https://ria.ru/20231114/bpla-1909396513.html

Аэропорт Шереметьево установил комплекс для противодействия дронам

Аэропорт Шереметьево установил комплекс для противодействия дронам - РИА Новости, 14.11.2023

Аэропорт Шереметьево установил комплекс для противодействия дронам

Аэропорт "Шереметьево" установил комплекс для обнаружения и противодействия беспилотникам, следует из релиза воздушной гавани. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T16:01

2023-11-14T16:01

2023-11-14T17:37

шереметьево (аэропорт)

безопасность

москва

новости - туризм

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МОСКВА, 14 ноя- РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" установил комплекс для обнаружения и противодействия беспилотникам, следует из релиза воздушной гавани."С целью обеспечения высокого уровня безопасности полетов в аэропорту Шереметьево установлен радиолокационно-оптический комплекс "ЕНОТ-СД". Программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей (в том числе беспилотных судов малого класса), их верификации по видеоизображению и последующего противодействия путем создания помех. Для лучшей идентификации целей и повышения эффективности системы планируется применять не имеющее аналогов программное обеспечение Лаборатории Касперского с использованием искусственного интеллекта",- говорится в сообщении. Отмечается, что излучение радиолокационной станции обнаружения беспилотников не будет оказывать нежелательного помехового воздействия на функционирование наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, размещенных в районе аэродрома "Шереметьево".Новый комплекс может классифицировать объекты за счет применения технологий искусственного интеллекта – птица, БПЛА, самолет, а также человек, авто. Данная характеристика позволяет применять средства подавления только на БПЛА, исключая воздействие на воздушные суда. Кроме того, он имеет возможность выявлять в том числе БПЛА, летящие в режиме радиомолчания - это позволяет охватить весь спектр модели угроз. Система также способна контролировать наземные цели, обнаруживать нарушения периметра аэропорта людьми, дикими животными.

https://ria.ru/20230907/aeroporty-1894666105.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

шереметьево (аэропорт), безопасность, москва, новости - туризм