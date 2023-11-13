https://ria.ru/20231113/zemletryasenie-1909052311.html
В Таджикистане зафиксировали два землетрясения
В Таджикистане зафиксировали два землетрясения - РИА Новости, 13.11.2023
В Таджикистане зафиксировали два землетрясения
Два землетрясения произошли на территории Таджикистана в понедельник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T08:26
2023-11-13T08:26
2023-11-13T08:59
в мире
душанбе
таджикистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_e33771867ee8d305b81c7fba9c73493e.jpg
ДУШАНБЕ, 13 ноя - РИА Новости, Лидия Исамова. Два землетрясения произошли на территории Таджикистана в понедельник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Умеда Юсуфи. "Первое землетрясение магнитудой в 4, эпицентр которого находился в 215 километрах к северо-восточнее Душанбе, произошло в 0.54 местного времени (22.54 мск), жертв и разрушений зафиксировано не было", - сказала она. По ее словам, второй подземный толчок магнитудой в 4 произошел в 8.34 местного времени (6.34 мск), эпицентр находился в 20 километрах северо-восточнее Душанбе. "Магнитуда землетрясения в Душанбе составила 3", - сказала Юсуфи.По полученным данным, разрушений и жертв в результате землетрясений не зарегистрировано.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
душанбе
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_340852e8441b9a247a4bd1db304ce9a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, душанбе, таджикистан
В мире, Душанбе, Таджикистан
В Таджикистане зафиксировали два землетрясения
Два землетрясения магнитудой 4 зафиксировали на территории Таджикистана
ДУШАНБЕ, 13 ноя - РИА Новости, Лидия Исамова. Два землетрясения произошли на территории Таджикистана в понедельник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Умеда Юсуфи.
«
"Первое землетрясение магнитудой в 4, эпицентр которого находился в 215 километрах к северо-восточнее Душанбе, произошло в 0.54 местного времени (22.54 мск), жертв и разрушений зафиксировано не было", - сказала она.
По ее словам, второй подземный толчок магнитудой в 4 произошел в 8.34 местного времени (6.34 мск), эпицентр находился в 20 километрах северо-восточнее Душанбе. "Магнитуда землетрясения в Душанбе составила 3", - сказала Юсуфи.
По полученным данным, разрушений и жертв в результате землетрясений не зарегистрировано.
Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах