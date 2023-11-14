https://ria.ru/20231114/chalik-1909418916.html
Минтранс анонсировал перевод замминистра Чалика на новую должность
Минтранс анонсировал перевод замминистра Чалика на новую должность - РИА Новости, 14.11.2023
Минтранс анонсировал перевод замминистра Чалика на новую должность
Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания контракта, затем он планирует перейти на другую позицию — ему будет... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:23
2023-11-14T17:23
2023-11-14T17:38
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
экономика
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МОСКВА, 14 ноя- РИА Новости. Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания контракта, затем он планирует перейти на другую позицию — ему будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России, сообщили РИА Новости в министерстве.Ранее источники РИА Новости сообщили, что Чалик может покинуть свой пост в декабре."Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания срока действия служебного контракта, а затем планирует перейти на другую позицию в системе транспортного комплекса России. Учитывая его высокую компетентность и многолетний опыт, Игорю Петровичу будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России", — говорится в сообщении.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), экономика
Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Экономика
Минтранс анонсировал перевод замминистра Чалика на новую должность
Замминистра Чалику предложат одну из руководящих должностей в системе Минтранса