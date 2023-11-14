https://ria.ru/20231114/avtodoma-1909203754.html

Производители автодомов в России рассказали, чего не хватает отрасли

Производители автодомов в России рассказали, чего не хватает отрасли - РИА Новости, 14.11.2023

Производители автодомов в России рассказали, чего не хватает отрасли

Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга провела опрос среди производителей автодомов и прицепов и выявила, чего не хватает для развития такого РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:39

2023-11-14T14:39

2023-11-14T14:39

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

автомобили

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92421/88/924218811_0:177:2927:1823_1920x0_80_0_0_275326fe7c79895bb40a52e37385fd74.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга провела опрос среди производителей автодомов и прицепов и выявила, чего не хватает для развития такого вида туризма, сообщает пресс-служба ассоциации."В России более 100 организаций, которые производят автодома, прицепы и переоборудуют автомобили для автотуристических целей. Из них 20 организаций специализируются именно на прицепах, — сказал президент Ассоциации, руководитель Комитета Московской Торгово-промышленной палаты (МТПП) по вопросам развития устойчивых транспортных систем Сергей Лобарев. — В среднем в год производят и переоборудуются порядка 300 автодомов и прицепов, а эксплуатируется в России более 25 тысяч".Оказалось, что почти все опрошенные производители нуждаются в расширении производства – 80 процентов. Очередь на заказ автодома или прицепа в некоторых организациях выстроилась на год вперед. В некоторых компаниях открыта запись только на сентябрь 2024 года."Отсутствие квалифицированных кадров и пропаганды автотуризма как комфортного способа путешествовать — это главная проблема, которую мы обнаружили, опрашивая производителей, — сообщил член Правления Ассоциации Денис Манько. — 55 процентов респондентов рассказали о высокой востребованности маляров, сборщиков, электриков, специалистов по стеклопластику, формовщиков, слесарей, клейщиков, станочников ЧПУ. В некоторых регионах востребованы разнорабочие".Туристы мало информированы об удобстве автодомов и прицепов, сообщили в организации. Регулярно владельцы такого транспорта останавливаются на дороге и оказываются центром внимания любопытствующих прохожих. При этом сами производители почти не получают помощи от государства. По мнению Ассоциации, этот вопрос необходимо обозначить в готовящейся Концепции развития автотуризма."90 процентов опрошенных попросили финансовой поддержки от органов государственной власти. Чтобы запустить в России массовое производство автодомов и прицепов, бизнесу нужны субсидии на развитие производства, гранты на проектирование, пониженная ставка по кредитам, льготные займы, лизинг, компенсация расходов на сертификацию продукции, субсидирование расходов на энергоносители, снижение ставки аренды земельных участков, компенсация затрат на участие в профильных выставках", — пояснил Сергей Лобарев.По его словам, Ассоциация планирует рассмотреть вопрос о встрече с представителями Минэкономразвития, Минпромторга РФ и Госсовета, чтобы найти возможность предоставить льготы, субсидии, гранты производителям автодомов и прицепов.Проблемы поставок, российских, европейских и китайских комплектующих и материалов беспокоят 80 процентов респондентов, следует из результатов опроса. Детали из Китая едут долго, а заказывать комплектующие из Европы очень дорого."Курсы валют сильно бьют по закупке и, как следствие, по спросу. Даже российские подрядчики испытывают трудности, так как зачастую работают с зарубежными материалами", — отметил Денис Манько.Например, Иркутская область — отдаленный регион, дорогая логистика, все ключевые поставщики находятся в западной части России. Но все, что из Китая, идет также через Москву, несмотря на наличие прямой дороги и территориальную близость", — сказали в ассоциации.Опрос выявил трудности с получением свидетельства безопасности конструкции транспортного средства, с которыми сталкиваются 25 процентов производителей техники."ГИБДД не хочет узаконивать многие решения, реализованные по запросам клиентов. Из-за этого падает спрос, — объяснил Денис Манько. — Каждые три года приходится обновлять сертификацию ОТТС. Это дорогостоящая процедура". По словам экспертов, длительные сроки, бюрократические и законодательные препятствия, высокие цены — все это мешает предпринимателям развиваться на рынке.

https://ria.ru/20231113/kemping-1909107656.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автомобили