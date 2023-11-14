https://ria.ru/20231114/ates-1909273728.html

Министры финансов АТЭС заявили о важности решения глобальных вызовов

Министры финансов АТЭС заявили о важности решения глобальных вызовов - РИА Новости, 14.11.2023

Министры финансов АТЭС заявили о важности решения глобальных вызовов

Министры финансов стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по итогам прошедших заседаний на саммите в Калифорнии пришли к единству... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T05:23

2023-11-14T05:23

2023-11-14T05:27

калифорния

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САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя - РИА Новости. Министры финансов стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по итогам прошедших заседаний на саммите в Калифорнии пришли к единству относительно важности решения глобальных вызовов, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. "Мы пришли к единству относительно важности решения глобальных вызовов", - сказала она на пресс-конференции по итогам прошедшего дня заседаний глав минфинов стран АТЭС. Йеллен отметила, что совместная работа министров финансов сосредоточена на обеспечении устойчивого финансирования, в том числе по борьбе с изменением климата. "Мы также согласны, что взаимодействие с частным сектором имеет решающее значение, как и взаимодействие с международными финансовыми институтами", - добавила она. "Взаимодействие Соединенных Штатов с другими экономиками АТЭС укрепляет экономику США, идет на пользу американским рабочим и компаниям, а также продвигает американские интересы", - также сказала она.По ее словам, такое сотрудничество также приносит пользу остальному региону и является ключом к решению общих вызовов."Экономики АТЭС находятся в центре глобальной экономики и экономического будущего нашего мира", - подчеркнула Йеллен.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20231114/ssha-1909273561.html

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