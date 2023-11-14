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На АТЭС выступил коллектив в традиционных нарядах, в том числе русских - РИА Новости, 14.11.2023
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23:42 14.11.2023 (обновлено: 23:49 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/ates-1909485710.html
На АТЭС выступил коллектив в традиционных нарядах, в том числе русских
На АТЭС выступил коллектив в традиционных нарядах, в том числе русских - РИА Новости, 14.11.2023
На АТЭС выступил коллектив в традиционных нарядах, в том числе русских
На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит выступление детского танцевального коллектива в традиционных нарядах... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T23:42
2023-11-14T23:49
сан-франциско
калифорния
в мире
саммит атэс
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САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя - РИА Новости. На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит выступление детского танцевального коллектива в традиционных нарядах стран-участниц АТЭС, включая участниц в русских костюмах. По словам организаторов, юные танцовщицы одеты в костюмы семи культур. Все выступающие - учащиеся местной танцевальной студии. София и Изабелла, одетые по русской национальной традиции, включая сарафан, кокошник и красные сапожки, признались корреспонденту РИА Новости, что считают свои костюмы уникальными. "Я думаю, они действительно уникальные", - сказала Изабелла, добавив, что считает все представленные наряды очень красивыми. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20231114/ates-1909484085.html
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сан-франциско, калифорния, в мире, саммит атэс
Сан-Франциско, Калифорния, В мире, Саммит АТЭС
На АТЭС выступил коллектив в традиционных нарядах, в том числе русских

На АТЭС выступил детский коллектив в традиционных нарядах, в том числе русских

© AP Photo / Eric RisbergТаблички приветствующие посетителей саммита АТЭС в Сан-Франциско.
Таблички приветствующие посетителей саммита АТЭС в Сан-Франциско. - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Таблички приветствующие посетителей саммита АТЭС в Сан-Франциско.
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САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя - РИА Новости. На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит выступление детского танцевального коллектива в традиционных нарядах стран-участниц АТЭС, включая участниц в русских костюмах.
По словам организаторов, юные танцовщицы одеты в костюмы семи культур. Все выступающие - учащиеся местной танцевальной студии.
София и Изабелла, одетые по русской национальной традиции, включая сарафан, кокошник и красные сапожки, признались корреспонденту РИА Новости, что считают свои костюмы уникальными.
"Я думаю, они действительно уникальные", - сказала Изабелла, добавив, что считает все представленные наряды очень красивыми.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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