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Модернизированный комплекс РЭБ "Сапфир" научился подавлять FPV-дроны - РИА Новости, 14.11.2023
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03:09 14.11.2023 (обновлено: 10:59 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/drony-1909269611.html
Модернизированный комплекс РЭБ "Сапфир" научился подавлять FPV-дроны
Модернизированный комплекс РЭБ "Сапфир" научился подавлять FPV-дроны - РИА Новости, 14.11.2023
Модернизированный комплекс РЭБ "Сапфир" научился подавлять FPV-дроны
Модернизированный наземный комплекс радиоэлектронной борьбы "Сапфир" получил возможность подавлять все типы беспилотников, включая FPV-дроны ВСУ, сообщил РИА... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T03:09
2023-11-14T10:59
безопасность
технологии
концерн радиоэлектронные технологии
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ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Модернизированный наземный комплекс радиоэлектронной борьбы "Сапфир" получил возможность подавлять все типы беспилотников, включая FPV-дроны ВСУ, сообщил РИА Новости представитель делегации концерна "Радиоэлектронные технологии" на выставке Dubai Airshow 2023. Обновленный "Сапфир" представлен в рамках российской экспозиции на эмиратском авиасалоне. "Мы увеличили диапазон частот "Сапфира" — от 300 мегагерц до шести гигагерц. Теперь это уже модульная конструкция, которая позволяет расширять диапазон частот, соответственно, обновленный комплекс способен подавлять все известные типы дронов, в том числе FPV-дроны, которые применяются в СВО и приносят наибольший урон", — сказал собеседник агентства.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение, как с пилотируемого летательного аппарата.
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безопасность, технологии, концерн радиоэлектронные технологии, ростех
Безопасность, Технологии, Концерн Радиоэлектронные технологии, Ростех
Модернизированный комплекс РЭБ "Сапфир" научился подавлять FPV-дроны

КРЭТ: модернизированный комплекс РЭБ "Сапфир" научился подавлять FPV-дроны

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМобильные комплексы защиты от беспилотников "Сапфир" от компании АО "КРЭТ"
Мобильные комплексы защиты от беспилотников Сапфир от компании АО КРЭТ - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Модернизированный наземный комплекс радиоэлектронной борьбы "Сапфир" получил возможность подавлять все типы беспилотников, включая FPV-дроны ВСУ, сообщил РИА Новости представитель делегации концерна "Радиоэлектронные технологии" на выставке Dubai Airshow 2023.
Обновленный "Сапфир" представлен в рамках российской экспозиции на эмиратском авиасалоне.
«
"Мы увеличили диапазон частот "Сапфира" — от 300 мегагерц до шести гигагерц. Теперь это уже модульная конструкция, которая позволяет расширять диапазон частот, соответственно, обновленный комплекс способен подавлять все известные типы дронов, в том числе FPV-дроны, которые применяются в СВО и приносят наибольший урон", — сказал собеседник агентства.
FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение, как с пилотируемого летательного аппарата.
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