов и правительства Подмосковья по повышению энергоэффективности в регионе. Об этом сообщил телеканал "360".Оценки выставляли по критериям стратегического планирования, дорожной инфраструктуры и методического обеспечения.Несмотря на высокие оценки, в регионе реализовали не весь потенциал повышения энергоэффективности, отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин. По его словам, Подмосковье будет стремиться попасть на первые строчки рейтинга.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министерство экономического развития России высоко оценило работу центральных исполнительных органов и правительства Подмосковья по повышению энергоэффективности в регионе. Об этом сообщил телеканал "360".
Оценки выставляли по критериям стратегического планирования, дорожной инфраструктуры и методического обеспечения.
Несмотря на высокие оценки, в регионе реализовали не весь потенциал повышения энергоэффективности, отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин. По его словам, Подмосковье будет стремиться попасть на первые строчки рейтинга.