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Минтранс анонсировал перевод замминистра Чалика на новую должность - РИА Новости, 14.11.2023
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17:23 14.11.2023 (обновлено: 17:38 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/chalik-1909418916.html
Минтранс анонсировал перевод замминистра Чалика на новую должность
Минтранс анонсировал перевод замминистра Чалика на новую должность - РИА Новости, 14.11.2023
Минтранс анонсировал перевод замминистра Чалика на новую должность
Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания контракта, затем он планирует перейти на другую позицию — ему будет... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:23
2023-11-14T17:38
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
экономика
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МОСКВА, 14 ноя- РИА Новости. Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания контракта, затем он планирует перейти на другую позицию — ему будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России, сообщили РИА Новости в министерстве.Ранее источники РИА Новости сообщили, что Чалик может покинуть свой пост в декабре."Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания срока действия служебного контракта, а затем планирует перейти на другую позицию в системе транспортного комплекса России. Учитывая его высокую компетентность и многолетний опыт, Игорю Петровичу будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России", — говорится в сообщении.
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россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), экономика
Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Экономика
Минтранс анонсировал перевод замминистра Чалика на новую должность

Замминистра Чалику предложат одну из руководящих должностей в системе Минтранса

© Фото : предоставлено пресс-службой АэрофлотаИгорь Чалик
Игорь Чалик - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Аэрофлота
Игорь Чалик. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя- РИА Новости. Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания контракта, затем он планирует перейти на другую позицию — ему будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России, сообщили РИА Новости в министерстве.
Ранее источники РИА Новости сообщили, что Чалик может покинуть свой пост в декабре.
«
"Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания срока действия служебного контракта, а затем планирует перейти на другую позицию в системе транспортного комплекса России. Учитывая его высокую компетентность и многолетний опыт, Игорю Петровичу будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России", — говорится в сообщении.
 
РоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Экономика
 
 
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