https://ria.ru/20231114/ates-1909274012.html

Йеллен рассказала об итоге встречи глав минфинов АТЭС

Йеллен рассказала об итоге встречи глав минфинов АТЭС - РИА Новости, 14.11.2023

Йеллен рассказала об итоге встречи глав минфинов АТЭС

Прошедшее заседание министров финансов стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) позволило закрепить прогресс по ключевым приоритетам,... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T05:25

2023-11-14T05:25

2023-11-14T05:26

в мире

сан-франциско

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джанет йеллен

атэс

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САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя - РИА Новости. Прошедшее заседание министров финансов стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) позволило закрепить прогресс по ключевым приоритетам, в том числе по направлениям макроэкономики и финансов, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. "Встреча министров финансов позволила нам закрепить прогресс по ключевым приоритетам: от мониторинга развития макроэкономических и финансовых событий в регионе и во всем мире до продвижения наших подходов к регулированию цифровых активов", - сообщила она на пресс-конференции по итогам прошедшего дня заседаний министров финансов АТЭС в Сан-Франциско. Йеллен отметила, что главы минфинов стран АТЭС также затронули вопросы устойчивого финансирования и политик, ориентированных на экономический рост. "Члены АТЭС подтвердили общий интерес в реализации политики, которая расширяет производственный потенциал наших экономик", - добавила она. Отдельно комментируя развитие цифровых активов и технологий, Йеллен указала, что, поскольку они могут нести риски, то министры финансов АТЭС признали необходимость их качественного регулирования для управления подобными рисками. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20231114/ssha-1909273561.html

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