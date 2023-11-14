https://ria.ru/20231114/ates-1909281591.html

США превратили Сан-Франциско в свинарник и предлагают свой ценный опыт Азии

США превратили Сан-Франциско в свинарник и предлагают свой ценный опыт Азии - РИА Новости, 14.11.2023

США превратили Сан-Франциско в свинарник и предлагают свой ценный опыт Азии

Есть подозрение, что в памяти поколений нынешний форум АТЭС в Сан-Франциско, США, останется как событие, благодаря которому власти города расчистили, наконец,... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T08:20

2023-11-14T08:20

2023-11-14T11:57

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Есть подозрение, что в памяти поколений нынешний форум АТЭС в Сан-Франциско, США, останется как событие, благодаря которому власти города расчистили, наконец, его улицы от мусора и живущих на тротуарах мириадов бомжей и наркоманов. Но это чисто внутренняя американская тема — каким образом когда-то золотой во всех смыслах штат страны под управлением партии демократов превратился в ад на Земле. К самой встрече АТЭС эта тема имеет минимальное отношение.Еще этот эпизод мировой дипломатии запомнится запланированной на среду встречей лидеров двух крупнейших экономик региона (и мира) — Китая и США. Вот это уже ближе к теме.А тема здесь — дальнейшая судьба АТЭС (Организации азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества). История АТЭС великолепна как отражение чуть ли не всей нынешней ситуации в мире. Если коротко, американцы слишком долго топили АТЭС, чтобы нынешняя цепочка мероприятий в Сан-Франциско прошла успешно хоть в каком-то смысле.Австралийская идея от 1989 года создать механизм развития торговли и взаимодействия в громадном регионе, где находится много очень разных стран, работала поначалу успешно. Мощные державы типа США, правда, слишком настойчиво проталкивали идею полного открытия всех рынков для своей продукции, но уставные документы АТЭС позволяли прочим странам объяснять западникам, что такой подход на корню уничтожит самостоятельность их экономик. Мы, в России, кстати, знаем, как это бывает. В итоге АТЭС научилась убирать препятствия для бизнеса по множеству второстепенных направлений без полной свободы торговли. И в итоге мир получил самую быстроразвивающуюся зону на планете.Дальше, уже в начале 2000-х, возникла новая реальность — теперь в регионе стало два экономических и политических лидера вместо одного. То есть Китай и США. И все форумы АТЭС стали играть роль барометра — кто сильнее и в каких смыслах, причем Китай постоянно лидировал. В ответ последовала инициатива президента Барака Обамы — Транстихоокеанское партнерство, то есть как бы вторая АТЭС, но без Китая. Потом эту идею зарубил президент Дональд Трамп, перейдя к открытой торговой войне с Китаем. А сейчас суть напряженного диалога двух держав в том, что войну эту США не выдерживают, их союзники опасаются открытого конфликта между двумя ядерными гигантами, поэтому надо найти какую-то формулу разрядки. Но не более того.Понятно, что нужно выбирать: либо торговая война, в которую затягивают весь регион, либо идеология АТЭС ("караваны должны идти", бизнес без помех, невзирая на разность тихоокеанских стран). Поэтому АТЭС в последнее время имела бледный вид. И совсем она побледнела при американском председательстве, длившемся весь прошедший год.В частности, "дух АТЭС" никак не совместим с личными санкциями против участников ежегодных форумов. Вы думали, только российская делегация в Сан-Франциско столкнулась с рестрикциями? Нет, то же с Гонконгом (он сохраняет отдельное членство в АТЭС). Глава этой территории Джон Ли в США не поехал, будучи под санкциями за то, что Гонконг справился с подстрекаемой Западом "цветной революцией". Вместо него — министр финансов Пол Чань.И уж совсем не в "духе АТЭС" громадный список экономических санкций, наложенных теми же США на Россию и Китай. По сути, это — экономические ограничения, издергавшие всех в регионе. Изначально их смысл был в "разводе экономик" (прежде всего Китая и США), а теперь — в смягченной версии развода, то есть в "снижении рисков". АТЭС три десятилетия снимал все и всякие ограничения — и вот вам новые.Раскол вместо интеграции (и не забудем про вирус) уже сейчас осложняет жизнь обитателям региона. Ожидаемые 3,3 процента экономического роста в 2023 году — это слабо, и никоим образом не служит утешением то, что у какой-нибудь Европы дела идут еще хуже. Тогда чем же было занято американское председательство? Здесь надо внимательно изучать плоды его трудов на сайте АТЭС: американцы сосредоточились на вопросах типа повышения роли женщин (а как же), борьбе с климатом (это святое) и проблемах малых и средних предприятий. В общем, имитация активности в ожидании лучших времен.Усвинячить собственную территорию — это надо уметь, что мы и наблюдали на примере превращения Сан-Франциско и Калифорнии и помойку. Остается посмотреть, удастся ли прочим не дать американцам превратить в нечто подобное весь регион, который и сегодня остается надеждой мира на экономическое развитие.

https://ria.ru/20231114/bayden-1909238217.html

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

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аналитика, сша, атэс, саммит атэс , китай, россия, сан-франциско