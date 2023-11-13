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80% нарушений в содержании территорий устранили коммунальные службы МО - РИА Новости, 13.11.2023
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Новости Подмосковья
 
19:05 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/zhku-1909223968.html
80% нарушений в содержании территорий устранили коммунальные службы МО
80% нарушений в содержании территорий устранили коммунальные службы МО - РИА Новости, 13.11.2023
80% нарушений в содержании территорий устранили коммунальные службы МО
Коммунальные службы Московской области устранили более 80% нарушений чистоты и порядка в октябре. Работы провели в 36 округах Московской области. Об этом... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:05
2023-11-13T19:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Коммунальные службы Московской области устранили более 80% нарушений чистоты и порядка в октябре. Работы провели в 36 округах Московской области. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам главы ГУСТ Светланы Аиповой, всего инспекторы зафиксировали 17 тысяч замечаний. Больше всего работ по их устранению провели в Балашихе, Королеве, Волоколамске и Долгопрудном.Отмечается, что в Богородском, Дзержинском и Электростали зафиксировали самый низкий процент необходимых работ.
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РИА Новости
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5
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96
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

80% нарушений в содержании территорий устранили коммунальные службы МО

© РИА Новости / Виталий БелоусовДетская площадка во дворе жилого дома
Детская площадка во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Коммунальные службы Московской области устранили более 80% нарушений чистоты и порядка в октябре. Работы провели в 36 округах Московской области. Об этом сообщил телеканал “360”.
По словам главы ГУСТ Светланы Аиповой, всего инспекторы зафиксировали 17 тысяч замечаний. Больше всего работ по их устранению провели в Балашихе, Королеве, Волоколамске и Долгопрудном.
Отмечается, что в Богородском, Дзержинском и Электростали зафиксировали самый низкий процент необходимых работ.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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