https://ria.ru/20231114/arktika-1909401709.html
В МИД России рассказали о проектах с Китаем по развитию Арктики
В МИД России рассказали о проектах с Китаем по развитию Арктики - РИА Новости, 14.11.2023
В МИД России рассказали о проектах с Китаем по развитию Арктики
Россия и Китай прорабатывают проекты и инициативы, направленные на устойчивое развитие арктического региона, заявил посол по особым поручениям МИД России... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T16:21
2023-11-14T16:21
2023-11-14T16:21
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николай корчунов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия и Китай прорабатывают проекты и инициативы, направленные на устойчивое развитие арктического региона, заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. "Прорабатываются проекты, прежде всего, направленные на устойчивое развитие арктического региона и имеющие важное значение для экономики, науки двух стран… Океанология, морские исследования" , - сказал он журналистам. Ранее Корчунов сообщал РИА Новости о том, что Москва и Пекин готовят к подписанию соглашение о сотрудничестве по арктической станции на водородной энергии "Снежинка".
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россия, китай, москва, николай корчунов, в мире
Россия, Китай, Москва, Николай Корчунов, В мире
В МИД России рассказали о проектах с Китаем по развитию Арктики
МИД: РФ и КНР прорабатывают проекты, направленные на устойчивое развитие Арктики