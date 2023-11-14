https://ria.ru/20231114/ataka-1909375955.html
"Сбер" раскрыл параметры самой мощной в истории DDoS-атаки на банк
"Сбер" раскрыл параметры самой мощной в истории DDoS-атаки на банк - РИА Новости, 14.11.2023
"Сбер" раскрыл параметры самой мощной в истории DDoS-атаки на банк
Самая мощная DDoS-атака на "Сбер", которая произошла недавно, достигала более 1 миллиона запросов в секунду, всего с начала специальной военной операции банк... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:51
2023-11-14T14:51
2023-11-14T14:58
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сбер
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Самая мощная DDoS-атака на "Сбер", которая произошла недавно, достигала более 1 миллиона запросов в секунду, всего с начала специальной военной операции банк выдержал более 550 атак, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на SOC-Форуме. На прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк столкнулся с самой мощной DDоS-атакой за всю историю. "DDoS-атаки. Сбербанк выдержал более 550 атак. Самая мощная атака была совсем недавно - больше 1 миллиона запросов в секунду. В России такой атаки мы не фиксировали в принципе", - рассказал Кузнецов. В презентации, представленной Кузнецовым, указано, что такое число атак банк выдержал с начала СВО. Всего с начала СВО в целом против России хакеры совершили более 19 тысяч таких атак, указывается в материалах "Сбера", при этом, по мнению Кузнецова, их больше. "Одна из проблем, которую мы нащупали, - это то, что многие из компаний, многие из организаций просто не сообщают о том, что происходило", - добавил зампред.
https://ria.ru/20231010/ddos-1901641999.html
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россия, сбер, сбербанк россии, герман греф, технологии
Россия, Сбер, Сбербанк России, Герман Греф, Технологии
"Сбер" раскрыл параметры самой мощной в истории DDoS-атаки на банк
Сбер: самая мощная в истории DDoS-атака на банк достигала более млн запросов
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Самая мощная DDoS-атака на "Сбер", которая произошла недавно, достигала более 1 миллиона запросов в секунду, всего с начала специальной военной операции банк выдержал более 550 атак, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на SOC-Форуме.
На прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф
сообщил, что банк столкнулся с самой мощной DDоS-атакой за всю историю.
"DDoS-атаки. Сбербанк выдержал более 550 атак. Самая мощная атака была совсем недавно - больше 1 миллиона запросов в секунду. В России
такой атаки мы не фиксировали в принципе", - рассказал Кузнецов. В презентации, представленной Кузнецовым, указано, что такое число атак банк выдержал с начала СВО.
Всего с начала СВО в целом против России хакеры совершили более 19 тысяч таких атак, указывается в материалах "Сбера", при этом, по мнению Кузнецова, их больше. "Одна из проблем, которую мы нащупали, - это то, что многие из компаний, многие из организаций просто не сообщают о том, что происходило", - добавил зампред.
Число DDoS-атак в России сократилось на 10-20 процентов, сообщил эксперт