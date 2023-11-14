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В Пятигорске будут судить мужчину, укравшего около 1600 лотерейных билетов
В Пятигорске будут судить мужчину, укравшего около 1600 лотерейных билетов - РИА Новости, 14.11.2023
В Пятигорске будут судить мужчину, укравшего около 1600 лотерейных билетов
Мужчина похитил около 1,6 тысячи лотерейных билетов из торгового ларька в городе Пятигорске, в отношении него возбудили уголовное дело, сообщает управление МВД... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:18
2023-11-14T14:18
2023-11-14T14:18
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 14 ноя – РИА Новости. Мужчина похитил около 1,6 тысячи лотерейных билетов из торгового ларька в городе Пятигорске, в отношении него возбудили уголовное дело, сообщает управление МВД России по Ставропольскому краю. "В Пятигорске возбуждено уголовное дело по факту кражи лотерейных билетов... Установлено, что ночью мужчина через окно проник в торговый ларек и похитил около 1,6 тысячи лотерейных билетов. На некоторых он успел стереть защитный слой и, ничего не выиграв, выкинул их... Сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей", – сообщает ведомство в Telegram-канале. Как отмечает ведомство, правоохранители изъяли оставшуюся часть и передали законному владельцу.
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происшествия, пятигорск, россия, ставропольский край
Происшествия, Пятигорск, Россия, Ставропольский край
В Пятигорске будут судить мужчину, укравшего около 1600 лотерейных билетов
МВД: в Пятигорске будут судить мужчину, укравшего около 1600 лотерейных билетов