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Соседи рассказали о школьнице, убитой в Екатеринбурге - РИА Новости, 14.11.2023
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16:00 14.11.2023 (обновлено: 17:20 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/devochka-1909396029.html
Соседи рассказали о школьнице, убитой в Екатеринбурге
Соседи рассказали о школьнице, убитой в Екатеринбурге - РИА Новости, 14.11.2023
Соседи рассказали о школьнице, убитой в Екатеринбурге
Девочка, которую вместе с матерью нашли убитой в квартире в Екатеринбурге, часто приводила друзей в подъезд дома, после чего на них жаловались из-за шума и... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T16:00
2023-11-14T17:20
происшествия
екатеринбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Девочка, которую вместе с матерью нашли убитой в квартире в Екатеринбурге, часто приводила друзей в подъезд дома, после чего на них жаловались из-за шума и мусора, сообщили РИА Новости соседи погибших. "Услышали, что шум, кто-то стучит в дверь, но мы не придали значения, потому что у нас хорошая слышимость, потому что здесь часто кто собирается. Уже ближе к часу ночи мы проснулись из-за того, что было слишком много шума, было слишком много голосов. Видимо, приехали правоохранительные органы и вскрывали дверь", — рассказала жительница соседней квартиры. По ее словам, девочка регулярно собиралась в подъезде с друзьями, за раз приходили около семи человек. Компании часто делали замечания из-за шума, а также из-за того, что они курили и мусорили. "У меня внучка маленькая была. Жена моя говорит, что девочка (убитая. — Прим. ред.) и у нас в гостях была. У нас раньше собака была, а у них шпиц, через пару-тройку дней хотели подарить (соседке костюм для ее собаки. — Прим. ред.). Сотрудник полиции сказал, что и собаку тоже (убили. — Прим. ред.)", — уточнил другой сосед погибших.Ранее во вторник региональное управление СК России сообщило, что сегодня ночью в одной из квартир по улице Билимбаевской в Екатеринбурге нашли тела 14-летней девочки и 62-летней женщины. В совершении преступления подозревают 16-летнего подростка, который состоял в отношениях с погибшей. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек. По данным портала Е1.ru, он убил свою девушку из-за ревности к брату, после чего дождался ее мать и нанес ей несколько ножевых ранений.
https://ria.ru/20231113/ubiystvo-1909191263.html
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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Соседи рассказали о школьнице, убитой в Екатеринбурге

Соседи убитой на Урале девочки рассказали, что она часто водила друзей в подъезд

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Девочка, которую вместе с матерью нашли убитой в квартире в Екатеринбурге, часто приводила друзей в подъезд дома, после чего на них жаловались из-за шума и мусора, сообщили РИА Новости соседи погибших.
"Услышали, что шум, кто-то стучит в дверь, но мы не придали значения, потому что у нас хорошая слышимость, потому что здесь часто кто собирается. Уже ближе к часу ночи мы проснулись из-за того, что было слишком много шума, было слишком много голосов. Видимо, приехали правоохранительные органы и вскрывали дверь", — рассказала жительница соседней квартиры.
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По ее словам, девочка регулярно собиралась в подъезде с друзьями, за раз приходили около семи человек. Компании часто делали замечания из-за шума, а также из-за того, что они курили и мусорили.
"У меня внучка маленькая была. Жена моя говорит, что девочка (убитая. — Прим. ред.) и у нас в гостях была. У нас раньше собака была, а у них шпиц, через пару-тройку дней хотели подарить (соседке костюм для ее собаки. — Прим. ред.). Сотрудник полиции сказал, что и собаку тоже (убили. — Прим. ред.)", — уточнил другой сосед погибших.
Ранее во вторник региональное управление СК России сообщило, что сегодня ночью в одной из квартир по улице Билимбаевской в Екатеринбурге нашли тела 14-летней девочки и 62-летней женщины. В совершении преступления подозревают 16-летнего подростка, который состоял в отношениях с погибшей. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек.
По данным портала Е1.ru, он убил свою девушку из-за ревности к брату, после чего дождался ее мать и нанес ей несколько ножевых ранений.
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