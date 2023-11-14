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В Берлине признали, что ЕС не успеет передать Киеву миллион боеприпасов - РИА Новости, 14.11.2023
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11:25 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/boepripasy-1909317230.html
В Берлине признали, что ЕС не успеет передать Киеву миллион боеприпасов
В Берлине признали, что ЕС не успеет передать Киеву миллион боеприпасов - РИА Новости, 14.11.2023
В Берлине признали, что ЕС не успеет передать Киеву миллион боеприпасов
Евросоюзу не удастся выполнить в срок свое обещание о поставке Киеву 1 миллиона снарядов, заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:25
2023-11-14T11:25
в мире
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БЕРЛИН, 14 ноя - РИА Новости. Евросоюзу не удастся выполнить в срок свое обещание о поставке Киеву 1 миллиона снарядов, заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус. "Одного миллиона не удастся достичь, надо исходить из этой данности", - заявил он перед началом совместного заседания в Брюсселе с министрами обороны стран Евросоюза. Писториус пояснил, что изначально раздавались голоса, считавшие этот план нереализуемым ввиду отсутствия достаточных мощностей для производства боеприпасов. "И они, к сожалению, оказались правы", - подчеркнул он. Несмотря на это, все ответственные стороны на текущий момент пытаются ускорить процессы производства, уточнил он. Речь министра транслировалась на сайте Европейской Комиссии. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного 1 миллиона. Агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники сообщало, что ЕС проинформировал страны-члены, что вряд ли выполнит обещание предоставить миллион снарядов до марта 2024 года. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
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в мире, украина, борис писториус, евросоюз, нато, германия
В мире, Украина, Борис Писториус, Евросоюз, НАТО, Германия
В Берлине признали, что ЕС не успеет передать Киеву миллион боеприпасов

Глава МО ФРГ назвал цель ЕС передать Украине миллион боеприпасов недостижимой

© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные Украиной 155-мм гаубичные снаряды M795
Наиболее востребованные Украиной 155-мм гаубичные снаряды M795 - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные Украиной 155-мм гаубичные снаряды M795. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 ноя - РИА Новости. Евросоюзу не удастся выполнить в срок свое обещание о поставке Киеву 1 миллиона снарядов, заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус.
"Одного миллиона не удастся достичь, надо исходить из этой данности", - заявил он перед началом совместного заседания в Брюсселе с министрами обороны стран Евросоюза. Писториус пояснил, что изначально раздавались голоса, считавшие этот план нереализуемым ввиду отсутствия достаточных мощностей для производства боеприпасов.
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"И они, к сожалению, оказались правы", - подчеркнул он. Несмотря на это, все ответственные стороны на текущий момент пытаются ускорить процессы производства, уточнил он.
Речь министра транслировалась на сайте Европейской Комиссии.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного 1 миллиона. Агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники сообщало, что ЕС проинформировал страны-члены, что вряд ли выполнит обещание предоставить миллион снарядов до марта 2024 года.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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