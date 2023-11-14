Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил о возможной отставке замглавы Минтранса Чалика - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/chalik-1909357725.html
Источник сообщил о возможной отставке замглавы Минтранса Чалика
Источник сообщил о возможной отставке замглавы Минтранса Чалика - РИА Новости, 14.11.2023
Источник сообщил о возможной отставке замглавы Минтранса Чалика
Замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик может покинуть свой пост в декабре, сообщили РИА Новости источники в транспортной отрасли. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:46
2023-11-14T13:46
россия
политика
министерство транспорта рф (минтранс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155260/64/1552606458_0:4:604:344_1920x0_80_0_0_658b92c67072ddcd12c6f003e7f41a7f.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик может покинуть свой пост в декабре, сообщили РИА Новости источники в транспортной отрасли. "Он может уйти (с поста замминистра транспорта - ред.) в декабре", - рассказал источник в транспортной отрасли. Эту информацию подтвердил второй источник в отрасли: "Да, мне известно об этом. Кандидат (на пост замминистра - ред.) уже есть". В Минтрансе от комментариев отказались. Чалик родился 3 декабря 1957 года в Орске Оренбургской области. В 1979 году окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации по специальности "Эксплуатация воздушного транспорта". В 2015 году окончил ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)" по специальности "Юриспруденция". Работал вторым пилотом, командиром воздушного судна, пилотом-инструктором. В 2010-2011 годах занимал должность заместителя генерального директора − директор департамента производства полетов ОАО "Аэрофлот". В 2011−2021 годах был заместителем генерального директора — летным директором "Аэрофлота". С 18 января 2021 года занимает должность заместителя министра транспорта РФ.
https://ria.ru/20230724/aviabilety-1886018672.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155260/64/1552606458_68:0:604:402_1920x0_80_0_0_1cc44b0c359c560ed0a21b90172ce492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Политика, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Источник сообщил о возможной отставке замглавы Минтранса Чалика

Замглавы Минтранса, бывший летчик Игорь Чалик может покинуть пост в декабре

© Фото : предоставлено пресс-службой АэрофлотаЗаместитель министра транспорта Игорь Чалик
Заместитель министра транспорта Игорь Чалик - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Аэрофлота
Заместитель министра транспорта Игорь Чалик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик может покинуть свой пост в декабре, сообщили РИА Новости источники в транспортной отрасли.
"Он может уйти (с поста замминистра транспорта - ред.) в декабре", - рассказал источник в транспортной отрасли. Эту информацию подтвердил второй источник в отрасли: "Да, мне известно об этом. Кандидат (на пост замминистра - ред.) уже есть".
В Минтрансе от комментариев отказались.
Чалик родился 3 декабря 1957 года в Орске Оренбургской области. В 1979 году окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации по специальности "Эксплуатация воздушного транспорта". В 2015 году окончил ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)" по специальности "Юриспруденция". Работал вторым пилотом, командиром воздушного судна, пилотом-инструктором. В 2010-2011 годах занимал должность заместителя генерального директора − директор департамента производства полетов ОАО "Аэрофлот". В 2011−2021 годах был заместителем генерального директора — летным директором "Аэрофлота". С 18 января 2021 года занимает должность заместителя министра транспорта РФ.
Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Омск-Центральный - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
В Минтрансе заявили о фактическом снижении стоимости авиабилетов
24 июля, 17:51
 
РоссияПолитикаМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала