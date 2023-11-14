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В Москве три машины попали в аварию на ТТК

В Москве три машины попали в аварию на ТТК - РИА Новости, 14.11.2023

В Москве три машины попали в аварию на ТТК

Авария с участием трех автомобилей произошла на Третьем транспортном кольце в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T03:42

2023-11-14T03:42

2023-11-14T03:42

происшествия

авто

москва

россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Авария с участием трех автомобилей произошла на Третьем транспортном кольце в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий. ДТП случилось не доезжая до "Москва-Сити". В месте, где идет ремонт дороги, в аварию попали внедорожник Chevrolet Tahoe, легковой Ford и машина каршеринга Kia. Chevrolet перевернулся, Ford получил сильные повреждения передней части, Kia получил повреждения левого бока. На месте присутствуют пожарные.

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происшествия, авто, москва, россия