https://ria.ru/20231114/ates-1909484085.html

Участие России в АТЭС определяли исходя из санкций США, заявил Госдеп

Участие России в АТЭС определяли исходя из санкций США, заявил Госдеп - РИА Новости, 15.11.2023

Участие России в АТЭС определяли исходя из санкций США, заявил Госдеп

Госдепартамент дал понять, что при допуске российской делегации на саммит АТЭС США руководствовались долгом страны — хозяйки форума и санкциями, собственными, а РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-14T23:28

2023-11-14T23:28

2023-11-15T10:01

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ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Госдепартамент дал понять, что при допуске российской делегации на саммит АТЭС США руководствовались долгом страны — хозяйки форума и санкциями, собственными, а не других стран. Делегацию РФ в Сан-Франциско возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук, который внесен в европейские, но не американские санкционные списки. "Оставляю Евросоюзу говорить о своих санкциях", — сказал на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. "В качестве страны — хозяйки (форума. — Прим. ред.) АТЭС на нас лежит обязанность <...> принять официальные делегации всех стран — членов АТЭС, но делаем мы это в соответствии с санкционной политикой, правилами и уложениями США", — добавил он. Вопрос, не является ли это нарушением санкций ЕС, Миллер назвал "техническим". Он не стал на него отвечать. "Я не буду вдаваться в технические санкционные вопросы. <...> Одна из особенностей дипломатии состоит в том, что вы участвуете во множестве встреч с людьми, против политики которых у вас есть возражения", — сказал представитель Госдепартамента. "На нас возложена обязанность вести дипломатию от имени США", — добавил Миллер. Он сказал, что Госдепартамент не располагает информацией о возможности проведения встреч между представителями США и России на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. АТЭС — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско в штате Калифорния.

https://ria.ru/20231114/ates-1909281591.html

https://ria.ru/20231111/soyuznik-1908785120.html

https://ria.ru/20231109/voennyy_perevorot-1908270336.html

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россия, сан-франциско, сша, алексей оверчук, государственный департамент сша, евросоюз, саммит атэс , в мире