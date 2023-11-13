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В Таджикистане зафиксировали два землетрясения - РИА Новости, 13.11.2023
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08:26 13.11.2023 (обновлено: 08:59 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/zemletryasenie-1909052311.html
В Таджикистане зафиксировали два землетрясения
В Таджикистане зафиксировали два землетрясения - РИА Новости, 13.11.2023
В Таджикистане зафиксировали два землетрясения
Два землетрясения произошли на территории Таджикистана в понедельник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T08:26
2023-11-13T08:59
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таджикистан
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ДУШАНБЕ, 13 ноя - РИА Новости, Лидия Исамова. Два землетрясения произошли на территории Таджикистана в понедельник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Умеда Юсуфи. "Первое землетрясение магнитудой в 4, эпицентр которого находился в 215 километрах к северо-восточнее Душанбе, произошло в 0.54 местного времени (22.54 мск), жертв и разрушений зафиксировано не было", - сказала она. По ее словам, второй подземный толчок магнитудой в 4 произошел в 8.34 местного времени (6.34 мск), эпицентр находился в 20 километрах северо-восточнее Душанбе. "Магнитуда землетрясения в Душанбе составила 3", - сказала Юсуфи.По полученным данным, разрушений и жертв в результате землетрясений не зарегистрировано.
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в мире, душанбе, таджикистан
В мире, Душанбе, Таджикистан
В Таджикистане зафиксировали два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 4 зафиксировали на территории Таджикистана

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 13 ноя - РИА Новости, Лидия Исамова. Два землетрясения произошли на территории Таджикистана в понедельник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Умеда Юсуфи.
«
"Первое землетрясение магнитудой в 4, эпицентр которого находился в 215 километрах к северо-восточнее Душанбе, произошло в 0.54 местного времени (22.54 мск), жертв и разрушений зафиксировано не было", - сказала она.
По ее словам, второй подземный толчок магнитудой в 4 произошел в 8.34 местного времени (6.34 мск), эпицентр находился в 20 километрах северо-восточнее Душанбе. "Магнитуда землетрясения в Душанбе составила 3", - сказала Юсуфи.
По полученным данным, разрушений и жертв в результате землетрясений не зарегистрировано.
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