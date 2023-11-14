Плякин: Белоруссия заинтересована в производстве дронов в Самарской области
CC BY-SA 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Член комиссии Парламентского собрания Союзного государства по бюджету и финансам Владимир Плякин
Член комиссии Парламентского собрания Союзного государства по бюджету и финансам Владимир Плякин
САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Белоруссия и Россия проработают возможность создания в Самарской области совместного производства гражданских беспилотников, сообщил журналистам член комиссии парламентского собрания союза Беларуси и России по экономической политике, промышленности и торговле Владимир Плякин.
"Если касаться сельского хозяйства и сильных сторон Самарской области, мы можем предположить, что дальнейшее развитие возможно в сфере беспилотников... Сколько людей в своих личных целях используют дроны, снимая, например, красивые виды, используя видеосъемку. Здесь необходимо, на мой взгляд, дополнительно в том числе с белорусской стороной прорабатывать возможность производства маленьких беспилотников, которые возможно применять людям в повседневной жизни", - сказал Плякин.
В Самарской области создается полный цикл производства беспилотных авиасистем (БАС). До конца года планируется запустить корпуса завода, на котором начнется серийное производство винтов, двигателей, драйверов, полетных контроллеров и различных дронов. Благодаря запуску производства в области будет создано более тысячи рабочих мест, инвестиции в экономику региона превысят 20 миллиардов рублей.
Правительство России 10 ноября установило экспериментальный правовой режим (ЭПР) в сфере цифровых инноваций для испытания БАС в Самарской области.