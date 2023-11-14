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"Что за это будет": Запад испугался захваченных российских активов - РИА Новости, 14.11.2023
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08:00 14.11.2023 (обновлено: 08:01 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html
"Что за это будет": Запад испугался захваченных российских активов
"Что за это будет": Запад испугался захваченных российских активов - РИА Новости, 14.11.2023
"Что за это будет": Запад испугался захваченных российских активов
Замороженные деньги Банка России на дают покоя Евросоюзу: там все ищут "законные основания", чтобы пустить их "в дело", на помощь Киеву. Задача невыполнимая... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T08:00
2023-11-14T08:01
экономика
сша
россия
европа
александр де кроо
euroclear
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Замороженные деньги Банка России на дают покоя Евросоюзу: там все ищут "законные основания", чтобы пустить их "в дело", на помощь Киеву. Задача невыполнимая. Ясно, что такой прецедент повлечет за собой отток капитала, бегство иностранных инвесторов. И этот процесс, похоже, уже идет.Нашли основанияВсего Запад заблокировал порядка 300 миллиардов долларов. Из них 180 сосредоточены в бельгийском Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе. Это активы, находящиеся в американской, европейской, японской и южнокорейской юрисдикциях. Все — высоколиквидные: монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в МВФ, валюта.В Европе якобы отыскали некие &quot;юридические основания&quot; для передачи Киеву доходов с замороженных средств. Подготовили пакет соответствующих документов.Как сообщали в Euroclear в конце октября, за девять месяцев российские активы принесли три миллиарда евро. В 2022-м было 347 миллионов, но ставки выросли.Юристы предупреждали: крайне рискованная затея. Не исключено, что деньги придется потом вскладчину возвращать Москве.Риски великиДело пока не сдвинулось с места. Многие в ЕС обеспокоены сопутствующими рисками. В частности, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо предостерег еврочиновников от необдуманных шагов."Мы вместе со странами G7 и Еврокомиссией ищем структурное решение проблемы, которое не дестабилизирует международную финансовую систему. Необходимо подготовить правовую основу, и совершенно очевидно, что Бельгия не сможет сделать это самостоятельно", — отметил он.С Бельгией согласны в Люксембурге, где находится еще один депозитарий с замороженными российскими активами — Clearstream. Ну а в Германии давно бьют тревогу по этому поводу.Последствия непредсказуемыКонфискация чревата "непредсказуемыми экономическими последствиями", предупреждает Financial Times.&quot;Это заставит другие страны вывести резервы — где гарантия, что с ними не поступят так же&quot;,— поясняет издание.Против и Европейский центральный банк: многие ЦБ просто откажутся от активов в евро. Это поставит под угрозу финансовую стабильность ЕС.На долю евро приходится больше 20 процентов мировых резервов — 12 триллионов долларов. Это активы официальных инвесторов, таких как центральные банки. Статус второй по популярности резервной валюты после доллара США дает много преимуществ.Репутация подорванаЭксперты подчеркивают: репутационные издержки для Запада сложно переоценить. Пострадают и США, как гарант, который хранит под своей юрисдикцией множество различных активов, принадлежащих непосредственно другим странам, гражданам и компаниям, указывает Павел Сокол, финансовый аналитик маркетплейса "Финмир".Золото уже активно репатриируют с Запада. По данным Reuters, 68 процентов из 57 центральных банков, принявших участие в ежегодном исследовании Invesco Global Sovereign Asset Management Study, все резервы сосредоточили в собственных юрисдикциях.Сокращаются и вложения в государственные облигации США. Так, Саудовская Аравия урезала этот пакет на 40 процентов от максимума 2020 года, Китай — до минимума с мая 2009-го.&quot;Трежерис перестали быть безопасным местом для тех, кто не союзник США. Все теперь прекрасно понимают, чем могут закончиться разногласия с Вашингтоном&quot;, — отмечает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Центробанки пересматривают структуру резервов — снижают долю доллара, евро, американских гособлигаций.Из западных стран уходят и китайские инвестиции. Пекин отказывается от вложений в недвижимость и производство Европы, США, предпочитая сделки в других регионах, сообщает Американский институт предпринимательства.Как подчеркивают в The Wall Street Journal, деньги утекают с Запада по мере усиления враждебности к китайскому капиталу и напряженности в отношениях с США и их союзниками, которые решили обойтись без инвестиций КНР по соображениям национальной безопасности.Но дело не только в этом: китайцы уже рассматривают варианты симметричного ответа, если Запад задумает обойтись с Пекином так же, как с Москвой.Лишатся денегМеждународные резервы Китая превышают три триллиона долларов. Почти треть находится в трежерис.Ответ в таком случае окажется сокрушительным: Пекин заморозит американские инвестиции и пенсионные фонды и конфискует активы компаний США. Подобная перспектива — сильный козырь Китая.В декабре Еврокомиссия, как ожидается, представит юридический механизм по использованию доходов от реинвестирования замороженных активов России. Вопрос в том, чем Запад готов пожертвовать. Москва тоже ответит: конфискует гораздо больше.Однако США продолжают подзуживать "союзников", не беспокоясь о последствиях. В конгрессе поддержали законопроект о передаче Киеву денег Москвы. Теперь решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией, сможет принимать американский президент. После этого конфискованное переходит в так называемый фонд поддержки Украины.
https://ria.ru/20231109/aktivy-1908483697.html
https://ria.ru/20231108/aktivy-1908104770.html
https://ria.ru/20230917/konfiskatsiya-1896589883.html
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Наталья Дембинская
Наталья Дембинская
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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экономика, сша, россия, европа, александр де кроо, euroclear, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, замороженные российские активы
Экономика, США, Россия, Европа, Александр де Кроо, Euroclear, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, замороженные российские активы
"Что за это будет": Запад испугался захваченных российских активов

ЕС предостерегли от шагов в отношении замороженных российских активов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАлександр де Кроо
Александр де Кроо - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Замороженные деньги Банка России на дают покоя Евросоюзу: там все ищут "законные основания", чтобы пустить их "в дело", на помощь Киеву. Задача невыполнимая. Ясно, что такой прецедент повлечет за собой отток капитала, бегство иностранных инвесторов. И этот процесс, похоже, уже идет.

Нашли основания

Всего Запад заблокировал порядка 300 миллиардов долларов. Из них 180 сосредоточены в бельгийском Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе. Это активы, находящиеся в американской, европейской, японской и южнокорейской юрисдикциях. Все — высоколиквидные: монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в МВФ, валюта.
«

В Европе якобы отыскали некие "юридические основания" для передачи Киеву доходов с замороженных средств. Подготовили пакет соответствующих документов.

Как сообщали в Euroclear в конце октября, за девять месяцев российские активы принесли три миллиарда евро. В 2022-м было 347 миллионов, но ставки выросли.
Юристы предупреждали: крайне рискованная затея. Не исключено, что деньги придется потом вскладчину возвращать Москве.
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Риски велики

Дело пока не сдвинулось с места. Многие в ЕС обеспокоены сопутствующими рисками. В частности, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо предостерег еврочиновников от необдуманных шагов.
"Мы вместе со странами G7 и Еврокомиссией ищем структурное решение проблемы, которое не дестабилизирует международную финансовую систему. Необходимо подготовить правовую основу, и совершенно очевидно, что Бельгия не сможет сделать это самостоятельно", — отметил он.
«

С Бельгией согласны в Люксембурге, где находится еще один депозитарий с замороженными российскими активами — Clearstream. Ну а в Германии давно бьют тревогу по этому поводу.

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Последствия непредсказуемы

Конфискация чревата "непредсказуемыми экономическими последствиями", предупреждает Financial Times.
«

"Это заставит другие страны вывести резервы — где гарантия, что с ними не поступят так же",— поясняет издание.

Против и Европейский центральный банк: многие ЦБ просто откажутся от активов в евро. Это поставит под угрозу финансовую стабильность ЕС.

На долю евро приходится больше 20 процентов мировых резервов — 12 триллионов долларов. Это активы официальных инвесторов, таких как центральные банки. Статус второй по популярности резервной валюты после доллара США дает много преимуществ.
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Репутация подорвана

Эксперты подчеркивают: репутационные издержки для Запада сложно переоценить. Пострадают и США, как гарант, который хранит под своей юрисдикцией множество различных активов, принадлежащих непосредственно другим странам, гражданам и компаниям, указывает Павел Сокол, финансовый аналитик маркетплейса "Финмир".
Золото уже активно репатриируют с Запада. По данным Reuters, 68 процентов из 57 центральных банков, принявших участие в ежегодном исследовании Invesco Global Sovereign Asset Management Study, все резервы сосредоточили в собственных юрисдикциях.
Сокращаются и вложения в государственные облигации США. Так, Саудовская Аравия урезала этот пакет на 40 процентов от максимума 2020 года, Китай — до минимума с мая 2009-го.
«

"Трежерис перестали быть безопасным местом для тех, кто не союзник США. Все теперь прекрасно понимают, чем могут закончиться разногласия с Вашингтоном", — отмечает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.

Центробанки пересматривают структуру резервов — снижают долю доллара, евро, американских гособлигаций.
Из западных стран уходят и китайские инвестиции. Пекин отказывается от вложений в недвижимость и производство Европы, США, предпочитая сделки в других регионах, сообщает Американский институт предпринимательства.
Как подчеркивают в The Wall Street Journal, деньги утекают с Запада по мере усиления враждебности к китайскому капиталу и напряженности в отношениях с США и их союзниками, которые решили обойтись без инвестиций КНР по соображениям национальной безопасности.
Но дело не только в этом: китайцы уже рассматривают варианты симметричного ответа, если Запад задумает обойтись с Пекином так же, как с Москвой.
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Лишатся денег

Международные резервы Китая превышают три триллиона долларов. Почти треть находится в трежерис.
«

Ответ в таком случае окажется сокрушительным: Пекин заморозит американские инвестиции и пенсионные фонды и конфискует активы компаний США. Подобная перспектива — сильный козырь Китая.

В декабре Еврокомиссия, как ожидается, представит юридический механизм по использованию доходов от реинвестирования замороженных активов России. Вопрос в том, чем Запад готов пожертвовать. Москва тоже ответит: конфискует гораздо больше.
Однако США продолжают подзуживать "союзников", не беспокоясь о последствиях. В конгрессе поддержали законопроект о передаче Киеву денег Москвы. Теперь решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией, сможет принимать американский президент. После этого конфискованное переходит в так называемый фонд поддержки Украины.
 
ЭкономикаСШАРоссияЕвропаАлександр де КрооEuroclearЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении Россиизамороженные российские активы
 
 
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