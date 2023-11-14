https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html

"Что за это будет": Запад испугался захваченных российских активов

"Что за это будет": Запад испугался захваченных российских активов - РИА Новости, 14.11.2023

"Что за это будет": Запад испугался захваченных российских активов

Замороженные деньги Банка России на дают покоя Евросоюзу: там все ищут "законные основания", чтобы пустить их "в дело", на помощь Киеву. Задача невыполнимая... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T08:00

2023-11-14T08:00

2023-11-14T08:01

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Замороженные деньги Банка России на дают покоя Евросоюзу: там все ищут "законные основания", чтобы пустить их "в дело", на помощь Киеву. Задача невыполнимая. Ясно, что такой прецедент повлечет за собой отток капитала, бегство иностранных инвесторов. И этот процесс, похоже, уже идет.Нашли основанияВсего Запад заблокировал порядка 300 миллиардов долларов. Из них 180 сосредоточены в бельгийском Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе. Это активы, находящиеся в американской, европейской, японской и южнокорейской юрисдикциях. Все — высоколиквидные: монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в МВФ, валюта.В Европе якобы отыскали некие "юридические основания" для передачи Киеву доходов с замороженных средств. Подготовили пакет соответствующих документов.Как сообщали в Euroclear в конце октября, за девять месяцев российские активы принесли три миллиарда евро. В 2022-м было 347 миллионов, но ставки выросли.Юристы предупреждали: крайне рискованная затея. Не исключено, что деньги придется потом вскладчину возвращать Москве.Риски великиДело пока не сдвинулось с места. Многие в ЕС обеспокоены сопутствующими рисками. В частности, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо предостерег еврочиновников от необдуманных шагов."Мы вместе со странами G7 и Еврокомиссией ищем структурное решение проблемы, которое не дестабилизирует международную финансовую систему. Необходимо подготовить правовую основу, и совершенно очевидно, что Бельгия не сможет сделать это самостоятельно", — отметил он.С Бельгией согласны в Люксембурге, где находится еще один депозитарий с замороженными российскими активами — Clearstream. Ну а в Германии давно бьют тревогу по этому поводу.Последствия непредсказуемыКонфискация чревата "непредсказуемыми экономическими последствиями", предупреждает Financial Times."Это заставит другие страны вывести резервы — где гарантия, что с ними не поступят так же",— поясняет издание.Против и Европейский центральный банк: многие ЦБ просто откажутся от активов в евро. Это поставит под угрозу финансовую стабильность ЕС.На долю евро приходится больше 20 процентов мировых резервов — 12 триллионов долларов. Это активы официальных инвесторов, таких как центральные банки. Статус второй по популярности резервной валюты после доллара США дает много преимуществ.Репутация подорванаЭксперты подчеркивают: репутационные издержки для Запада сложно переоценить. Пострадают и США, как гарант, который хранит под своей юрисдикцией множество различных активов, принадлежащих непосредственно другим странам, гражданам и компаниям, указывает Павел Сокол, финансовый аналитик маркетплейса "Финмир".Золото уже активно репатриируют с Запада. По данным Reuters, 68 процентов из 57 центральных банков, принявших участие в ежегодном исследовании Invesco Global Sovereign Asset Management Study, все резервы сосредоточили в собственных юрисдикциях.Сокращаются и вложения в государственные облигации США. Так, Саудовская Аравия урезала этот пакет на 40 процентов от максимума 2020 года, Китай — до минимума с мая 2009-го."Трежерис перестали быть безопасным местом для тех, кто не союзник США. Все теперь прекрасно понимают, чем могут закончиться разногласия с Вашингтоном", — отмечает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Центробанки пересматривают структуру резервов — снижают долю доллара, евро, американских гособлигаций.Из западных стран уходят и китайские инвестиции. Пекин отказывается от вложений в недвижимость и производство Европы, США, предпочитая сделки в других регионах, сообщает Американский институт предпринимательства.Как подчеркивают в The Wall Street Journal, деньги утекают с Запада по мере усиления враждебности к китайскому капиталу и напряженности в отношениях с США и их союзниками, которые решили обойтись без инвестиций КНР по соображениям национальной безопасности.Но дело не только в этом: китайцы уже рассматривают варианты симметричного ответа, если Запад задумает обойтись с Пекином так же, как с Москвой.Лишатся денегМеждународные резервы Китая превышают три триллиона долларов. Почти треть находится в трежерис.Ответ в таком случае окажется сокрушительным: Пекин заморозит американские инвестиции и пенсионные фонды и конфискует активы компаний США. Подобная перспектива — сильный козырь Китая.В декабре Еврокомиссия, как ожидается, представит юридический механизм по использованию доходов от реинвестирования замороженных активов России. Вопрос в том, чем Запад готов пожертвовать. Москва тоже ответит: конфискует гораздо больше.Однако США продолжают подзуживать "союзников", не беспокоясь о последствиях. В конгрессе поддержали законопроект о передаче Киеву денег Москвы. Теперь решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией, сможет принимать американский президент. После этого конфискованное переходит в так называемый фонд поддержки Украины.

https://ria.ru/20231109/aktivy-1908483697.html

https://ria.ru/20231108/aktivy-1908104770.html

https://ria.ru/20230917/konfiskatsiya-1896589883.html

https://ria.ru/20231029/aktivy-1905930560.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, сша, россия, европа, александр де кроо, euroclear, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, замороженные российские активы