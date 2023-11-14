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Курс доллара на Московской бирже упал до 91 рубля
Курс доллара на Московской бирже упал до 91 рубля - РИА Новости, 14.11.2023
Курс доллара на Московской бирже упал до 91 рубля
Курс рубля в ходе торгов растет по отношению к основным валютам, американская — доллар — ушла ниже отметки 91 рубль впервые с 28 июля, следует из данных... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:06
2023-11-14T14:06
2023-11-14T14:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Курс рубля в ходе торгов растет по отношению к основным валютам, американская — доллар — ушла ниже отметки 91 рубль впервые с 28 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" к 14:05 мск снижается на 62 копейки, до 91 рубля. Минутами ранее он опускался до 90,91 рубля.Курс юаня в то же время снижается на семь копеек, до 12,47 рубля.Европейская валюта потеряла 38 копеек, курс опустился до 97,68 рубля.Как отметил главный аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов, объемы торгов в последние две сессии значительно снизились. Он предположил, что рост рубля на падающих оборотах вызван сокращением спроса на валюту со стороны импортеров, ставшее результатом повышения ключевой ставки. Другое следствие решения регулятора — снижение спроса на товары в результате удорожания потребительского кредита. Отсюда, как заметил Антонов, следует сигнал к падению импорта.В свою очередь, Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка ожидает, что восстановление цен на нефть будет способствовать закреплению доллара в диапазоне 90-92 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара на Московской бирже упал до 91 рубля
Доллар на Мосбирже упал до 91 рубля впервые с 28 июля