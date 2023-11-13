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"Бьются в истерике". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 13.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:29 13.11.2023 (обновлено: 21:03 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/zelenskiy-1909227229.html
"Бьются в истерике". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на фронте
"Бьются в истерике". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 13.11.2023
"Бьются в истерике". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на фронте
Украинские военные могут потребовать отставки президента Владимира Зеленского из-за тяжелой ситуации на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:29
2023-11-13T21:03
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украинские военные могут потребовать отставки президента Владимира Зеленского из-за тяжелой ситуации на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Я думаю, что в армейской среде уже все созрело и они хотят, чтобы Зеленский уже все — так сказать, пошел на покой, в отставку", — отметил он.По словам эксперта, с наступлением холодов ситуация на фронте для украинских военных существенно осложнилась. Солдаты начинают чаще болеть, ухудшаются логистика и доставка оружия, снарядов и продовольствия на передовую. Он добавил, что положение дел становится только тяжелее с каждым часом, в результате чего Зеленский и его подопечные бьются в истерике.&quot;Там наступлений нет, идет тяжелейшая оборона&quot;, — резюмировал Соскин.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на нескольких направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала The Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909185566.html
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киев, россия, украина, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Бьются в истерике". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на фронте

Соскин заявил о готовности военных ВСУ потребовать отставки Зеленского

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украинские военные могут потребовать отставки президента Владимира Зеленского из-за тяжелой ситуации на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Я думаю, что в армейской среде уже все созрело и они хотят, чтобы Зеленский уже все — так сказать, пошел на покой, в отставку", — отметил он.
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По словам эксперта, с наступлением холодов ситуация на фронте для украинских военных существенно осложнилась. Солдаты начинают чаще болеть, ухудшаются логистика и доставка оружия, снарядов и продовольствия на передовую. Он добавил, что положение дел становится только тяжелее с каждым часом, в результате чего Зеленский и его подопечные бьются в истерике.
«

"Там наступлений нет, идет тяжелейшая оборона", — резюмировал Соскин.

ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на нескольких направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала The Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются перспективы разрешения ситуации.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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