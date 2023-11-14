https://ria.ru/20231114/chs-1909433046.html

Путин поручил рассмотреть вопрос о совершенствовании систем оповещения о ЧС

Путин поручил рассмотреть вопрос о совершенствовании систем оповещения о ЧС - РИА Новости, 14.11.2023

Путин поручил рассмотреть вопрос о совершенствовании систем оповещения о ЧС

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и МЧС до 1 февраля рассмотреть вопрос о совершенствовании систем оповещения и информирования населения о ЧС,... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:05

2023-11-14T18:05

2023-11-14T18:14

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

михаил мишустин

александр куренков (мчс)

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и МЧС до 1 февраля рассмотреть вопрос о совершенствовании систем оповещения и информирования населения о ЧС, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с МЧС России в целях совершенствования единой государственной системы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций дополнительно рассмотреть вопросы... о совершенствовании систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, а также о прогнозировании угроз возникновения чрезвычайных ситуаций", - говорится на сайте.Также поручено определить при участии ФГБУ "Российская академия наук" возможность создания единой открытой информационной системы районирования территорий по рискам возникновения чрезвычайных ситуаций (в том числе на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Дальневосточный федеральный университет").Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава МЧС РФ Александр Куренков. Доклад необходимо предоставить до 1 февраля 2024 года.

https://ria.ru/20231108/domofony-1908166515.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, михаил мишустин, александр куренков (мчс), общество