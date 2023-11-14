https://ria.ru/20231114/dtp-1909453260.html

В США в ДТП с участием фуры и школьного автобуса погибли три человека

В США в ДТП с участием фуры и школьного автобуса погибли три человека - РИА Новости, 14.11.2023

В США в ДТП с участием фуры и школьного автобуса погибли три человека

Три человека погибли и 15 пострадали в результате столкновения фуры и автобуса со школьниками в американском штате Огайо, передает агентство Ассошиэйтед Пресс... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T19:24

2023-11-14T19:24

2023-11-14T19:24

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Три человека погибли и 15 пострадали в результате столкновения фуры и автобуса со школьниками в американском штате Огайо, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на экстренные службы. "Фура врезалась в ехавший впереди нее чартерный автобус, перевозивший учеников старшей школы, на шоссе в Огайо, в результате чего три человека погибли и 15 пострадали", - говорится в сообщении агентства. По информации агентства, всего в автобусе находились 57 человек. Авария произошла около 9.00 (17.00 по мск). Причина столкновения пока неизвестна.

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огайо, в мире, сша