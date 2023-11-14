https://ria.ru/20231114/aisty-1909279291.html

В Московском зоопарке появились самые большие аисты в мире

В Московском зоопарке появились самые большие аисты в мире - РИА Новости, 14.11.2023

В Московском зоопарке появились самые большие аисты в мире

В столичном зоопарке появились самые большие аисты в мире — седлоклювые ябиру, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T07:40

2023-11-14T07:40

2023-11-14T12:20

хорошие новости

москва

московский зоопарк

общество

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909279157_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_83ac53b0255f8329253ad53250beb063.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В столичном зоопарке появились самые большие аисты в мире — седлоклювые ябиру, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы."Грациозные длинноногие птицы считаются самыми крупными в семействе аистовых. Численность этих редких и ярких пернатых в природе снижается. Вид занесен в Красную книгу", — говорится в публикации.Отмечается, что ябиру поселили в огромном вольере для птиц, или авиарии."Сейчас пернатые живут в теплом деревянном домике возле Большого Пресненского пруда. В жилище аистов есть бассейн и растут различные растения. Здесь птицы проведут зиму, а летом их выпустят на уличную территорию авиария", — уточнили в мэрии.Аисты довольно молоды, поэтому специалисты пока не берутся говорить, станут ли они парой или нет. Подчеркивается, что сейчас они хорошо уживаются вместе.Самцы седлоклювых ябиру в дикой среде вырастают до полутора метров, в неволе — до 1,8 метра. Размах крыльев достигает 2,4 метра, а вес — шести килограммов.

https://ria.ru/20231110/detenyshi-1908644810.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, московский зоопарк, общество, новости - туризм