Рейтинг@Mail.ru
"Сбер" раскрыл параметры самой мощной в истории DDoS-атаки на банк - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 14.11.2023 (обновлено: 14:58 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/ataka-1909375955.html
"Сбер" раскрыл параметры самой мощной в истории DDoS-атаки на банк
"Сбер" раскрыл параметры самой мощной в истории DDoS-атаки на банк - РИА Новости, 14.11.2023
"Сбер" раскрыл параметры самой мощной в истории DDoS-атаки на банк
Самая мощная DDoS-атака на "Сбер", которая произошла недавно, достигала более 1 миллиона запросов в секунду, всего с начала специальной военной операции банк... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:51
2023-11-14T14:58
россия
сбер
сбербанк россии
герман греф
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Самая мощная DDoS-атака на "Сбер", которая произошла недавно, достигала более 1 миллиона запросов в секунду, всего с начала специальной военной операции банк выдержал более 550 атак, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на SOC-Форуме. На прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк столкнулся с самой мощной DDоS-атакой за всю историю. "DDoS-атаки. Сбербанк выдержал более 550 атак. Самая мощная атака была совсем недавно - больше 1 миллиона запросов в секунду. В России такой атаки мы не фиксировали в принципе", - рассказал Кузнецов. В презентации, представленной Кузнецовым, указано, что такое число атак банк выдержал с начала СВО. Всего с начала СВО в целом против России хакеры совершили более 19 тысяч таких атак, указывается в материалах "Сбера", при этом, по мнению Кузнецова, их больше. "Одна из проблем, которую мы нащупали, - это то, что многие из компаний, многие из организаций просто не сообщают о том, что происходило", - добавил зампред.
https://ria.ru/20231010/ddos-1901641999.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_246:0:4619:3280_1920x0_80_0_0_32b514104b65e76899a0e655d41b3b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сбер, сбербанк россии, герман греф, технологии
Россия, Сбер, Сбербанк России, Герман Греф, Технологии
"Сбер" раскрыл параметры самой мощной в истории DDoS-атаки на банк

Сбер: самая мощная в истории DDoS-атака на банк достигала более млн запросов

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Самая мощная DDoS-атака на "Сбер", которая произошла недавно, достигала более 1 миллиона запросов в секунду, всего с начала специальной военной операции банк выдержал более 550 атак, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на SOC-Форуме.
На прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк столкнулся с самой мощной DDоS-атакой за всю историю.
"DDoS-атаки. Сбербанк выдержал более 550 атак. Самая мощная атака была совсем недавно - больше 1 миллиона запросов в секунду. В России такой атаки мы не фиксировали в принципе", - рассказал Кузнецов. В презентации, представленной Кузнецовым, указано, что такое число атак банк выдержал с начала СВО.
Всего с начала СВО в целом против России хакеры совершили более 19 тысяч таких атак, указывается в материалах "Сбера", при этом, по мнению Кузнецова, их больше. "Одна из проблем, которую мы нащупали, - это то, что многие из компаний, многие из организаций просто не сообщают о том, что происходило", - добавил зампред.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Число DDoS-атак в России сократилось на 10-20 процентов, сообщил эксперт
10 октября, 02:26
 
РоссияСберСбербанк РоссииГерман ГрефТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала