https://ria.ru/20231114/chalik-1909357725.html

Источник сообщил о возможной отставке замглавы Минтранса Чалика

Источник сообщил о возможной отставке замглавы Минтранса Чалика - РИА Новости, 14.11.2023

Источник сообщил о возможной отставке замглавы Минтранса Чалика

Замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик может покинуть свой пост в декабре, сообщили РИА Новости источники в транспортной отрасли. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T13:46

2023-11-14T13:46

2023-11-14T13:46

россия

политика

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик может покинуть свой пост в декабре, сообщили РИА Новости источники в транспортной отрасли. "Он может уйти (с поста замминистра транспорта - ред.) в декабре", - рассказал источник в транспортной отрасли. Эту информацию подтвердил второй источник в отрасли: "Да, мне известно об этом. Кандидат (на пост замминистра - ред.) уже есть". В Минтрансе от комментариев отказались. Чалик родился 3 декабря 1957 года в Орске Оренбургской области. В 1979 году окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации по специальности "Эксплуатация воздушного транспорта". В 2015 году окончил ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)" по специальности "Юриспруденция". Работал вторым пилотом, командиром воздушного судна, пилотом-инструктором. В 2010-2011 годах занимал должность заместителя генерального директора − директор департамента производства полетов ОАО "Аэрофлот". В 2011−2021 годах был заместителем генерального директора — летным директором "Аэрофлота". С 18 января 2021 года занимает должность заместителя министра транспорта РФ.

https://ria.ru/20230724/aviabilety-1886018672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, министерство транспорта рф (минтранс россии)