https://ria.ru/20231113/zelenskiy-1909044528.html

Корчит мину. В Индии выставили Зеленского на посмешище

Корчит мину. В Индии выставили Зеленского на посмешище - РИА Новости, 13.11.2023

Корчит мину. В Индии выставили Зеленского на посмешище

Владимир Зеленский пытается выглядеть храбрее, заявляя, что Украина сможет противостоять России даже без помощи США, говорится в видеосюжете индийского издания... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T06:32

2023-11-13T06:32

2023-11-13T07:17

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается выглядеть храбрее, заявляя, что Украина сможет противостоять России даже без помощи США, говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times.Зеленский, отвечая на вопрос о возможности избрания Дональда Трампа и изменения политики США в отношении Украины, заявил, что не прекратит вести боевые действия даже без финансовой и военной помощи."Изолированный Зеленский примеряет на себя храброе лицо", — сообщает издание.Ранее бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что командование ВСУ уже осознает бессмысленность продолжения конфликта, особенно с учетом возможного прекращения помощи со стороны США. По его мнению, Зеленский, по его собственным словам, намеревающийся продолжать боевые действия, стал ненужной фигурой одновременно для ВСУ, США и России.В октябре запрос Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун в правительстве США. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для бывшей советской республики.В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Украины. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для киевского режима. Теперь у США нет новых денег для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу.

https://ria.ru/20231113/shag-1909041128.html

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в мире, украина, индия, владимир зеленский, сша, россия, джо байден, дональд трамп, вооруженные силы украины