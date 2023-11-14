https://ria.ru/20231114/doroga-1909292989.html
В Ростовском районе Ярославской области завершили ремонт участка трассы М8
В Ростовском районе Ярославской области завершили ремонт участка трассы М8 - РИА Новости, 14.11.2023
В Ростовском районе Ярославской области завершили ремонт участка трассы М8
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в Telegram-канале о завершении ремонта участка федеральной трассы М8 "Холмогоры" в Ростовском районе. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T09:54
2023-11-14T09:54
2023-11-14T09:54
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общество
ярославская область
ростовский район
переславль-залесский
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в Telegram-канале о завершении ремонта участка федеральной трассы М8 "Холмогоры" в Ростовском районе. "Три, два, один! Поехали! Дали официальный старт движению на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе. Два года здесь шёл капитальный ремонт девятикилометрового участка. Дорогу расширили до четырёх полос, разделили потоки, установили светофоры и освещение", - написал губернатор. По данным областного правительства, церемония открытия объекта прошла в режиме телемоста при участии представителей органов исполнительной власти Ярославской области, руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова и начальника ФКУ "Упрдор "Холмогоры" Павла Кудряшова. Губернатор подчеркнул, что московское направление имеет для Ярославской области стратегическое значение и с точки зрения востребованности, и с точки зрения безопасности. "Загрузка трассы высокая, ежедневно по ней проезжает более 25 тысяч автомобилей, и наша общая с Федеральным дорожным агентством задача – обеспечить людям безопасное и комфортное транспортное сообщение. В следующем году планируем расширение трассы еще на одном шестикилометровом участке", - сказал Михаил Евраев. Глава региона добавил, что также прорабатывается возможность строительства участка дороги в обход населенных пунктов от Переславля-Залесского до границы с Владимирской областью. По данным правительства Ярославской области, протяженность дороги М8 "Холмогоры" на территории региона составляет 429 километров, 130 из которых – на направлении от Москвы до Ярославля.
https://ria.ru/20231102/dorogi-1907045126.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярославская область, ростовский район, переславль-залесский, михаил евраев
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Ростовский район, Переславль-Залесский, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в Telegram-канале
о завершении ремонта участка федеральной трассы М8 "Холмогоры" в Ростовском районе.
"Три, два, один! Поехали! Дали официальный старт движению на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе. Два года здесь шёл капитальный ремонт девятикилометрового участка. Дорогу расширили до четырёх полос, разделили потоки, установили светофоры и освещение", - написал губернатор.
Правительство Ярославской области направит 15,6 млрд рублей на ремонт дорог
По данным областного правительства, церемония открытия объекта прошла в режиме телемоста при участии представителей органов исполнительной власти Ярославской области, руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова и начальника ФКУ "Упрдор "Холмогоры" Павла Кудряшова.
Губернатор подчеркнул, что московское направление имеет для Ярославской области стратегическое значение и с точки зрения востребованности, и с точки зрения безопасности.
"Загрузка трассы высокая, ежедневно по ней проезжает более 25 тысяч автомобилей, и наша общая с Федеральным дорожным агентством задача – обеспечить людям безопасное и комфортное транспортное сообщение. В следующем году планируем расширение трассы еще на одном шестикилометровом участке", - сказал Михаил Евраев.
Глава региона добавил, что также прорабатывается возможность строительства участка дороги в обход населенных пунктов от Переславля-Залесского
до границы с Владимирской областью
.
По данным правительства Ярославской области, протяженность дороги М8 "Холмогоры" на территории региона составляет 429 километров, 130 из которых – на направлении от Москвы
до Ярославля
.
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