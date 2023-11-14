Рейтинг@Mail.ru
В Москве возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью пострадавшими - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:58 14.11.2023 (обновлено: 12:57 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/dtp-1909280086.html
В Москве возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью пострадавшими
В Москве возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью пострадавшими - РИА Новости, 14.11.2023
В Москве возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью пострадавшими
Уголовное дело возбудили по факту ДТП, произошедшего в понедельник на Варшавском шоссе в Москве, где столкнулись три машины, одна из которых загорелась, в... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T07:58
2023-11-14T12:57
происшествия
авто
москва
россия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909239669_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9e1e1f23ca54253de215b732f1932242.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту ДТП, произошедшего в понедельник на Варшавском шоссе в Москве, где столкнулись три машины, одна из которых загорелась, в аварии пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортного средства)", - сообщили в ведомстве. Ранее в ГИБДД Москвы рассказали, что водитель такси Volkswagen врезался на светофоре в Hyundai и Toyota, которые ждали зеленого сигнала. После этого такси загорелось, а Hyundai по инерции сбил пешеходов. В аварии пострадали четыре пешехода и пассажир такси.
https://ria.ru/20231113/dtp-1909124794.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909239669_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bbde0cf328fff6832afe20681d706906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, москва, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Москва, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Москве возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью пострадавшими

МВД: в Москве возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью пострадавшими

© Прокуратура города МосквыМесто ДТП, где три машины столкнулись на Варшавском шоссе в Москве. 13 ноября 2023
Место ДТП, где три машины столкнулись на Варшавском шоссе в Москве. 13 ноября 2023
© Прокуратура города Москвы
Место ДТП, где три машины столкнулись на Варшавском шоссе в Москве. 13 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту ДТП, произошедшего в понедельник на Варшавском шоссе в Москве, где столкнулись три машины, одна из которых загорелась, в аварии пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортного средства)", - сообщили в ведомстве.
На месте ДТП в Чегемском районе Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
В КБР внедорожник попал в ДТП на трассе "Кавказ", есть пострадавшие
Вчера, 13:40
Ранее в ГИБДД Москвы рассказали, что водитель такси Volkswagen врезался на светофоре в Hyundai и Toyota, которые ждали зеленого сигнала. После этого такси загорелось, а Hyundai по инерции сбил пешеходов. В аварии пострадали четыре пешехода и пассажир такси.
 
ПроисшествияАвтоМоскваРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала