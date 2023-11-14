https://ria.ru/20231114/amerika-1909479782.html

Пентагон: американские базы и военных на Ближнем Востоке обстреляли 55 раз

Пентагон: американские базы и военных на Ближнем Востоке обстреляли 55 раз - РИА Новости, 14.11.2023

Пентагон: американские базы и военных на Ближнем Востоке обстреляли 55 раз

Личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке с 17 октября 55 раз подвергались обстрелам, в которых 59 военных получили ранения, сообщила... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T22:48

2023-11-14T22:48

2023-11-14T22:48

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ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке с 17 октября 55 раз подвергались обстрелам, в которых 59 военных получили ранения, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. "Против сил США в Ираке было 27 атак, в Сирии – 28... Мы отслеживаем 59 военнослужащих США, получивших ранения", - сказала она на брифинге для журналистов. Все раненые, по словам Сингх, уже вернулись к службе. Американская авиация трижды атаковала объекты проиранских группировок, которые предположительно стоят за обстрелами.

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

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ближний восток

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в мире, сша, ближний восток, ирак, министерство обороны сша