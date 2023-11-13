Корчит мину. В Индии выставили Зеленского на посмешище
HT: Зеленский "храбрится" на фоне возможного прекращения помощи США
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается выглядеть храбрее, заявляя, что Украина сможет противостоять России даже без помощи США, говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times.
Зеленский, отвечая на вопрос о возможности избрания Дональда Трампа и изменения политики США в отношении Украины, заявил, что не прекратит вести боевые действия даже без финансовой и военной помощи.
"Изолированный Зеленский примеряет на себя храброе лицо", — сообщает издание.
Ранее бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что командование ВСУ уже осознает бессмысленность продолжения конфликта, особенно с учетом возможного прекращения помощи со стороны США. По его мнению, Зеленский, по его собственным словам, намеревающийся продолжать боевые действия, стал ненужной фигурой одновременно для ВСУ, США и России.
В октябре запрос Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун в правительстве США. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для бывшей советской республики.
В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Украины. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для киевского режима. Теперь у США нет новых денег для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу.