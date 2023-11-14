https://ria.ru/20231114/dtp-1909280086.html
В Москве возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью пострадавшими
В Москве возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью пострадавшими - РИА Новости, 14.11.2023
В Москве возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью пострадавшими
Уголовное дело возбудили по факту ДТП, произошедшего в понедельник на Варшавском шоссе в Москве, где столкнулись три машины, одна из которых загорелась, в... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T07:58
2023-11-14T07:58
2023-11-14T12:57
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту ДТП, произошедшего в понедельник на Варшавском шоссе в Москве, где столкнулись три машины, одна из которых загорелась, в аварии пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортного средства)", - сообщили в ведомстве. Ранее в ГИБДД Москвы рассказали, что водитель такси Volkswagen врезался на светофоре в Hyundai и Toyota, которые ждали зеленого сигнала. После этого такси загорелось, а Hyundai по инерции сбил пешеходов. В аварии пострадали четыре пешехода и пассажир такси.
https://ria.ru/20231113/dtp-1909124794.html
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происшествия, авто, москва, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Москва, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Москве возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью пострадавшими
МВД: в Москве возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью пострадавшими