https://ria.ru/20231114/britaniya-1909318872.html
СМИ: в Британии миллионы семей отключают холодильники для экономии средств
СМИ: в Британии миллионы семей отключают холодильники для экономии средств - РИА Новости, 14.11.2023
СМИ: в Британии миллионы семей отключают холодильники для экономии средств
Миллионы семей в Великобритании вынуждены прибегать к "отчаянным мерам" и отключать от электросети приборы, в том числе холодильники из-за растущих тарифов на... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:32
2023-11-14T11:32
2023-11-14T11:32
в мире
великобритания
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839307285_0:150:3072:1878_1920x0_80_0_0_9514373f89faecb74585e3599b8d5071.jpg
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Миллионы семей в Великобритании вынуждены прибегать к "отчаянным мерам" и отключать от электросети приборы, в том числе холодильники из-за растущих тарифов на коммунальные услуги, пишет во вторник газета Guardian. "Около двух миллионов британских семей вынуждены отключать холодильник или морозильную камеру, чтобы сэкономить деньги", – говорится в статье. Почти миллиону семей пришлось впервые прибегнуть к таким мерам в мае этого года, что свидетельствует о том, что кризис стоимости жизни по-прежнему бьет по людям с низким доходом, пишет издание. По его данным, четыре из пяти домохозяйств, получающих так называемую единую социальную выплату – пособие для семей с низким доходом, - экономят на продуктах питания, отоплении и одежде. "Согласно последнему исследованию кризиса стоимости жизни, проведенного благотворительной организацией Joseph Rowntree Foundation (проводит и финансирует исследования, направленные на решение проблемы бедности в Великобритании – ред.), в октябре четверть (2,8 миллиона) британских домохозяйств с низким уровнем дохода влезла в долги, чтобы оплатить продукты питания, треть продала имущество, чтобы получить деньги, а каждая шестая семья воспользовалась услугами общественных "теплых помещений", – пишет Guardian. "Теплые помещения" – это места, где люди могут согреться в период холодов, когда нет финансовой возможности включить отопление дома. Ходят слухи, говорится в материале, что с апреля следующего года власти могут заморозить размер пособий для населения трудоспособного возраста, что принесет казне миллиарды, но заставит около 9 миллионов домохозяйств потерять часть ежемесячного дохода, в среднем – 460 фунтов. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. В мае 2023 года управление финансового надзора Великобритании сообщало, что число британцев, испытывающих серьезные проблемы с выплатами по ЖКХ, выросло с 7,8 миллиона человек в прошлом мае до 10,9 миллиона в январе 2023 года, что составляет 21% от населения страны.
https://ria.ru/20230704/energonositeli-1882191108.html
https://ria.ru/20231004/britaniya-1900482813.html
великобритания
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839307285_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_310f97876aa128859ccd9890accd40e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, россия, украина
В мире, Великобритания, Россия, Украина
СМИ: в Британии миллионы семей отключают холодильники для экономии средств
Guardian: миллионы семей в Британии отключают холодильники для экономии средств
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости.
Миллионы семей в Великобритании вынуждены прибегать к "отчаянным мерам" и отключать от электросети приборы, в том числе холодильники из-за растущих тарифов на коммунальные услуги, пишет во вторник газета Guardian
.
«
"Около двух миллионов британских семей вынуждены отключать холодильник или морозильную камеру, чтобы сэкономить деньги", – говорится в статье.
Британцы не уверены, что справятся с оплатой счетов за энергоносители зимой
Почти миллиону семей пришлось впервые прибегнуть к таким мерам в мае этого года, что свидетельствует о том, что кризис стоимости жизни по-прежнему бьет по людям с низким доходом, пишет издание.
По его данным, четыре из пяти домохозяйств, получающих так называемую единую социальную выплату – пособие для семей с низким доходом, - экономят на продуктах питания, отоплении и одежде.
"Согласно последнему исследованию кризиса стоимости жизни, проведенного благотворительной организацией Joseph Rowntree Foundation (проводит и финансирует исследования, направленные на решение проблемы бедности в Великобритании – ред.), в октябре четверть (2,8 миллиона) британских домохозяйств с низким уровнем дохода влезла в долги, чтобы оплатить продукты питания, треть продала имущество, чтобы получить деньги, а каждая шестая семья воспользовалась услугами общественных "теплых помещений", – пишет Guardian.
"Теплые помещения" – это места, где люди могут согреться в период холодов, когда нет финансовой возможности включить отопление дома.
Ходят слухи, говорится в материале, что с апреля следующего года власти могут заморозить размер пособий для населения трудоспособного возраста, что принесет казне миллиарды, но заставит около 9 миллионов домохозяйств потерять часть ежемесячного дохода, в среднем – 460 фунтов.
После начала спецоперации РФ
на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
В мае 2023 года управление финансового надзора Великобритании сообщало, что число британцев, испытывающих серьезные проблемы с выплатами по ЖКХ, выросло с 7,8 миллиона человек в прошлом мае до 10,9 миллиона в январе 2023 года, что составляет 21% от населения страны.
Сунак признал, что британцы недовольны политической системой страны