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Пентагон: американские базы и военных на Ближнем Востоке обстреляли 55 раз - РИА Новости, 14.11.2023
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22:48 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/amerika-1909479782.html
Пентагон: американские базы и военных на Ближнем Востоке обстреляли 55 раз
Пентагон: американские базы и военных на Ближнем Востоке обстреляли 55 раз - РИА Новости, 14.11.2023
Пентагон: американские базы и военных на Ближнем Востоке обстреляли 55 раз
Личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке с 17 октября 55 раз подвергались обстрелам, в которых 59 военных получили ранения, сообщила... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T22:48
2023-11-14T22:48
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ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке с 17 октября 55 раз подвергались обстрелам, в которых 59 военных получили ранения, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. "Против сил США в Ираке было 27 атак, в Сирии – 28... Мы отслеживаем 59 военнослужащих США, получивших ранения", - сказала она на брифинге для журналистов. Все раненые, по словам Сингх, уже вернулись к службе. Американская авиация трижды атаковала объекты проиранских группировок, которые предположительно стоят за обстрелами.
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в мире, сша, ближний восток, ирак, министерство обороны сша
В мире, США, Ближний Восток, Ирак, Министерство обороны США
Пентагон: американские базы и военных на Ближнем Востоке обстреляли 55 раз

Пентагон: базы США на Ближнем Востоке обстреляли 55 раз, пострадали 59 военных

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие на северо-востоке Сирии
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке с 17 октября 55 раз подвергались обстрелам, в которых 59 военных получили ранения, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"Против сил США в Ираке было 27 атак, в Сирии – 28... Мы отслеживаем 59 военнослужащих США, получивших ранения", - сказала она на брифинге для журналистов.
Все раненые, по словам Сингх, уже вернулись к службе.
Американская авиация трижды атаковала объекты проиранских группировок, которые предположительно стоят за обстрелами.
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