https://ria.ru/20231114/ates-1909465501.html

На саммите АТЭС в США заседание по торговле проходит при полупустом зале

На саммите АТЭС в США заседание по торговле проходит при полупустом зале - РИА Новости, 14.11.2023

На саммите АТЭС в США заседание по торговле проходит при полупустом зале

В американском Сан-Франциско во вторник стартовал новый день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Первое заседание, посвященное РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T20:42

2023-11-14T20:42

2023-11-14T20:42

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САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя - РИА Новости. В американском Сан-Франциско во вторник стартовал новый день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Первое заседание, посвященное региональной торговле, проходит в полупустом зале, передает корреспондент РИА Новости. Темой первого заседания нового дня АТЭС стали перспективы коренных народов в региональной торговле. Встреча проходит под председательством торгового представителя США Кэтрин Тай. Несмотря на присутствие большинства участников заседания за столом, включая и представителя Российской Федерации, часть кресел с табличками остались пустующими. Также пустуют десятки стульев для гостей мероприятия. "В начале нашей дискуссии я хочу подчеркнуть, насколько важным является это мероприятие для Соединенных Штатов", - заявила Тай в своем выступлении на открытии встречи. Она добавила, что участникам АТЭС необходимо сделать так, чтобы их экономики "работали для людей", включая те сообщества, которые "традиционно оставались в стороне от обсуждений" торговых вопросов. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20231113/vstrecha-1909260203.html

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