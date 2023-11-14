https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html
"Что за это будет": Запад испугался захваченных российских активов
"Что за это будет": Запад испугался захваченных российских активов - РИА Новости, 14.11.2023
"Что за это будет": Запад испугался захваченных российских активов
Замороженные деньги Банка России на дают покоя Евросоюзу: там все ищут "законные основания", чтобы пустить их "в дело", на помощь Киеву. Задача невыполнимая... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T08:00
2023-11-14T08:00
2023-11-14T08:01
экономика
сша
россия
европа
александр де кроо
euroclear
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763694536_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_55cb0f25080857ef0727111b91962cc3.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Замороженные деньги Банка России на дают покоя Евросоюзу: там все ищут "законные основания", чтобы пустить их "в дело", на помощь Киеву. Задача невыполнимая. Ясно, что такой прецедент повлечет за собой отток капитала, бегство иностранных инвесторов. И этот процесс, похоже, уже идет.Нашли основанияВсего Запад заблокировал порядка 300 миллиардов долларов. Из них 180 сосредоточены в бельгийском Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе. Это активы, находящиеся в американской, европейской, японской и южнокорейской юрисдикциях. Все — высоколиквидные: монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в МВФ, валюта.В Европе якобы отыскали некие "юридические основания" для передачи Киеву доходов с замороженных средств. Подготовили пакет соответствующих документов.Как сообщали в Euroclear в конце октября, за девять месяцев российские активы принесли три миллиарда евро. В 2022-м было 347 миллионов, но ставки выросли.Юристы предупреждали: крайне рискованная затея. Не исключено, что деньги придется потом вскладчину возвращать Москве.Риски великиДело пока не сдвинулось с места. Многие в ЕС обеспокоены сопутствующими рисками. В частности, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо предостерег еврочиновников от необдуманных шагов."Мы вместе со странами G7 и Еврокомиссией ищем структурное решение проблемы, которое не дестабилизирует международную финансовую систему. Необходимо подготовить правовую основу, и совершенно очевидно, что Бельгия не сможет сделать это самостоятельно", — отметил он.С Бельгией согласны в Люксембурге, где находится еще один депозитарий с замороженными российскими активами — Clearstream. Ну а в Германии давно бьют тревогу по этому поводу.Последствия непредсказуемыКонфискация чревата "непредсказуемыми экономическими последствиями", предупреждает Financial Times."Это заставит другие страны вывести резервы — где гарантия, что с ними не поступят так же",— поясняет издание.Против и Европейский центральный банк: многие ЦБ просто откажутся от активов в евро. Это поставит под угрозу финансовую стабильность ЕС.На долю евро приходится больше 20 процентов мировых резервов — 12 триллионов долларов. Это активы официальных инвесторов, таких как центральные банки. Статус второй по популярности резервной валюты после доллара США дает много преимуществ.Репутация подорванаЭксперты подчеркивают: репутационные издержки для Запада сложно переоценить. Пострадают и США, как гарант, который хранит под своей юрисдикцией множество различных активов, принадлежащих непосредственно другим странам, гражданам и компаниям, указывает Павел Сокол, финансовый аналитик маркетплейса "Финмир".Золото уже активно репатриируют с Запада. По данным Reuters, 68 процентов из 57 центральных банков, принявших участие в ежегодном исследовании Invesco Global Sovereign Asset Management Study, все резервы сосредоточили в собственных юрисдикциях.Сокращаются и вложения в государственные облигации США. Так, Саудовская Аравия урезала этот пакет на 40 процентов от максимума 2020 года, Китай — до минимума с мая 2009-го."Трежерис перестали быть безопасным местом для тех, кто не союзник США. Все теперь прекрасно понимают, чем могут закончиться разногласия с Вашингтоном", — отмечает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Центробанки пересматривают структуру резервов — снижают долю доллара, евро, американских гособлигаций.Из западных стран уходят и китайские инвестиции. Пекин отказывается от вложений в недвижимость и производство Европы, США, предпочитая сделки в других регионах, сообщает Американский институт предпринимательства.Как подчеркивают в The Wall Street Journal, деньги утекают с Запада по мере усиления враждебности к китайскому капиталу и напряженности в отношениях с США и их союзниками, которые решили обойтись без инвестиций КНР по соображениям национальной безопасности.Но дело не только в этом: китайцы уже рассматривают варианты симметричного ответа, если Запад задумает обойтись с Пекином так же, как с Москвой.Лишатся денегМеждународные резервы Китая превышают три триллиона долларов. Почти треть находится в трежерис.Ответ в таком случае окажется сокрушительным: Пекин заморозит американские инвестиции и пенсионные фонды и конфискует активы компаний США. Подобная перспектива — сильный козырь Китая.В декабре Еврокомиссия, как ожидается, представит юридический механизм по использованию доходов от реинвестирования замороженных активов России. Вопрос в том, чем Запад готов пожертвовать. Москва тоже ответит: конфискует гораздо больше.Однако США продолжают подзуживать "союзников", не беспокоясь о последствиях. В конгрессе поддержали законопроект о передаче Киеву денег Москвы. Теперь решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией, сможет принимать американский президент. После этого конфискованное переходит в так называемый фонд поддержки Украины.
https://ria.ru/20231109/aktivy-1908483697.html
https://ria.ru/20231108/aktivy-1908104770.html
https://ria.ru/20230917/konfiskatsiya-1896589883.html
https://ria.ru/20231029/aktivy-1905930560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, европа, александр де кроо, euroclear, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, замороженные российские активы
Экономика, США, Россия, Европа, Александр де Кроо, Euroclear, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, замороженные российские активы
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Замороженные деньги Банка России на дают покоя Евросоюзу: там все ищут "законные основания", чтобы пустить их "в дело", на помощь Киеву. Задача невыполнимая. Ясно, что такой прецедент повлечет за собой отток капитала, бегство иностранных инвесторов. И этот процесс, похоже, уже идет.
Всего Запад заблокировал порядка 300 миллиардов долларов. Из них 180 сосредоточены в бельгийском Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе. Это активы, находящиеся в американской, европейской, японской и южнокорейской юрисдикциях. Все — высоколиквидные: монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в МВФ, валюта.
«
В Европе якобы отыскали некие "юридические основания" для передачи Киеву доходов с замороженных средств. Подготовили пакет соответствующих документов.
Как сообщали в Euroclear в конце октября, за девять месяцев российские активы принесли три миллиарда евро. В 2022-м было 347 миллионов, но ставки выросли.
Юристы предупреждали: крайне рискованная затея. Не исключено, что деньги придется потом вскладчину возвращать Москве.
ЕК изучает замороженные российские активы как возможный источник дохода
Дело пока не сдвинулось с места. Многие в ЕС обеспокоены сопутствующими рисками. В частности, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо предостерег еврочиновников от необдуманных шагов.
"Мы вместе со странами G7 и Еврокомиссией ищем структурное решение проблемы, которое не дестабилизирует международную финансовую систему. Необходимо подготовить правовую основу, и совершенно очевидно, что Бельгия не сможет сделать это самостоятельно", — отметил он.
«
С Бельгией согласны в Люксембурге, где находится еще один депозитарий с замороженными российскими активами — Clearstream. Ну а в Германии давно бьют тревогу по этому поводу.
В Госдуме объяснили, зачем на самом деле США нужны российские активы
Последствия непредсказуемы
Конфискация чревата "непредсказуемыми экономическими последствиями", предупреждает Financial Times.
«
"Это заставит другие страны вывести резервы — где гарантия, что с ними не поступят так же",— поясняет издание.
Против и Европейский центральный банк: многие ЦБ просто откажутся от активов в евро. Это поставит под угрозу финансовую стабильность ЕС.
На долю евро приходится больше 20 процентов мировых резервов — 12 триллионов долларов. Это активы официальных инвесторов, таких как центральные банки. Статус второй по популярности резервной валюты после доллара США дает много преимуществ.
Нашли "законный" способ. ЕС присваивает российские деньги
Эксперты подчеркивают: репутационные издержки для Запада сложно переоценить. Пострадают и США, как гарант, который хранит под своей юрисдикцией множество различных активов, принадлежащих непосредственно другим странам, гражданам и компаниям, указывает Павел Сокол, финансовый аналитик маркетплейса "Финмир".
Золото уже активно репатриируют с Запада. По данным Reuters, 68 процентов из 57 центральных банков, принявших участие в ежегодном исследовании Invesco Global Sovereign Asset Management Study, все резервы сосредоточили в собственных юрисдикциях.
Сокращаются и вложения в государственные облигации США. Так, Саудовская Аравия урезала этот пакет на 40 процентов от максимума 2020 года, Китай — до минимума с мая 2009-го.
«
"Трежерис перестали быть безопасным местом для тех, кто не союзник США. Все теперь прекрасно понимают, чем могут закончиться разногласия с Вашингтоном", — отмечает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
Центробанки пересматривают структуру резервов — снижают долю доллара, евро, американских гособлигаций.
Из западных стран уходят и китайские инвестиции. Пекин отказывается от вложений в недвижимость и производство Европы, США, предпочитая сделки в других регионах, сообщает Американский институт предпринимательства.
Как подчеркивают в The Wall Street Journal, деньги утекают с Запада по мере усиления враждебности к китайскому капиталу и напряженности в отношениях с США и их союзниками, которые решили обойтись без инвестиций КНР по соображениям национальной безопасности.
Но дело не только в этом: китайцы уже рассматривают варианты симметричного ответа, если Запад задумает обойтись с Пекином так же, как с Москвой.
Володин рассказал, как Россия ответит на воровство ее замороженных активов
Международные резервы Китая превышают три триллиона долларов. Почти треть находится в трежерис.
«
Ответ в таком случае окажется сокрушительным: Пекин заморозит американские инвестиции и пенсионные фонды и конфискует активы компаний США. Подобная перспектива — сильный козырь Китая.
В декабре Еврокомиссия, как ожидается, представит юридический механизм по использованию доходов от реинвестирования замороженных активов России. Вопрос в том, чем Запад готов пожертвовать. Москва тоже ответит: конфискует гораздо больше.
Однако США продолжают подзуживать "союзников", не беспокоясь о последствиях. В конгрессе поддержали законопроект о передаче Киеву денег Москвы. Теперь решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией, сможет принимать американский президент. После этого конфискованное переходит в так называемый фонд поддержки Украины.