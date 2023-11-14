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На Купянском и Краснолиманском направлениях отразили 14 атак ВСУ
На Купянском и Краснолиманском направлениях отразили 14 атак ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях отразили 14 атак ВСУ
Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 360 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:05
2023-11-14T14:05
2023-11-14T14:20
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 360 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены восемь атак штурмовых групп 32-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области."Потери противника составили до 155 военнослужащих и два пикапа", - сказали в министерстве.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики."Потери противника составили до 210 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты Bradley, три автомобиля, а также гаубица М119 Paladin производства США", - сказали в министерстве.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Харьковская область
На Купянском и Краснолиманском направлениях отразили 14 атак ВСУ
МО: на Купянском и Краснолиманском направлениях отразили 14 атак ВСУ