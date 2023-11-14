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Министры финансов АТЭС заявили о важности решения глобальных вызовов - РИА Новости, 14.11.2023
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05:23 14.11.2023 (обновлено: 05:27 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/ates-1909273728.html
Министры финансов АТЭС заявили о важности решения глобальных вызовов
Министры финансов АТЭС заявили о важности решения глобальных вызовов - РИА Новости, 14.11.2023
Министры финансов АТЭС заявили о важности решения глобальных вызовов
Министры финансов стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по итогам прошедших заседаний на саммите в Калифорнии пришли к единству... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T05:23
2023-11-14T05:27
калифорния
сша
сан-франциско
джанет йеллен
атэс
саммит атэс
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САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя - РИА Новости. Министры финансов стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по итогам прошедших заседаний на саммите в Калифорнии пришли к единству относительно важности решения глобальных вызовов, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. "Мы пришли к единству относительно важности решения глобальных вызовов", - сказала она на пресс-конференции по итогам прошедшего дня заседаний глав минфинов стран АТЭС. Йеллен отметила, что совместная работа министров финансов сосредоточена на обеспечении устойчивого финансирования, в том числе по борьбе с изменением климата. "Мы также согласны, что взаимодействие с частным сектором имеет решающее значение, как и взаимодействие с международными финансовыми институтами", - добавила она. "Взаимодействие Соединенных Штатов с другими экономиками АТЭС укрепляет экономику США, идет на пользу американским рабочим и компаниям, а также продвигает американские интересы", - также сказала она.По ее словам, такое сотрудничество также приносит пользу остальному региону и является ключом к решению общих вызовов."Экономики АТЭС находятся в центре глобальной экономики и экономического будущего нашего мира", - подчеркнула Йеллен.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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калифорния, сша, сан-франциско, джанет йеллен, атэс, саммит атэс , в мире
Калифорния, США, Сан-Франциско, Джанет Йеллен, АТЭС, Саммит АТЭС , В мире
Министры финансов АТЭС заявили о важности решения глобальных вызовов

Йеллен: министры финансов АТЭС заявили о важности решения глобальных вызовов

© AP Photo / Eric RisbergБанер с анонсом саммита лидеров АТЭС в Сан-Франциско
Банер с анонсом саммита лидеров АТЭС в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Банер с анонсом саммита лидеров АТЭС в Сан-Франциско. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя - РИА Новости. Министры финансов стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по итогам прошедших заседаний на саммите в Калифорнии пришли к единству относительно важности решения глобальных вызовов, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
«
"Мы пришли к единству относительно важности решения глобальных вызовов", - сказала она на пресс-конференции по итогам прошедшего дня заседаний глав минфинов стран АТЭС.
Йеллен отметила, что совместная работа министров финансов сосредоточена на обеспечении устойчивого финансирования, в том числе по борьбе с изменением климата.
"Мы также согласны, что взаимодействие с частным сектором имеет решающее значение, как и взаимодействие с международными финансовыми институтами", - добавила она.
"Взаимодействие Соединенных Штатов с другими экономиками АТЭС укрепляет экономику США, идет на пользу американским рабочим и компаниям, а также продвигает американские интересы", - также сказала она.
По ее словам, такое сотрудничество также приносит пользу остальному региону и является ключом к решению общих вызовов.
"Экономики АТЭС находятся в центре глобальной экономики и экономического будущего нашего мира", - подчеркнула Йеллен.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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КалифорнияСШАСан-ФранцискоДжанет ЙелленАТЭССаммит АТЭСВ мире
 
 
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