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Корчит мину. В Индии выставили Зеленского на посмешище - РИА Новости, 13.11.2023
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06:32 13.11.2023 (обновлено: 07:17 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/zelenskiy-1909044528.html
Корчит мину. В Индии выставили Зеленского на посмешище
Корчит мину. В Индии выставили Зеленского на посмешище - РИА Новости, 13.11.2023
Корчит мину. В Индии выставили Зеленского на посмешище
Владимир Зеленский пытается выглядеть храбрее, заявляя, что Украина сможет противостоять России даже без помощи США, говорится в видеосюжете индийского издания... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T06:32
2023-11-13T07:17
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается выглядеть храбрее, заявляя, что Украина сможет противостоять России даже без помощи США, говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times.Зеленский, отвечая на вопрос о возможности избрания Дональда Трампа и изменения политики США в отношении Украины, заявил, что не прекратит вести боевые действия даже без финансовой и военной помощи."Изолированный Зеленский примеряет на себя храброе лицо", — сообщает издание.Ранее бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что командование ВСУ уже осознает бессмысленность продолжения конфликта, особенно с учетом возможного прекращения помощи со стороны США. По его мнению, Зеленский, по его собственным словам, намеревающийся продолжать боевые действия, стал ненужной фигурой одновременно для ВСУ, США и России.В октябре запрос Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун в правительстве США. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для бывшей советской республики.В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Украины. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для киевского режима. Теперь у США нет новых денег для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу.
https://ria.ru/20231113/shag-1909041128.html
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в мире, украина, индия, владимир зеленский, сша, россия, джо байден, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Индия, Владимир Зеленский, США, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Корчит мину. В Индии выставили Зеленского на посмешище

HT: Зеленский "храбрится" на фоне возможного прекращения помощи США

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается выглядеть храбрее, заявляя, что Украина сможет противостоять России даже без помощи США, говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times.
Зеленский, отвечая на вопрос о возможности избрания Дональда Трампа и изменения политики США в отношении Украины, заявил, что не прекратит вести боевые действия даже без финансовой и военной помощи.
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"Изолированный Зеленский примеряет на себя храброе лицо", — сообщает издание.
Ранее бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что командование ВСУ уже осознает бессмысленность продолжения конфликта, особенно с учетом возможного прекращения помощи со стороны США. По его мнению, Зеленский, по его собственным словам, намеревающийся продолжать боевые действия, стал ненужной фигурой одновременно для ВСУ, США и России.
В октябре запрос Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун в правительстве США. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для бывшей советской республики.
В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Украины. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для киевского режима. Теперь у США нет новых денег для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу.
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В миреУкраинаИндияВладимир ЗеленскийСШАРоссияДжо БайденДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
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