Рейтинг@Mail.ru
Курс доллара на Московской бирже упал до 91 рубля - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
14:06 14.11.2023 (обновлено: 14:27 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/dollar-1909361791.html
Курс доллара на Московской бирже упал до 91 рубля
Курс доллара на Московской бирже упал до 91 рубля - РИА Новости, 14.11.2023
Курс доллара на Московской бирже упал до 91 рубля
Курс рубля в ходе торгов растет по отношению к основным валютам, американская — доллар — ушла ниже отметки 91 рубль впервые с 28 июля, следует из данных... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:06
2023-11-14T14:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786872642_0:309:3053:2026_1920x0_80_0_0_836533a5b1dcc4b71ea7990974d16ea2.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Курс рубля в ходе торгов растет по отношению к основным валютам, американская — доллар — ушла ниже отметки 91 рубль впервые с 28 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" к 14:05 мск снижается на 62 копейки, до 91 рубля. Минутами ранее он опускался до 90,91 рубля.Курс юаня в то же время снижается на семь копеек, до 12,47 рубля.Европейская валюта потеряла 38 копеек, курс опустился до 97,68 рубля.Как отметил главный аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов, объемы торгов в последние две сессии значительно снизились. Он предположил, что рост рубля на падающих оборотах вызван сокращением спроса на валюту со стороны импортеров, ставшее результатом повышения ключевой ставки. Другое следствие решения регулятора — снижение спроса на товары в результате удорожания потребительского кредита. Отсюда, как заметил Антонов, следует сигнал к падению импорта.В свою очередь, Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка ожидает, что восстановление цен на нефть будет способствовать закреплению доллара в диапазоне 90-92 рубля.
https://ria.ru/20231114/neft-1909331441.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786872642_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_1e80d7facf74599f5a09d3d9f18c2db3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара на Московской бирже упал до 91 рубля

Доллар на Мосбирже упал до 91 рубля впервые с 28 июля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знаки доллара на табло курса валют. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Курс рубля в ходе торгов растет по отношению к основным валютам, американская — доллар — ушла ниже отметки 91 рубль впервые с 28 июля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" к 14:05 мск снижается на 62 копейки, до 91 рубля. Минутами ранее он опускался до 90,91 рубля.
Курс юаня в то же время снижается на семь копеек, до 12,47 рубля.
Европейская валюта потеряла 38 копеек, курс опустился до 97,68 рубля.
Как отметил главный аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов, объемы торгов в последние две сессии значительно снизились. Он предположил, что рост рубля на падающих оборотах вызван сокращением спроса на валюту со стороны импортеров, ставшее результатом повышения ключевой ставки. Другое следствие решения регулятора — снижение спроса на товары в результате удорожания потребительского кредита. Отсюда, как заметил Антонов, следует сигнал к падению импорта.
В свою очередь, Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка ожидает, что восстановление цен на нефть будет способствовать закреплению доллара в диапазоне 90-92 рубля.
Нефтяные вышки-качалки - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
МЭА: Россия в октябре сократила экспорт нефти и нефтепродуктов
12:15
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала