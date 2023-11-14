https://ria.ru/20231114/doroga-1909292989.html

В Ростовском районе Ярославской области завершили ремонт участка трассы М8

В Ростовском районе Ярославской области завершили ремонт участка трассы М8 - РИА Новости, 14.11.2023

В Ростовском районе Ярославской области завершили ремонт участка трассы М8

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в Telegram-канале о завершении ремонта участка федеральной трассы М8 "Холмогоры" в Ростовском районе. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T09:54

2023-11-14T09:54

2023-11-14T09:54

ярославская область

общество

ярославская область

ростовский район

переславль-залесский

михаил евраев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909292115_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_633cf1d5ced1abc82b8bb2cf51a8883e.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в Telegram-канале о завершении ремонта участка федеральной трассы М8 "Холмогоры" в Ростовском районе. "Три, два, один! Поехали! Дали официальный старт движению на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе. Два года здесь шёл капитальный ремонт девятикилометрового участка. Дорогу расширили до четырёх полос, разделили потоки, установили светофоры и освещение", - написал губернатор. По данным областного правительства, церемония открытия объекта прошла в режиме телемоста при участии представителей органов исполнительной власти Ярославской области, руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова и начальника ФКУ "Упрдор "Холмогоры" Павла Кудряшова. Губернатор подчеркнул, что московское направление имеет для Ярославской области стратегическое значение и с точки зрения востребованности, и с точки зрения безопасности. "Загрузка трассы высокая, ежедневно по ней проезжает более 25 тысяч автомобилей, и наша общая с Федеральным дорожным агентством задача – обеспечить людям безопасное и комфортное транспортное сообщение. В следующем году планируем расширение трассы еще на одном шестикилометровом участке", - сказал Михаил Евраев. Глава региона добавил, что также прорабатывается возможность строительства участка дороги в обход населенных пунктов от Переславля-Залесского до границы с Владимирской областью. По данным правительства Ярославской области, протяженность дороги М8 "Холмогоры" на территории региона составляет 429 километров, 130 из которых – на направлении от Москвы до Ярославля.

https://ria.ru/20231102/dorogi-1907045126.html

https://ria.ru/20231113/remont-1909219110.html

ярославская область

ростовский район

переславль-залесский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ярославская область, ростовский район, переславль-залесский, михаил евраев