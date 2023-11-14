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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 14.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T10:52
2023-11-14T10:52
2023-11-14T10:52
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 5 ракет из РСЗО по Донецку