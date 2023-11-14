https://ria.ru/20231114/devochka-1909316912.html

Врачи рассказали о состоянии девочки, покусанной бездомной собакой в Югре

Врачи рассказали о состоянии девочки, покусанной бездомной собакой в Югре - РИА Новости, 14.11.2023

Врачи рассказали о состоянии девочки, покусанной бездомной собакой в Югре

Состояние 7-летней девочки, укушенной в лицо бездомной собакой в поселке Федоровский Ханты-Мансийского автономного округа, удовлетворительное, сообщили РИА... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:24

2023-11-14T11:24

2023-11-14T11:24

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258ca019175855614a2568debc19a425.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Состояние 7-летней девочки, укушенной в лицо бездомной собакой в поселке Федоровский Ханты-Мансийского автономного округа, удовлетворительное, сообщили РИА Новости в Сургутской окружной клинической больнице, где ребенок проходит лечение. "Девочка госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии Сургутской окружной клинической больницы в состоянии средней степени тяжести. На сегодняшний день ее состояние оценивается как удовлетворительное. Проводится курс прививок от бешенства", – сказали в больнице. Уточняется, что медпомощь ребенку оказывается в полном объеме, а мама девочки информирована о тактике лечения. После того, как бездомная, чипированная собака в поселке Федоровский Сургутского района напала на 7-летнего ребенка и укусила его за лицо, региональное управление СК организовало процессуальную проверку. Сейчас укусившая девочку собака отловлена, а чтобы установить, насколько тяжелый вред здоровью получил ребенок, назначена судебно-медицинская экспертиза, отмечал следком. В администрации поселения заявляли, что девочка сама несколько раз подходила к собаке, чтобы ее погладить. Специалисты администрации, полиции и представители подрядной организации, занимающейся отловом собак, разбираются в ситуации.

https://ria.ru/20231111/sobaka-1908876738.html

https://ria.ru/20230925/sobaka-1898541951.html

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район