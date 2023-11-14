https://ria.ru/20231114/belgorod-1909466438.html

Гладков рассказал об открытии Дней Белгорода на ВДНХ

Гладков рассказал об открытии Дней Белгорода на ВДНХ - РИА Новости, 14.11.2023

Гладков рассказал об открытии Дней Белгорода на ВДНХ

Дни города Белгорода открылись на выставке на территории ВДНХ в Москве, стенд региона с начала работы уже посетили более 80 тысяч человек, рассказал на своей... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T20:46

2023-11-14T20:46

2023-11-14T20:46

белгородская область

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

выставка-форум "россия"

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БЕЛГОРОД, 14 ноя – РИА Новости. Дни города Белгорода открылись на выставке на территории ВДНХ в Москве, стенд региона с начала работы уже посетили более 80 тысяч человек, рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Сегодня (во вторник) на выставке, которая проходит на территории ВДНХ в Москве, открываются дни города Белгорода, которые посвящены 80-летию со дня освобождения. Наш стенд пользуется достаточно большой популярностью", - написал Гладков. Он отметил, что только за выходные 20 тысяч человек посетили стенд региона, а с начала работы выставки здесь побывали уже более 80 тысяч человек. "Надеюсь, что все, кто еще мало знаком с Белгородской областью, увидев, насколько многообразна, ярка и удивительна наша область, насколько удивительны люди, которые в ней живут, приедут к нам в гости, приедут на отдых, приедут на работу", - отметил губернатор. Он подчеркнул, что работы в регионе много, много предприятий, которые предлагают высокооплачиваемую работу. Четвертого ноября на территории ВДНХ открылась выставка "Россия", она презентует главные достижения страны во всех отраслях. В выставке участвуют все 89 регионов страны, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Работа экспозиции продлится до 12 апреля 2024 года. Павильон Белгородской области - один из самых масштабных на выставке. Как рассказали в правительстве региона, большую часть белгородского павильона занимают меловые горы в сочетании с многолетниками - один из главных символов Белгородчины. Кроме того, здесь представлены в большом количестве интерактивные элементы. Например, гостей, как маленьких, так и взрослых, порадуют "роборуки", которые из специальных кубов складывают картинки и тематические изображения.

https://ria.ru/20231113/proekt-1909159373.html

белгород

белгородская область

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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, выставка-форум "россия"