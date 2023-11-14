https://ria.ru/20231114/bolnitsa-1909478160.html
Пентагон утверждает, что ХАМАС использовало больницы в Газе в военных целях
Пентагон утверждает, что ХАМАС использовало больницы в Газе в военных целях - РИА Новости, 14.11.2023
Пентагон утверждает, что ХАМАС использовало больницы в Газе в военных целях
Американская разведка располагает информацией, что палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" используют в военных целях больницы сектора Газа, включая... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T22:34
2023-11-14T22:34
2023-11-14T22:45
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Американская разведка располагает информацией, что палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" используют в военных целях больницы сектора Газа, включая крупнейшую клинику "Аш-Шифа", сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх."У нас действительно есть сведения, что ХАМАС и палестинский "Исламский джихад" использует некоторые больницы в секторе Газа, включая клинику "Аш-Шифа", для сокрытия и поддержки своих военных операций, содержания заложников", - сказала она.По утверждению Сингх, палестинские группировки разместили в "Аш-Шифе" туннели, штабы, склады вооружения и готовы оказать сопротивление израильским военным, которые ведут бои на подступах к больнице, где, помимо пациентов, укрываются многочисленные беженцы.Сингх пояснила, что информация разведки США, подтверждающая данные израильтян, была рассекречена во вторник.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231107/gaza-1907786075.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, США, Министерство обороны США, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Пентагон утверждает, что ХАМАС использовало больницы в Газе в военных целях
Пентагон: ХАМАС использовало больницу "Аш-Шифа" в Газе в военных целях
ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Американская разведка располагает информацией, что палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" используют в военных целях больницы сектора Газа, включая крупнейшую клинику "Аш-Шифа", сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"У нас действительно есть сведения, что ХАМАС и палестинский "Исламский джихад" использует некоторые больницы в секторе Газа, включая клинику "Аш-Шифа", для сокрытия и поддержки своих военных операций, содержания заложников", - сказала она.
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По утверждению Сингх, палестинские группировки разместили в "Аш-Шифе" туннели, штабы, склады вооружения и готовы оказать сопротивление израильским военным, которые ведут бои на подступах к больнице, где, помимо пациентов, укрываются многочисленные беженцы.
Сингх пояснила, что информация разведки США
, подтверждающая данные израильтян, была рассекречена во вторник.
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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