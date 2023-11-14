https://ria.ru/20231114/bayden-1909311140.html

Правозащитная организация подала в суд на Байдена из-за помощи Израилю

Правозащитная организация подала в суд на Байдена из-за помощи Израилю - РИА Новости, 14.11.2023

Правозащитная организация подала в суд на Байдена из-за помощи Израилю

Американский центр конституционных прав и прав человека (Center for Constitutional Rights ) сообщил в понедельник, что подал в суд от имени палестинцев на... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:02

2023-11-14T11:02

2023-11-14T11:07

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

джо байден

израиль

в мире

министерство обороны сша

сша

энтони блинкен

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Американский центр конституционных прав и прав человека (Center for Constitutional Rights ) сообщил в понедельник, что подал в суд от имени палестинцев на президента США Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина за оказание помощи Израилю в разрешении палестино-израильского конфликта, заявив, что они "поддерживают геноцид" в секторе Газа. Центр заявляет, что США непосредственно способствовали развитию геноцида в анклаве за счет поставок оружия и дипломатического прикрытия Израиля. Согласно центру, США таким образом нарушает свои обязанности по предотвращению геноцида в мире, закрепленные в статье 1 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. "Байдену, Блинкену и Остину предъявлен иск... за то, что они не смогли предотвратить разворачивающийся геноцид там, где у них есть влияние на Израиль, чтобы сделать это", - отмечается в заявлении на сайте центра. Как подчеркивает центр, судебный иск также сопровождается заявлением эксперта по правовым вопросам геноцида Уильяма Шабаса, который называет особенности заявлений израильского правительства и военные действия Израиля в анклаве "признаками геноцида". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, джо байден, израиль, в мире, министерство обороны сша, сша, энтони блинкен, ллойд остин