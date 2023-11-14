https://ria.ru/20231114/chalik-1909418916.html

Минтранс анонсировал перевод замминистра Чалика на новую должность

Минтранс анонсировал перевод замминистра Чалика на новую должность - РИА Новости, 14.11.2023

Минтранс анонсировал перевод замминистра Чалика на новую должность

Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания контракта, затем он планирует перейти на другую позицию — ему будет... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:23

2023-11-14T17:23

2023-11-14T17:38

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

экономика

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МОСКВА, 14 ноя- РИА Новости. Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания контракта, затем он планирует перейти на другую позицию — ему будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России, сообщили РИА Новости в министерстве.Ранее источники РИА Новости сообщили, что Чалик может покинуть свой пост в декабре."Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания срока действия служебного контракта, а затем планирует перейти на другую позицию в системе транспортного комплекса России. Учитывая его высокую компетентность и многолетний опыт, Игорю Петровичу будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России", — говорится в сообщении.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), экономика