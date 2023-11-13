https://ria.ru/20231113/zhkkh-1909125289.html

"Илья Муромец" на службе у ЖКХ: электромобиль-малыш с характером богатыря

"Илья Муромец" на службе у ЖКХ: электромобиль-малыш с характером богатыря - РИА Новости, 13.11.2023

"Илья Муромец" на службе у ЖКХ: электромобиль-малыш с характером богатыря

В прошлом году для коммунальных служб при поддержке нацпроекта МСП создали первый отечественный многофункциональный электромобиль и назвали его "Илья Муромец"... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:19

2023-11-13T16:19

2023-11-13T16:20

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В прошлом году для коммунальных служб при поддержке нацпроекта МСП создали первый отечественный многофункциональный электромобиль и назвали его "Илья Муромец". Звучно и символично. Былинный герой размеры имел богатырские, а его тезка-электромобиль, напротив, славится компактностью и юркостью, удали и выносливости малышу не занимать. История "рождения" машины, разговор с инициатором разработки о ее функционале и перспективах использования в различных отраслях народного хозяйства – в материале корреспондента РИА Новости Карины Ивашко.Скромные габариты электромобиля были обусловлены конкретными задачами. В итоге получился хороший помощник в общественном коммунальном быту и не только: машина умеет убирать листву и снег, поливать дороги, чистить тротуары, разбрасывать реагенты, а в будущем, по задумке создателей, будет еще и сельхозработы выполнять. И все это – в экологически безопасном режиме."Мы хотели, чтобы наш электромобиль был маневренным, мог легко передвигаться и работать на узких улицах, в местах со сложным рельефом, там, где тяжелой технике не пройти, или ее использование не очень рационально. Отсюда и размеры: высота всего два метра, длина – два сорок, ширина – метр двадцать. Он даже на виноградниках может работать. И мы надеемся, что его оценят не только коммунальщики", - рассказал РИА Новости основатель и генеральный директор ООО "АИР Магистраль" Алексей Кучмин.А родители у него – "дорожники"Компания занимается разработкой и внедрением систем и устройств для безопасного дорожного движения. Более десяти лет практикует комплексный подход к обустройству мест, где проводятся ремонтные работы, к оснащению нерегулируемых пешеходных переходов. Производит и устанавливает оборудование для скоростных трасс, паркингов, сервисных машин. Продвигает в жизнь инновационные решения, которые повышают уровень безопасности на дорогах и снижают количество дорожно-транспортных происшествий.При чем же здесь "Илья Муромец"? А, впрочем, родственная связь прослеживается – базовые навыки-то как раз из дорожной отрасли."Илья Муромец" – это своего рода личная история: вызов себе в ответ на обстоятельства 2022 года и запрос страны на системное импортозамещение, - поясняет глава компании "АИР Магистраль". - Сложные задачи всегда мотивируют и дают возможности для роста. Собственно, и наше производство в технопарке "Мосгормаш" мы открыли в непростых обстоятельствах – в самый разгар пандемии. Но мы и тогда видели цель расти, расширяя сферу деятельности компании, и шли к ней, не теряя времени. А санкции стали мощным стимулом и толчком к развитию нового направления для компании".По словам гендиректора, в первую очередь, они с коллегами изучили просевшие в связи с санкциями направления и меры поддержки со стороны национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"."Было очевидно, что они затронули практически все отрасли промышленности, включая производство малогабаритной техники. И как представителей дорожно-строительной отрасли, нас это зацепило напрямую. Вместе с тем мы увидели и проблемы коммунальной сферы, которая определенно пострадала из-за отсутствия техники. Вот тогда мы довольно быстро придумали и создали принципиально новый для нас продукт, который отвечал бы нуждам и дорожных строителей, и коммунальщиков", - рассказал Алексей.Идейная составляющая – отличный ускорительПо его признанию, хорошо двигала процесс идейная составляющая: "Хотелось не просто сделать новый продукт, а еще и доказать, что наша – российская – промышленность способна возродиться в экстремальных условиях".На первый рабочий концепт ушло всего полтора месяца. Опирались именно на импортозамещение: комплектующие, сборка – все полностью отечественное. Машина получилась легкая, ловкая, тихая, при этом более бюджетная, чем зарубежные аналоги. И никакой зависимости от санкций."Важно и то, что наш "Илья Муромец" изначально проектировался для российского климата, с учетом его особенностей. Что касается мощности, электродвигатель позволяет машине работать шесть часов без подзарядки, - уточнил глава компании "АИР Магистраль". - Все тестовые испытания позади, заказы поступают, но мы продолжаем совершенствовать наше детище: дизайнеры работают над тем, чтобы в новой версии электромобиль выглядел более красивым и эргономичным, а инженеры совершенствуют начинку, расширяя функционал нашего богатыря".

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, автомобили, жкх