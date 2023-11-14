https://ria.ru/20231114/devochka-1909396029.html

Соседи рассказали о школьнице, убитой в Екатеринбурге

Соседи рассказали о школьнице, убитой в Екатеринбурге - РИА Новости, 14.11.2023

Соседи рассказали о школьнице, убитой в Екатеринбурге

Девочка, которую вместе с матерью нашли убитой в квартире в Екатеринбурге, часто приводила друзей в подъезд дома, после чего на них жаловались из-за шума и... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T16:00

2023-11-14T16:00

2023-11-14T17:20

происшествия

екатеринбург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Девочка, которую вместе с матерью нашли убитой в квартире в Екатеринбурге, часто приводила друзей в подъезд дома, после чего на них жаловались из-за шума и мусора, сообщили РИА Новости соседи погибших. "Услышали, что шум, кто-то стучит в дверь, но мы не придали значения, потому что у нас хорошая слышимость, потому что здесь часто кто собирается. Уже ближе к часу ночи мы проснулись из-за того, что было слишком много шума, было слишком много голосов. Видимо, приехали правоохранительные органы и вскрывали дверь", — рассказала жительница соседней квартиры. По ее словам, девочка регулярно собиралась в подъезде с друзьями, за раз приходили около семи человек. Компании часто делали замечания из-за шума, а также из-за того, что они курили и мусорили. "У меня внучка маленькая была. Жена моя говорит, что девочка (убитая. — Прим. ред.) и у нас в гостях была. У нас раньше собака была, а у них шпиц, через пару-тройку дней хотели подарить (соседке костюм для ее собаки. — Прим. ред.). Сотрудник полиции сказал, что и собаку тоже (убили. — Прим. ред.)", — уточнил другой сосед погибших.Ранее во вторник региональное управление СК России сообщило, что сегодня ночью в одной из квартир по улице Билимбаевской в Екатеринбурге нашли тела 14-летней девочки и 62-летней женщины. В совершении преступления подозревают 16-летнего подростка, который состоял в отношениях с погибшей. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек. По данным портала Е1.ru, он убил свою девушку из-за ревности к брату, после чего дождался ее мать и нанес ей несколько ножевых ранений.

https://ria.ru/20231113/ubiystvo-1909191263.html

https://ria.ru/20231113/arest-1909240122.html

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)