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Плякин: Белоруссия заинтересована в производстве дронов в Самарской области - РИА Новости, 14.11.2023
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16:13 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/drony-1909400199.html
Плякин: Белоруссия заинтересована в производстве дронов в Самарской области
Плякин: Белоруссия заинтересована в производстве дронов в Самарской области - РИА Новости, 14.11.2023
Плякин: Белоруссия заинтересована в производстве дронов в Самарской области
Белоруссия и Россия проработают возможность создания в Самарской области совместного производства гражданских беспилотников, сообщил журналистам член комиссии... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T16:13
2023-11-14T16:13
парламентское собрание союза беларуси и россии
парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии
россия
белоруссия
дроны
самарская область
производство
беспилотники
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САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Белоруссия и Россия проработают возможность создания в Самарской области совместного производства гражданских беспилотников, сообщил журналистам член комиссии парламентского собрания союза Беларуси и России по экономической политике, промышленности и торговле Владимир Плякин."Если касаться сельского хозяйства и сильных сторон Самарской области, мы можем предположить, что дальнейшее развитие возможно в сфере беспилотников... Сколько людей в своих личных целях используют дроны, снимая, например, красивые виды, используя видеосъемку. Здесь необходимо, на мой взгляд, дополнительно в том числе с белорусской стороной прорабатывать возможность производства маленьких беспилотников, которые возможно применять людям в повседневной жизни", - сказал Плякин.В Самарской области создается полный цикл производства беспилотных авиасистем (БАС). До конца года планируется запустить корпуса завода, на котором начнется серийное производство винтов, двигателей, драйверов, полетных контроллеров и различных дронов. Благодаря запуску производства в области будет создано более тысячи рабочих мест, инвестиции в экономику региона превысят 20 миллиардов рублей.Правительство России 10 ноября установило экспериментальный правовой режим (ЭПР) в сфере цифровых инноваций для испытания БАС в Самарской области.
https://ria.ru/20231114/tovarooborot-1909398532.html
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парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии, россия, белоруссия, дроны, самарская область, производство, беспилотники
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Парламентское Cобрание Cоюза Белоруссии и России, Россия, Белоруссия, дроны, Самарская область, Производство, Беспилотники

Плякин: Белоруссия заинтересована в производстве дронов в Самарской области

CC BY-SA 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Член комиссии Парламентского собрания Союзного государства по бюджету и финансам Владимир Плякин
Член комиссии Парламентского собрания Союзного государства по бюджету и финансам Владимир Плякин - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
CC BY-SA 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Член комиссии Парламентского собрания Союзного государства по бюджету и финансам Владимир Плякин
Читать ria.ru в
САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Белоруссия и Россия проработают возможность создания в Самарской области совместного производства гражданских беспилотников, сообщил журналистам член комиссии парламентского собрания союза Беларуси и России по экономической политике, промышленности и торговле Владимир Плякин.
"Если касаться сельского хозяйства и сильных сторон Самарской области, мы можем предположить, что дальнейшее развитие возможно в сфере беспилотников... Сколько людей в своих личных целях используют дроны, снимая, например, красивые виды, используя видеосъемку. Здесь необходимо, на мой взгляд, дополнительно в том числе с белорусской стороной прорабатывать возможность производства маленьких беспилотников, которые возможно применять людям в повседневной жизни", - сказал Плякин.
В Самарской области создается полный цикл производства беспилотных авиасистем (БАС). До конца года планируется запустить корпуса завода, на котором начнется серийное производство винтов, двигателей, драйверов, полетных контроллеров и различных дронов. Благодаря запуску производства в области будет создано более тысячи рабочих мест, инвестиции в экономику региона превысят 20 миллиардов рублей.
Правительство России 10 ноября установило экспериментальный правовой режим (ЭПР) в сфере цифровых инноваций для испытания БАС в Самарской области.
Председатель комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Сергей Митин - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииПарламентское Cобрание Cоюза Белоруссии и РоссииРоссияБелоруссиядроныСамарская областьПроизводствоБеспилотники
 
 
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