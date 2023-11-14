Рейтинг@Mail.ru
Участие России в АТЭС определяли исходя из санкций США, заявил Госдеп - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 14.11.2023 (обновлено: 10:01 15.11.2023)
https://ria.ru/20231114/ates-1909484085.html
Участие России в АТЭС определяли исходя из санкций США, заявил Госдеп
Участие России в АТЭС определяли исходя из санкций США, заявил Госдеп - РИА Новости, 15.11.2023
Участие России в АТЭС определяли исходя из санкций США, заявил Госдеп
Госдепартамент дал понять, что при допуске российской делегации на саммит АТЭС США руководствовались долгом страны — хозяйки форума и санкциями, собственными, а РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-14T23:28
2023-11-15T10:01
россия
сан-франциско
сша
алексей оверчук
государственный департамент сша
евросоюз
саммит атэс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909520233_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_768f64744ee531e12ff160c3230cc56e.jpg
ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Госдепартамент дал понять, что при допуске российской делегации на саммит АТЭС США руководствовались долгом страны — хозяйки форума и санкциями, собственными, а не других стран. Делегацию РФ в Сан-Франциско возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук, который внесен в европейские, но не американские санкционные списки. "Оставляю Евросоюзу говорить о своих санкциях", — сказал на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. "В качестве страны — хозяйки (форума. — Прим. ред.) АТЭС на нас лежит обязанность &lt;...&gt; принять официальные делегации всех стран — членов АТЭС, но делаем мы это в соответствии с санкционной политикой, правилами и уложениями США", — добавил он. Вопрос, не является ли это нарушением санкций ЕС, Миллер назвал "техническим". Он не стал на него отвечать. "Я не буду вдаваться в технические санкционные вопросы. &lt;...&gt; Одна из особенностей дипломатии состоит в том, что вы участвуете во множестве встреч с людьми, против политики которых у вас есть возражения", — сказал представитель Госдепартамента. "На нас возложена обязанность вести дипломатию от имени США", — добавил Миллер. Он сказал, что Госдепартамент не располагает информацией о возможности проведения встреч между представителями США и России на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. АТЭС — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско в штате Калифорния.
https://ria.ru/20231114/ates-1909281591.html
https://ria.ru/20231111/soyuznik-1908785120.html
https://ria.ru/20231109/voennyy_perevorot-1908270336.html
россия
сан-франциско
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909520233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a38d25effff01858c23daec1646dc5ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сан-франциско, сша, алексей оверчук, государственный департамент сша, евросоюз, саммит атэс , в мире
Россия, Сан-Франциско, США, Алексей Оверчук, Государственный департамент США, Евросоюз, Саммит АТЭС , В мире
Участие России в АТЭС определяли исходя из санкций США, заявил Госдеп

Представитель Госдепа Миллер: участие РФ в АТЭС определялось санкциями США

© AP Photo / Eric Risberg Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС
 Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Госдепартамент дал понять, что при допуске российской делегации на саммит АТЭС США руководствовались долгом страны — хозяйки форума и санкциями, собственными, а не других стран.
Делегацию РФ в Сан-Франциско возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук, который внесен в европейские, но не американские санкционные списки.
Баннер с анонсом предстоящего саммита лидеров АТЭС в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
США превратили Сан-Франциско в свинарник и предлагают свой ценный опыт Азии
Вчера, 08:20
"Оставляю Евросоюзу говорить о своих санкциях", — сказал на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
"В качестве страны — хозяйки (форума. — Прим. ред.) АТЭС на нас лежит обязанность <...> принять официальные делегации всех стран — членов АТЭС, но делаем мы это в соответствии с санкционной политикой, правилами и уложениями США", — добавил он.
Вопрос, не является ли это нарушением санкций ЕС, Миллер назвал "техническим". Он не стал на него отвечать. "Я не буду вдаваться в технические санкционные вопросы. <...> Одна из особенностей дипломатии состоит в том, что вы участвуете во множестве встреч с людьми, против политики которых у вас есть возражения", — сказал представитель Госдепартамента.
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Первый пошел: союзник США попросил пощады и передышки
11 ноября, 08:00
"На нас возложена обязанность вести дипломатию от имени США", — добавил Миллер.
Он сказал, что Госдепартамент не располагает информацией о возможности проведения встреч между представителями США и России на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.
АТЭС — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско в штате Калифорния.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
В Вашингтоне планируют военный переворот в Москве
9 ноября, 08:00
 
РоссияСан-ФранцискоСШААлексей ОверчукГосударственный департамент СШАЕвросоюзСаммит АТЭСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала