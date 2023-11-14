Рейтинг@Mail.ru
На саммите АТЭС в США заседание по торговле проходит при полупустом зале - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/ates-1909465501.html
На саммите АТЭС в США заседание по торговле проходит при полупустом зале
На саммите АТЭС в США заседание по торговле проходит при полупустом зале - РИА Новости, 14.11.2023
На саммите АТЭС в США заседание по торговле проходит при полупустом зале
В американском Сан-Франциско во вторник стартовал новый день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Первое заседание, посвященное РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T20:42
2023-11-14T20:42
сша
сан-франциско
калифорния
саммит атэс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909343365_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a87f37c06491485e72bb68e6235015b4.jpg
САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя - РИА Новости. В американском Сан-Франциско во вторник стартовал новый день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Первое заседание, посвященное региональной торговле, проходит в полупустом зале, передает корреспондент РИА Новости. Темой первого заседания нового дня АТЭС стали перспективы коренных народов в региональной торговле. Встреча проходит под председательством торгового представителя США Кэтрин Тай. Несмотря на присутствие большинства участников заседания за столом, включая и представителя Российской Федерации, часть кресел с табличками остались пустующими. Также пустуют десятки стульев для гостей мероприятия. "В начале нашей дискуссии я хочу подчеркнуть, насколько важным является это мероприятие для Соединенных Штатов", - заявила Тай в своем выступлении на открытии встречи. Она добавила, что участникам АТЭС необходимо сделать так, чтобы их экономики "работали для людей", включая те сообщества, которые "традиционно оставались в стороне от обсуждений" торговых вопросов. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20231113/vstrecha-1909260203.html
сша
сан-франциско
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909343365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_064802397d7e6827dfaeef7460fbe470.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, сан-франциско, калифорния, саммит атэс , в мире
США, Сан-Франциско, Калифорния, Саммит АТЭС , В мире
На саммите АТЭС в США заседание по торговле проходит при полупустом зале

В США при полупустом зале началось первое заседание по торговле на саммите АТЭС

© AP Photo / Eric RisbergТаблички приветствующие посетителей саммита АТЭС в Сан-Франциско.
Таблички приветствующие посетителей саммита АТЭС в Сан-Франциско. - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Таблички приветствующие посетителей саммита АТЭС в Сан-Франциско.
Читать ria.ru в
САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя - РИА Новости. В американском Сан-Франциско во вторник стартовал новый день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Первое заседание, посвященное региональной торговле, проходит в полупустом зале, передает корреспондент РИА Новости.
Темой первого заседания нового дня АТЭС стали перспективы коренных народов в региональной торговле. Встреча проходит под председательством торгового представителя США Кэтрин Тай.
Несмотря на присутствие большинства участников заседания за столом, включая и представителя Российской Федерации, часть кресел с табличками остались пустующими. Также пустуют десятки стульев для гостей мероприятия.
"В начале нашей дискуссии я хочу подчеркнуть, насколько важным является это мероприятие для Соединенных Штатов", - заявила Тай в своем выступлении на открытии встречи. Она добавила, что участникам АТЭС необходимо сделать так, чтобы их экономики "работали для людей", включая те сообщества, которые "традиционно оставались в стороне от обсуждений" торговых вопросов.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Отель Fairmont в районе Ноб-Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
США пока не готовы анонсировать встречи с российской делегацией на АТЭС
13 ноября, 23:46
 
СШАСан-ФранцискоКалифорнияСаммит АТЭСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала