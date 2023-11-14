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В Московском зоопарке появились самые большие аисты в мире
В Московском зоопарке появились самые большие аисты в мире - РИА Новости, 14.11.2023
В Московском зоопарке появились самые большие аисты в мире
В столичном зоопарке появились самые большие аисты в мире — седлоклювые ябиру, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T07:40
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В столичном зоопарке появились самые большие аисты в мире — седлоклювые ябиру, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы."Грациозные длинноногие птицы считаются самыми крупными в семействе аистовых. Численность этих редких и ярких пернатых в природе снижается. Вид занесен в Красную книгу", — говорится в публикации.Отмечается, что ябиру поселили в огромном вольере для птиц, или авиарии."Сейчас пернатые живут в теплом деревянном домике возле Большого Пресненского пруда. В жилище аистов есть бассейн и растут различные растения. Здесь птицы проведут зиму, а летом их выпустят на уличную территорию авиария", — уточнили в мэрии.Аисты довольно молоды, поэтому специалисты пока не берутся говорить, станут ли они парой или нет. Подчеркивается, что сейчас они хорошо уживаются вместе.Самцы седлоклювых ябиру в дикой среде вырастают до полутора метров, в неволе — до 1,8 метра. Размах крыльев достигает 2,4 метра, а вес — шести килограммов.
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В Московском зоопарке появились самые большие аисты в мире
В Московском зоопарке появились самые большие аисты в мире, седлоклювые ябиру
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
В столичном зоопарке появились самые большие аисты в мире — седлоклювые ябиру, сообщается на официальном сайте
мэра и правительства Москвы.
«
"Грациозные длинноногие птицы считаются самыми крупными в семействе аистовых. Численность этих редких и ярких пернатых в природе снижается. Вид занесен в Красную книгу", — говорится в публикации.
Отмечается, что ябиру поселили в огромном вольере для птиц, или авиарии.
"Сейчас пернатые живут в теплом деревянном домике возле Большого Пресненского пруда. В жилище аистов есть бассейн и растут различные растения. Здесь птицы проведут зиму, а летом их выпустят на уличную территорию авиария", — уточнили в мэрии.
Аисты довольно молоды, поэтому специалисты пока не берутся говорить, станут ли они парой или нет. Подчеркивается, что сейчас они хорошо уживаются вместе.
Самцы седлоклювых ябиру в дикой среде вырастают до полутора метров, в неволе — до 1,8 метра. Размах крыльев достигает 2,4 метра, а вес — шести килограммов.
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