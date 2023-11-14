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Йеллен рассказала об итоге встречи глав минфинов АТЭС - РИА Новости, 14.11.2023
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05:25 14.11.2023 (обновлено: 05:26 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/ates-1909274012.html
Йеллен рассказала об итоге встречи глав минфинов АТЭС
Йеллен рассказала об итоге встречи глав минфинов АТЭС - РИА Новости, 14.11.2023
Йеллен рассказала об итоге встречи глав минфинов АТЭС
Прошедшее заседание министров финансов стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) позволило закрепить прогресс по ключевым приоритетам,... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T05:25
2023-11-14T05:26
в мире
сан-франциско
сша
калифорния
джанет йеллен
атэс
саммит атэс
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САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя - РИА Новости. Прошедшее заседание министров финансов стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) позволило закрепить прогресс по ключевым приоритетам, в том числе по направлениям макроэкономики и финансов, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. "Встреча министров финансов позволила нам закрепить прогресс по ключевым приоритетам: от мониторинга развития макроэкономических и финансовых событий в регионе и во всем мире до продвижения наших подходов к регулированию цифровых активов", - сообщила она на пресс-конференции по итогам прошедшего дня заседаний министров финансов АТЭС в Сан-Франциско. Йеллен отметила, что главы минфинов стран АТЭС также затронули вопросы устойчивого финансирования и политик, ориентированных на экономический рост. "Члены АТЭС подтвердили общий интерес в реализации политики, которая расширяет производственный потенциал наших экономик", - добавила она. Отдельно комментируя развитие цифровых активов и технологий, Йеллен указала, что, поскольку они могут нести риски, то министры финансов АТЭС признали необходимость их качественного регулирования для управления подобными рисками. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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в мире, сан-франциско, сша, калифорния, джанет йеллен, атэс, саммит атэс
В мире, Сан-Франциско, США, Калифорния, Джанет Йеллен, АТЭС, Саммит АТЭС
Йеллен рассказала об итоге встречи глав минфинов АТЭС

Йеллен: встреча глав минфинов АТЭС позволила закрепить прогресс по приоритетам

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя - РИА Новости. Прошедшее заседание министров финансов стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) позволило закрепить прогресс по ключевым приоритетам, в том числе по направлениям макроэкономики и финансов, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
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"Встреча министров финансов позволила нам закрепить прогресс по ключевым приоритетам: от мониторинга развития макроэкономических и финансовых событий в регионе и во всем мире до продвижения наших подходов к регулированию цифровых активов", - сообщила она на пресс-конференции по итогам прошедшего дня заседаний министров финансов АТЭС в Сан-Франциско.
Йеллен отметила, что главы минфинов стран АТЭС также затронули вопросы устойчивого финансирования и политик, ориентированных на экономический рост.
"Члены АТЭС подтвердили общий интерес в реализации политики, которая расширяет производственный потенциал наших экономик", - добавила она.
Отдельно комментируя развитие цифровых активов и технологий, Йеллен указала, что, поскольку они могут нести риски, то министры финансов АТЭС признали необходимость их качественного регулирования для управления подобными рисками.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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В миреСан-ФранцискоСШАКалифорнияДжанет ЙелленАТЭССаммит АТЭС
 
 
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