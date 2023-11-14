https://ria.ru/20231114/ates-1909485710.html

На АТЭС выступил коллектив в традиционных нарядах, в том числе русских

На АТЭС выступил коллектив в традиционных нарядах, в том числе русских - РИА Новости, 14.11.2023

На АТЭС выступил коллектив в традиционных нарядах, в том числе русских

На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит выступление детского танцевального коллектива в традиционных нарядах... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T23:42

2023-11-14T23:42

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САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя - РИА Новости. На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит выступление детского танцевального коллектива в традиционных нарядах стран-участниц АТЭС, включая участниц в русских костюмах. По словам организаторов, юные танцовщицы одеты в костюмы семи культур. Все выступающие - учащиеся местной танцевальной студии. София и Изабелла, одетые по русской национальной традиции, включая сарафан, кокошник и красные сапожки, признались корреспонденту РИА Новости, что считают свои костюмы уникальными. "Я думаю, они действительно уникальные", - сказала Изабелла, добавив, что считает все представленные наряды очень красивыми. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20231114/ates-1909484085.html

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сан-франциско, калифорния, в мире, саммит атэс