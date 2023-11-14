Рейтинг@Mail.ru
В Ростовском районе Ярославской области завершили ремонт участка трассы М8 - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
09:54 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/doroga-1909292989.html
В Ростовском районе Ярославской области завершили ремонт участка трассы М8
В Ростовском районе Ярославской области завершили ремонт участка трассы М8 - РИА Новости, 14.11.2023
В Ростовском районе Ярославской области завершили ремонт участка трассы М8
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в Telegram-канале о завершении ремонта участка федеральной трассы М8 "Холмогоры" в Ростовском районе. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T09:54
2023-11-14T09:54
ярославская область
общество
ярославская область
ростовский район
переславль-залесский
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909292115_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_633cf1d5ced1abc82b8bb2cf51a8883e.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в Telegram-канале о завершении ремонта участка федеральной трассы М8 "Холмогоры" в Ростовском районе. "Три, два, один! Поехали! Дали официальный старт движению на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе. Два года здесь шёл капитальный ремонт девятикилометрового участка. Дорогу расширили до четырёх полос, разделили потоки, установили светофоры и освещение", - написал губернатор. По данным областного правительства, церемония открытия объекта прошла в режиме телемоста при участии представителей органов исполнительной власти Ярославской области, руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова и начальника ФКУ "Упрдор "Холмогоры" Павла Кудряшова. Губернатор подчеркнул, что московское направление имеет для Ярославской области стратегическое значение и с точки зрения востребованности, и с точки зрения безопасности. "Загрузка трассы высокая, ежедневно по ней проезжает более 25 тысяч автомобилей, и наша общая с Федеральным дорожным агентством задача – обеспечить людям безопасное и комфортное транспортное сообщение. В следующем году планируем расширение трассы еще на одном шестикилометровом участке", - сказал Михаил Евраев. Глава региона добавил, что также прорабатывается возможность строительства участка дороги в обход населенных пунктов от Переславля-Залесского до границы с Владимирской областью. По данным правительства Ярославской области, протяженность дороги М8 "Холмогоры" на территории региона составляет 429 километров, 130 из которых – на направлении от Москвы до Ярославля.
https://ria.ru/20231102/dorogi-1907045126.html
https://ria.ru/20231113/remont-1909219110.html
ярославская область
ростовский район
переславль-залесский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909292115_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_042c5939c569e9283bbddd13d9f93ede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярославская область, ростовский район, переславль-залесский, михаил евраев
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Ростовский район, Переславль-Залесский, Михаил Евраев

В Ростовском районе Ярославской области завершили ремонт участка трассы М8

© Фото : Telegram/Губернатор Ярославской области Михаил Евраев Завершен ремонт участка трассы М8 в Ростовском районе Ярославской области
Завершен ремонт участка трассы М8 в Ростовском районе Ярославской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : Telegram/Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Завершен ремонт участка трассы М8 в Ростовском районе Ярославской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в Telegram-канале о завершении ремонта участка федеральной трассы М8 "Холмогоры" в Ростовском районе.
"Три, два, один! Поехали! Дали официальный старт движению на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе. Два года здесь шёл капитальный ремонт девятикилометрового участка. Дорогу расширили до четырёх полос, разделили потоки, установили светофоры и освещение", - написал губернатор.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Правительство Ярославской области направит 15,6 млрд рублей на ремонт дорог
2 ноября, 19:21
По данным областного правительства, церемония открытия объекта прошла в режиме телемоста при участии представителей органов исполнительной власти Ярославской области, руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова и начальника ФКУ "Упрдор "Холмогоры" Павла Кудряшова.
Губернатор подчеркнул, что московское направление имеет для Ярославской области стратегическое значение и с точки зрения востребованности, и с точки зрения безопасности.
"Загрузка трассы высокая, ежедневно по ней проезжает более 25 тысяч автомобилей, и наша общая с Федеральным дорожным агентством задача – обеспечить людям безопасное и комфортное транспортное сообщение. В следующем году планируем расширение трассы еще на одном шестикилометровом участке", - сказал Михаил Евраев.
Глава региона добавил, что также прорабатывается возможность строительства участка дороги в обход населенных пунктов от Переславля-Залесского до границы с Владимирской областью.
По данным правительства Ярославской области, протяженность дороги М8 "Холмогоры" на территории региона составляет 429 километров, 130 из которых – на направлении от Москвы до Ярославля.
Ярославль - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Подъезды к 160 соцучреждениям Ярославской области отремонтируют в 2024 году
Вчера, 18:46
 
Ярославская областьОбществоЯрославская областьРостовский районПереславль-ЗалесскийМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала