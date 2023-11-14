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В США в ДТП с участием фуры и школьного автобуса погибли три человека - РИА Новости, 14.11.2023
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19:24 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/dtp-1909453260.html
В США в ДТП с участием фуры и школьного автобуса погибли три человека
В США в ДТП с участием фуры и школьного автобуса погибли три человека - РИА Новости, 14.11.2023
В США в ДТП с участием фуры и школьного автобуса погибли три человека
Три человека погибли и 15 пострадали в результате столкновения фуры и автобуса со школьниками в американском штате Огайо, передает агентство Ассошиэйтед Пресс... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T19:24
2023-11-14T19:24
огайо
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сша
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Три человека погибли и 15 пострадали в результате столкновения фуры и автобуса со школьниками в американском штате Огайо, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на экстренные службы. "Фура врезалась в ехавший впереди нее чартерный автобус, перевозивший учеников старшей школы, на шоссе в Огайо, в результате чего три человека погибли и 15 пострадали", - говорится в сообщении агентства. По информации агентства, всего в автобусе находились 57 человек. Авария произошла около 9.00 (17.00 по мск). Причина столкновения пока неизвестна.
https://ria.ru/20231024/dtp-1904827505.html
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огайо, в мире, сша
Огайо, В мире, США
В США в ДТП с участием фуры и школьного автобуса погибли три человека

В Огайо фура врезалась в автобус со школьниками, трое погибли и 15 пострадали

© Фото : Ohio Dept of TransportationПоследствия столкновения фуры и автобуса со школьниками в американском штате Огайо
Последствия столкновения фуры и автобуса со школьниками в американском штате Огайо - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : Ohio Dept of Transportation
Последствия столкновения фуры и автобуса со школьниками в американском штате Огайо
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Три человека погибли и 15 пострадали в результате столкновения фуры и автобуса со школьниками в американском штате Огайо, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на экстренные службы.
"Фура врезалась в ехавший впереди нее чартерный автобус, перевозивший учеников старшей школы, на шоссе в Огайо, в результате чего три человека погибли и 15 пострадали", - говорится в сообщении агентства.
По информации агентства, всего в автобусе находились 57 человек. Авария произошла около 9.00 (17.00 по мск). Причина столкновения пока неизвестна.
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