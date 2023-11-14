https://ria.ru/20231114/byudzhet-1909444207.html

Профицит бюджета Тамбовщины составил 3,5 миллиарда рублей в 2023 году

Профицит бюджета Тамбовщины составил 3,5 миллиарда рублей в 2023 году - РИА Новости, 14.11.2023

Профицит бюджета Тамбовщины составил 3,5 миллиарда рублей в 2023 году

Показатель по доходам в консолидированный бюджет Тамбовской области за 10 месяцев этого года исполнен с ростом 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:44

2023-11-14T18:44

2023-11-14T18:44

тамбовская область

тамбовская область

экономика

бюджет

доходы

максим егоров

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Показатель по доходам в консолидированный бюджет Тамбовской области за 10 месяцев этого года исполнен с ростом 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, профицит бюджета составил 3,5 миллиарда рублей, сообщила заместитель главы региона – министр финансов области Любовь Третьякова. Наблюдается положительная динамика поступлений собственных доходов. Их объем достиг 43,2 миллиарда рублей, превысив уровень прошлого года на 4,6 миллиарда рублей (рост - 112%). Это максимальный с начала года рост, говорится в сообщении. Основные бюджетообразующие источники: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и налог на имущество организаций. Налог на прибыль вырос из-за увеличения объемов производства и доходов от реализации продукции собственного производства. Поступления налога на имущество организаций выросли благодаря увеличению количества объектов недвижимости, по которым налоговая база определяется, исходя из кадастровой стоимости. По словам Третьяковой, доходы местных бюджетов исполнены с темпом роста 8%, что говорит о стабилизации ситуации с поступлением доходов в местные бюджеты. В 2023 году за достижение лучших результатов в развитии доходной базы в прошлом году стимулирующие дотации предоставлены 17 муниципальным образованиям. Глава области Максим Егоров дал поручение органам местного самоуправления усилить взаимодействие с налоговой службой и плательщиками по вопросу уплаты имущественных платежей до 1 декабря, как это предусмотрено законодательством РФ. И, в первую очередь, подавать личный пример. Специалисты регионального министерства финансов и налоговых органов области обязательства по уплате налогов в бюджет уже выполнили. Бюджет Тамбовской области является социально направленным. Дополнительные доходы планируется направить на выполнение социальных программ и обязательств: капитальное строительство социальной и транспортной инфраструктуры, повышение зарплат бюджетникам - медикам, учителям, социальным работникам, работникам культуры.

https://ria.ru/20231030/tambovschina-1906217519.html

тамбовская область

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тамбовская область, экономика, бюджет, доходы, максим егоров