Рейтинг@Mail.ru
Профицит бюджета Тамбовщины составил 3,5 миллиарда рублей в 2023 году - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
 
18:44 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/byudzhet-1909444207.html
Профицит бюджета Тамбовщины составил 3,5 миллиарда рублей в 2023 году
Профицит бюджета Тамбовщины составил 3,5 миллиарда рублей в 2023 году - РИА Новости, 14.11.2023
Профицит бюджета Тамбовщины составил 3,5 миллиарда рублей в 2023 году
Показатель по доходам в консолидированный бюджет Тамбовской области за 10 месяцев этого года исполнен с ростом 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:44
2023-11-14T18:44
тамбовская область
тамбовская область
экономика
бюджет
доходы
максим егоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155656/21/1556562123_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d204286a198563cbf575f34f846e844d.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Показатель по доходам в консолидированный бюджет Тамбовской области за 10 месяцев этого года исполнен с ростом 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, профицит бюджета составил 3,5 миллиарда рублей, сообщила заместитель главы региона – министр финансов области Любовь Третьякова. Наблюдается положительная динамика поступлений собственных доходов. Их объем достиг 43,2 миллиарда рублей, превысив уровень прошлого года на 4,6 миллиарда рублей (рост - 112%). Это максимальный с начала года рост, говорится в сообщении. Основные бюджетообразующие источники: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и налог на имущество организаций. Налог на прибыль вырос из-за увеличения объемов производства и доходов от реализации продукции собственного производства. Поступления налога на имущество организаций выросли благодаря увеличению количества объектов недвижимости, по которым налоговая база определяется, исходя из кадастровой стоимости. По словам Третьяковой, доходы местных бюджетов исполнены с темпом роста 8%, что говорит о стабилизации ситуации с поступлением доходов в местные бюджеты. В 2023 году за достижение лучших результатов в развитии доходной базы в прошлом году стимулирующие дотации предоставлены 17 муниципальным образованиям. Глава области Максим Егоров дал поручение органам местного самоуправления усилить взаимодействие с налоговой службой и плательщиками по вопросу уплаты имущественных платежей до 1 декабря, как это предусмотрено законодательством РФ. И, в первую очередь, подавать личный пример. Специалисты регионального министерства финансов и налоговых органов области обязательства по уплате налогов в бюджет уже выполнили. Бюджет Тамбовской области является социально направленным. Дополнительные доходы планируется направить на выполнение социальных программ и обязательств: капитальное строительство социальной и транспортной инфраструктуры, повышение зарплат бюджетникам - медикам, учителям, социальным работникам, работникам культуры.
https://ria.ru/20231030/tambovschina-1906217519.html
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155656/21/1556562123_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fac2b2b30be83a8365553127c934ae9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская область, экономика, бюджет, доходы, максим егоров
Тамбовская область, Тамбовская область, Экономика, Бюджет, Доходы, Максим Егоров

Профицит бюджета Тамбовщины составил 3,5 миллиарда рублей в 2023 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Деньги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Показатель по доходам в консолидированный бюджет Тамбовской области за 10 месяцев этого года исполнен с ростом 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, профицит бюджета составил 3,5 миллиарда рублей, сообщила заместитель главы региона – министр финансов области Любовь Третьякова.
Наблюдается положительная динамика поступлений собственных доходов. Их объем достиг 43,2 миллиарда рублей, превысив уровень прошлого года на 4,6 миллиарда рублей (рост - 112%). Это максимальный с начала года рост, говорится в сообщении.
Основные бюджетообразующие источники: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и налог на имущество организаций. Налог на прибыль вырос из-за увеличения объемов производства и доходов от реализации продукции собственного производства. Поступления налога на имущество организаций выросли благодаря увеличению количества объектов недвижимости, по которым налоговая база определяется, исходя из кадастровой стоимости.
По словам Третьяковой, доходы местных бюджетов исполнены с темпом роста 8%, что говорит о стабилизации ситуации с поступлением доходов в местные бюджеты.
Депутат Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Матушкин: Тамбовщина в октябре приняла ряд социально-экономических законов
30 октября, 16:30
В 2023 году за достижение лучших результатов в развитии доходной базы в прошлом году стимулирующие дотации предоставлены 17 муниципальным образованиям.
Глава области Максим Егоров дал поручение органам местного самоуправления усилить взаимодействие с налоговой службой и плательщиками по вопросу уплаты имущественных платежей до 1 декабря, как это предусмотрено законодательством РФ. И, в первую очередь, подавать личный пример. Специалисты регионального министерства финансов и налоговых органов области обязательства по уплате налогов в бюджет уже выполнили.
Бюджет Тамбовской области является социально направленным. Дополнительные доходы планируется направить на выполнение социальных программ и обязательств: капитальное строительство социальной и транспортной инфраструктуры, повышение зарплат бюджетникам - медикам, учителям, социальным работникам, работникам культуры.
 
Тамбовская областьТамбовская областьЭкономикаБюджетДоходыМаксим Егоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала