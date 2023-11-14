МСП Банк поддержал бизнес Крыма и Севастополя на 3 миллиарда рублей
© Фото предоставлено МСП БанкомВывеска МСП Банка
© Фото предоставлено МСП Банком
Вывеска МСП Банка
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Малый и средний бизнес Крыма и Севастополя за три кварталов 2023 года получил от МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, около трех миллиардов рублей кредитно-гарантийной поддержки, сообщает пресс-служба кредитной организации.
При этом основная доля кредитов выдана по льготным ставкам в рамках государственных программ поддержки "1764" и ПСК, уточнили в банке.
"Мы как институт развития бизнеса равнодоступны для предпринимателей из всех регионов страны. Предпринимателям Крыма и Севастополя сейчас нужна комплексная поддержка со стороны государства: это и обучение, и юридическая поддержка, и помощь в оформлении документов, и конечно, предоставление финансовых инструментов для развития своего дела. Все эти меры поддержки собраны на платформе МСП.РФ", - указал генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
В качестве примера пресс-служба приводит кейс одной из сетей ресторанов и доставки (Симферополь и Ялта), которой МСП Банк предоставил на 5,2 миллиона рублей на развитие сервиса доставки, что сделало компанию более популярной у горожан. Еще один получатель льготного кредита - севастопольская компания, предоставляющая услуги химчистки - направил полученные в банке 5,5 миллиона рублей на покупку нового оборудования, что позволило расширить базу клиентов.
"Если говорить о малом и среднем бизнесе Крыма и Севастополя, то здесь мы в основном получаем запросы на сумму кредита не более 10 миллионов рублей. При этом деньги нужны быстро и, конечно, важно, чтобы получить их можно было в онлайн-формате. <…>", – цитирует пресс-служба председателя правления МСП Банка Ивана Подберезняка.
МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.