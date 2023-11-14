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СМИ: в Британии миллионы семей отключают холодильники для экономии средств - РИА Новости, 14.11.2023
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11:32 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/britaniya-1909318872.html
СМИ: в Британии миллионы семей отключают холодильники для экономии средств
СМИ: в Британии миллионы семей отключают холодильники для экономии средств - РИА Новости, 14.11.2023
СМИ: в Британии миллионы семей отключают холодильники для экономии средств
Миллионы семей в Великобритании вынуждены прибегать к "отчаянным мерам" и отключать от электросети приборы, в том числе холодильники из-за растущих тарифов на... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:32
2023-11-14T11:32
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Миллионы семей в Великобритании вынуждены прибегать к "отчаянным мерам" и отключать от электросети приборы, в том числе холодильники из-за растущих тарифов на коммунальные услуги, пишет во вторник газета Guardian. "Около двух миллионов британских семей вынуждены отключать холодильник или морозильную камеру, чтобы сэкономить деньги", – говорится в статье. Почти миллиону семей пришлось впервые прибегнуть к таким мерам в мае этого года, что свидетельствует о том, что кризис стоимости жизни по-прежнему бьет по людям с низким доходом, пишет издание. По его данным, четыре из пяти домохозяйств, получающих так называемую единую социальную выплату – пособие для семей с низким доходом, - экономят на продуктах питания, отоплении и одежде. "Согласно последнему исследованию кризиса стоимости жизни, проведенного благотворительной организацией Joseph Rowntree Foundation (проводит и финансирует исследования, направленные на решение проблемы бедности в Великобритании – ред.), в октябре четверть (2,8 миллиона) британских домохозяйств с низким уровнем дохода влезла в долги, чтобы оплатить продукты питания, треть продала имущество, чтобы получить деньги, а каждая шестая семья воспользовалась услугами общественных "теплых помещений", – пишет Guardian. "Теплые помещения" – это места, где люди могут согреться в период холодов, когда нет финансовой возможности включить отопление дома. Ходят слухи, говорится в материале, что с апреля следующего года власти могут заморозить размер пособий для населения трудоспособного возраста, что принесет казне миллиарды, но заставит около 9 миллионов домохозяйств потерять часть ежемесячного дохода, в среднем – 460 фунтов. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. В мае 2023 года управление финансового надзора Великобритании сообщало, что число британцев, испытывающих серьезные проблемы с выплатами по ЖКХ, выросло с 7,8 миллиона человек в прошлом мае до 10,9 миллиона в январе 2023 года, что составляет 21% от населения страны.
https://ria.ru/20230704/energonositeli-1882191108.html
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СМИ: в Британии миллионы семей отключают холодильники для экономии средств

Guardian: миллионы семей в Британии отключают холодильники для экономии средств

© FreepikКонтейнеры с едой в холодильнике
Контейнеры с едой в холодильнике
© Freepik
Контейнеры с едой в холодильнике. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Миллионы семей в Великобритании вынуждены прибегать к "отчаянным мерам" и отключать от электросети приборы, в том числе холодильники из-за растущих тарифов на коммунальные услуги, пишет во вторник газета Guardian.
«
"Около двух миллионов британских семей вынуждены отключать холодильник или морозильную камеру, чтобы сэкономить деньги", – говорится в статье.
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Почти миллиону семей пришлось впервые прибегнуть к таким мерам в мае этого года, что свидетельствует о том, что кризис стоимости жизни по-прежнему бьет по людям с низким доходом, пишет издание.
По его данным, четыре из пяти домохозяйств, получающих так называемую единую социальную выплату – пособие для семей с низким доходом, - экономят на продуктах питания, отоплении и одежде.
"Согласно последнему исследованию кризиса стоимости жизни, проведенного благотворительной организацией Joseph Rowntree Foundation (проводит и финансирует исследования, направленные на решение проблемы бедности в Великобритании – ред.), в октябре четверть (2,8 миллиона) британских домохозяйств с низким уровнем дохода влезла в долги, чтобы оплатить продукты питания, треть продала имущество, чтобы получить деньги, а каждая шестая семья воспользовалась услугами общественных "теплых помещений", – пишет Guardian.
"Теплые помещения" – это места, где люди могут согреться в период холодов, когда нет финансовой возможности включить отопление дома.
Ходят слухи, говорится в материале, что с апреля следующего года власти могут заморозить размер пособий для населения трудоспособного возраста, что принесет казне миллиарды, но заставит около 9 миллионов домохозяйств потерять часть ежемесячного дохода, в среднем – 460 фунтов.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
В мае 2023 года управление финансового надзора Великобритании сообщало, что число британцев, испытывающих серьезные проблемы с выплатами по ЖКХ, выросло с 7,8 миллиона человек в прошлом мае до 10,9 миллиона в январе 2023 года, что составляет 21% от населения страны.
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