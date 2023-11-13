https://ria.ru/20231113/zemletryasenie-1909052311.html

В Таджикистане зафиксировали два землетрясения

В Таджикистане зафиксировали два землетрясения - РИА Новости, 13.11.2023

В Таджикистане зафиксировали два землетрясения

Два землетрясения произошли на территории Таджикистана в понедельник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T08:26

2023-11-13T08:26

2023-11-13T08:59

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ДУШАНБЕ, 13 ноя - РИА Новости, Лидия Исамова. Два землетрясения произошли на территории Таджикистана в понедельник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Умеда Юсуфи. "Первое землетрясение магнитудой в 4, эпицентр которого находился в 215 километрах к северо-восточнее Душанбе, произошло в 0.54 местного времени (22.54 мск), жертв и разрушений зафиксировано не было", - сказала она. По ее словам, второй подземный толчок магнитудой в 4 произошел в 8.34 местного времени (6.34 мск), эпицентр находился в 20 километрах северо-восточнее Душанбе. "Магнитуда землетрясения в Душанбе составила 3", - сказала Юсуфи.По полученным данным, разрушений и жертв в результате землетрясений не зарегистрировано.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, душанбе, таджикистан