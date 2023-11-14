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Врачи рассказали о состоянии девочки, покусанной бездомной собакой в Югре - РИА Новости, 14.11.2023
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11:24 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/devochka-1909316912.html
Врачи рассказали о состоянии девочки, покусанной бездомной собакой в Югре
Врачи рассказали о состоянии девочки, покусанной бездомной собакой в Югре - РИА Новости, 14.11.2023
Врачи рассказали о состоянии девочки, покусанной бездомной собакой в Югре
Состояние 7-летней девочки, укушенной в лицо бездомной собакой в поселке Федоровский Ханты-Мансийского автономного округа, удовлетворительное, сообщили РИА... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:24
2023-11-14T11:24
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Состояние 7-летней девочки, укушенной в лицо бездомной собакой в поселке Федоровский Ханты-Мансийского автономного округа, удовлетворительное, сообщили РИА Новости в Сургутской окружной клинической больнице, где ребенок проходит лечение. "Девочка госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии Сургутской окружной клинической больницы в состоянии средней степени тяжести. На сегодняшний день ее состояние оценивается как удовлетворительное. Проводится курс прививок от бешенства", – сказали в больнице. Уточняется, что медпомощь ребенку оказывается в полном объеме, а мама девочки информирована о тактике лечения. После того, как бездомная, чипированная собака в поселке Федоровский Сургутского района напала на 7-летнего ребенка и укусила его за лицо, региональное управление СК организовало процессуальную проверку. Сейчас укусившая девочку собака отловлена, а чтобы установить, насколько тяжелый вред здоровью получил ребенок, назначена судебно-медицинская экспертиза, отмечал следком. В администрации поселения заявляли, что девочка сама несколько раз подходила к собаке, чтобы ее погладить. Специалисты администрации, полиции и представители подрядной организации, занимающейся отловом собак, разбираются в ситуации.
https://ria.ru/20231111/sobaka-1908876738.html
https://ria.ru/20230925/sobaka-1898541951.html
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район
Врачи рассказали о состоянии девочки, покусанной бездомной собакой в Югре

Врачи: состояние покусанной бездомной собакой в Югре девочки удовлетворительное

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Состояние 7-летней девочки, укушенной в лицо бездомной собакой в поселке Федоровский Ханты-Мансийского автономного округа, удовлетворительное, сообщили РИА Новости в Сургутской окружной клинической больнице, где ребенок проходит лечение.
"Девочка госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии Сургутской окружной клинической больницы в состоянии средней степени тяжести. На сегодняшний день ее состояние оценивается как удовлетворительное. Проводится курс прививок от бешенства", – сказали в больнице.
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Уточняется, что медпомощь ребенку оказывается в полном объеме, а мама девочки информирована о тактике лечения.
После того, как бездомная, чипированная собака в поселке Федоровский Сургутского района напала на 7-летнего ребенка и укусила его за лицо, региональное управление СК организовало процессуальную проверку. Сейчас укусившая девочку собака отловлена, а чтобы установить, насколько тяжелый вред здоровью получил ребенок, назначена судебно-медицинская экспертиза, отмечал следком.
В администрации поселения заявляли, что девочка сама несколько раз подходила к собаке, чтобы ее погладить. Специалисты администрации, полиции и представители подрядной организации, занимающейся отловом собак, разбираются в ситуации.
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