"Бьются в истерике". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на фронте
Соскин заявил о готовности военных ВСУ потребовать отставки Зеленского
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украинские военные могут потребовать отставки президента Владимира Зеленского из-за тяжелой ситуации на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Я думаю, что в армейской среде уже все созрело и они хотят, чтобы Зеленский уже все — так сказать, пошел на покой, в отставку", — отметил он.
По словам эксперта, с наступлением холодов ситуация на фронте для украинских военных существенно осложнилась. Солдаты начинают чаще болеть, ухудшаются логистика и доставка оружия, снарядов и продовольствия на передовую. Он добавил, что положение дел становится только тяжелее с каждым часом, в результате чего Зеленский и его подопечные бьются в истерике.
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"Там наступлений нет, идет тяжелейшая оборона", — резюмировал Соскин.
ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на нескольких направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала The Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются перспективы разрешения ситуации.