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На саммите АТЭС в США заседание по торговле проходит при полупустом зале
На саммите АТЭС в США заседание по торговле проходит при полупустом зале - РИА Новости, 14.11.2023
На саммите АТЭС в США заседание по торговле проходит при полупустом зале
В американском Сан-Франциско во вторник стартовал новый день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Первое заседание, посвященное РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T20:42
2023-11-14T20:42
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САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя - РИА Новости. В американском Сан-Франциско во вторник стартовал новый день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Первое заседание, посвященное региональной торговле, проходит в полупустом зале, передает корреспондент РИА Новости. Темой первого заседания нового дня АТЭС стали перспективы коренных народов в региональной торговле. Встреча проходит под председательством торгового представителя США Кэтрин Тай. Несмотря на присутствие большинства участников заседания за столом, включая и представителя Российской Федерации, часть кресел с табличками остались пустующими. Также пустуют десятки стульев для гостей мероприятия. "В начале нашей дискуссии я хочу подчеркнуть, насколько важным является это мероприятие для Соединенных Штатов", - заявила Тай в своем выступлении на открытии встречи. Она добавила, что участникам АТЭС необходимо сделать так, чтобы их экономики "работали для людей", включая те сообщества, которые "традиционно оставались в стороне от обсуждений" торговых вопросов. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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сша, сан-франциско, калифорния, саммит атэс , в мире
США, Сан-Франциско, Калифорния, Саммит АТЭС , В мире
На саммите АТЭС в США заседание по торговле проходит при полупустом зале
В США при полупустом зале началось первое заседание по торговле на саммите АТЭС
САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя - РИА Новости. В американском Сан-Франциско во вторник стартовал новый день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Первое заседание, посвященное региональной торговле, проходит в полупустом зале, передает корреспондент РИА Новости.
Темой первого заседания нового дня АТЭС стали перспективы коренных народов в региональной торговле. Встреча проходит под председательством торгового представителя США Кэтрин Тай.
Несмотря на присутствие большинства участников заседания за столом, включая и представителя Российской Федерации, часть кресел с табличками остались пустующими. Также пустуют десятки стульев для гостей мероприятия.
"В начале нашей дискуссии я хочу подчеркнуть, насколько важным является это мероприятие для Соединенных Штатов", - заявила Тай в своем выступлении на открытии встречи. Она добавила, что участникам АТЭС необходимо сделать так, чтобы их экономики "работали для людей", включая те сообщества, которые "традиционно оставались в стороне от обсуждений" торговых вопросов.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
США пока не готовы анонсировать встречи с российской делегацией на АТЭС