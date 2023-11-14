https://ria.ru/20231114/arktika-1909401709.html

В МИД России рассказали о проектах с Китаем по развитию Арктики

В МИД России рассказали о проектах с Китаем по развитию Арктики - РИА Новости, 14.11.2023

В МИД России рассказали о проектах с Китаем по развитию Арктики

Россия и Китай прорабатывают проекты и инициативы, направленные на устойчивое развитие арктического региона, заявил посол по особым поручениям МИД России... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T16:21

2023-11-14T16:21

2023-11-14T16:21

россия

китай

москва

николай корчунов

в мире

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия и Китай прорабатывают проекты и инициативы, направленные на устойчивое развитие арктического региона, заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. "Прорабатываются проекты, прежде всего, направленные на устойчивое развитие арктического региона и имеющие важное значение для экономики, науки двух стран… Океанология, морские исследования" , - сказал он журналистам. Ранее Корчунов сообщал РИА Новости о том, что Москва и Пекин готовят к подписанию соглашение о сотрудничестве по арктической станции на водородной энергии "Снежинка".

https://ria.ru/20230917/arktika-1896769280.html

россия

китай

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