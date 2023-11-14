https://ria.ru/20231114/ates-1909484085.html
Участие России в АТЭС определяли исходя из санкций США, заявил Госдеп
Участие России в АТЭС определяли исходя из санкций США, заявил Госдеп - РИА Новости, 15.11.2023
Участие России в АТЭС определяли исходя из санкций США, заявил Госдеп
Госдепартамент дал понять, что при допуске российской делегации на саммит АТЭС США руководствовались долгом страны — хозяйки форума и санкциями, собственными, а РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-14T23:28
2023-11-14T23:28
2023-11-15T10:01
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ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Госдепартамент дал понять, что при допуске российской делегации на саммит АТЭС США руководствовались долгом страны — хозяйки форума и санкциями, собственными, а не других стран. Делегацию РФ в Сан-Франциско возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук, который внесен в европейские, но не американские санкционные списки. "Оставляю Евросоюзу говорить о своих санкциях", — сказал на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. "В качестве страны — хозяйки (форума. — Прим. ред.) АТЭС на нас лежит обязанность <...> принять официальные делегации всех стран — членов АТЭС, но делаем мы это в соответствии с санкционной политикой, правилами и уложениями США", — добавил он. Вопрос, не является ли это нарушением санкций ЕС, Миллер назвал "техническим". Он не стал на него отвечать. "Я не буду вдаваться в технические санкционные вопросы. <...> Одна из особенностей дипломатии состоит в том, что вы участвуете во множестве встреч с людьми, против политики которых у вас есть возражения", — сказал представитель Госдепартамента. "На нас возложена обязанность вести дипломатию от имени США", — добавил Миллер. Он сказал, что Госдепартамент не располагает информацией о возможности проведения встреч между представителями США и России на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. АТЭС — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско в штате Калифорния.
https://ria.ru/20231114/ates-1909281591.html
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россия, сан-франциско, сша, алексей оверчук, государственный департамент сша, евросоюз, саммит атэс , в мире
Россия, Сан-Франциско, США, Алексей Оверчук, Государственный департамент США, Евросоюз, Саммит АТЭС , В мире
Участие России в АТЭС определяли исходя из санкций США, заявил Госдеп
Представитель Госдепа Миллер: участие РФ в АТЭС определялось санкциями США
ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Госдепартамент дал понять, что при допуске российской делегации на саммит АТЭС США руководствовались долгом страны — хозяйки форума и санкциями, собственными, а не других стран.
Делегацию РФ в Сан-Франциско
возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук
, который внесен в европейские, но не американские санкционные списки.
США превратили Сан-Франциско в свинарник и предлагают свой ценный опыт Азии
"Оставляю Евросоюзу говорить о своих санкциях", — сказал на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
"В качестве страны — хозяйки (форума. — Прим. ред.) АТЭС на нас лежит обязанность <...> принять официальные делегации всех стран — членов АТЭС, но делаем мы это в соответствии с санкционной политикой, правилами и уложениями США", — добавил он.
Вопрос, не является ли это нарушением санкций ЕС
, Миллер назвал "техническим". Он не стал на него отвечать. "Я не буду вдаваться в технические санкционные вопросы. <...> Одна из особенностей дипломатии состоит в том, что вы участвуете во множестве встреч с людьми, против политики которых у вас есть возражения", — сказал представитель Госдепартамента.
Первый пошел: союзник США попросил пощады и передышки
"На нас возложена обязанность вести дипломатию от имени США", — добавил Миллер.
Он сказал, что Госдепартамент не располагает информацией о возможности проведения встреч между представителями США и России на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.
АТЭС — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско в штате Калифорния
.
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