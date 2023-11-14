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В Барнауле водитель насмерть сбил восьмилетнюю девочку - РИА Новости, 14.11.2023
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19:40 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/avariya-1909456093.html
В Барнауле водитель насмерть сбил восьмилетнюю девочку
В Барнауле водитель насмерть сбил восьмилетнюю девочку - РИА Новости, 14.11.2023
В Барнауле водитель насмерть сбил восьмилетнюю девочку
Восьмилетнюю девочку насмерть сбили на пешеходном переходе в Барнауле, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T19:40
2023-11-14T19:40
происшествия
алтайский край
авто
барнаул
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БАРНАУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Восьмилетнюю девочку насмерть сбили на пешеходном переходе в Барнауле, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю. "Водитель — мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Королла", двигаясь по улице Аванесова, в районе дома №77, совершил наезд на пешехода - 8-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка от полученных травм скончалась", - говорится в сообщении. Уточняется, что полицейские проводят проверку.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
алтайский край
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происшествия, алтайский край, авто, барнаул
Происшествия, Алтайский край, Авто, Барнаул
В Барнауле водитель насмерть сбил восьмилетнюю девочку

В Барнауле водитель насмерть сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Восьмилетнюю девочку насмерть сбили на пешеходном переходе в Барнауле, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
"Водитель — мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Королла", двигаясь по улице Аванесова, в районе дома №77, совершил наезд на пешехода - 8-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка от полученных травм скончалась", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полицейские проводят проверку.
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ПроисшествияАлтайский крайАвтоБарнаул
 
 
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