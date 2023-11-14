https://ria.ru/20231114/aktsiya-1909473550.html

В Вашингтоне тысячи активистов собрались на произраильской акции

В Вашингтоне тысячи активистов собрались на произраильской акции - РИА Новости, 15.11.2023

В Вашингтоне тысячи активистов собрались на произраильской акции

Тысячи активистов собрались на произраильскую акцию неподалеку от Капитолия в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-14T21:49

2023-11-14T21:49

2023-11-15T09:22

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Тысячи активистов собрались на произраильскую акцию неподалеку от Капитолия в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. В американской столице после нового витка палестино-израильского конфликта проходят масштабные акции протеста, подавляющее большинство - в поддержку Палестины и прекращения огня в секторе Газа. Самая масштабная прошла в начале ноября, тогда организаторы насчитали более 100 тысяч человек. Произраильские демонстрации в Вашингтоне также проводились, но собирали незначительное число участников. Во вторник же неподалеку от Капитолия собрались тысячи активистов, выражающих поддержку Израилю. Организаторы сообщали, что ожидают на акции около 60 тысяч человек. Многие пришли с флагами страны. Протестующие, среди прочего, скандируют "верните их домой". Демонстрация во вторник проходит при усиленных мерах безопасности (чего не было на пропалестинских акциях) - часть территории на месте проведения манифестации огорожена забором, перед входом людей осматривают. На месте много полиции и как минимум один бронеавтомобиль (на пропалестинских акциях военная техника замечена не была), но каких-то инцидентов корреспондент агентства не заметил. Активисты при этом продолжают подтягиваться к месту проведения манифестации.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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в мире, вашингтон (штат), палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году