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80% нарушений в содержании территорий устранили коммунальные службы МО
80% нарушений в содержании территорий устранили коммунальные службы МО - РИА Новости, 13.11.2023
80% нарушений в содержании территорий устранили коммунальные службы МО
Коммунальные службы Московской области устранили более 80% нарушений чистоты и порядка в октябре. Работы провели в 36 округах Московской области. Об этом... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:05
2023-11-13T19:05
2023-11-13T19:05
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Коммунальные службы Московской области устранили более 80% нарушений чистоты и порядка в октябре. Работы провели в 36 округах Московской области. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам главы ГУСТ Светланы Аиповой, всего инспекторы зафиксировали 17 тысяч замечаний. Больше всего работ по их устранению провели в Балашихе, Королеве, Волоколамске и Долгопрудном.Отмечается, что в Богородском, Дзержинском и Электростали зафиксировали самый низкий процент необходимых работ.
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РИА Новости
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)