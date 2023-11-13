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80% нарушений в содержании территорий устранили коммунальные службы МО

80% нарушений в содержании территорий устранили коммунальные службы МО - РИА Новости, 13.11.2023

80% нарушений в содержании территорий устранили коммунальные службы МО

Коммунальные службы Московской области устранили более 80% нарушений чистоты и порядка в октябре. Работы провели в 36 округах Московской области. Об этом... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T19:05

2023-11-13T19:05

2023-11-13T19:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Коммунальные службы Московской области устранили более 80% нарушений чистоты и порядка в октябре. Работы провели в 36 округах Московской области. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам главы ГУСТ Светланы Аиповой, всего инспекторы зафиксировали 17 тысяч замечаний. Больше всего работ по их устранению провели в Балашихе, Королеве, Волоколамске и Долгопрудном.Отмечается, что в Богородском, Дзержинском и Электростали зафиксировали самый низкий процент необходимых работ.

московская область (подмосковье)

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)