"Наступать без оружия": на Украине раскрыли жуткое решение Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский решил бросить ВСУ в наступление без оружия
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. На фоне возможного шатдауна в США и нежелания спикера палаты представителей Майка Джонсона предоставлять финансирование Украине Владимир Зеленский принял решение бросить ВСУ в наступление без оружия, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Группа Зеленского уже окончательно закусила и перекусила все возможные удила и настаивает на том, чтобы вести войну до последнего украинца, уничтожать все города и наступать без оружия", — заявил он.
По мнению украинского эксперта, командование ВСУ уже понимает бессмысленность продолжения боевых действий, особенно без американской помощи, в связи с чем Зеленский стал ненужной фигурой одновременно для ВСУ, США и России.
Соскин не исключил, что для завершения боевых действий, Россия уже в ближайшие дни может начать наносить удары по центрам принятия решений.
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"Для Зеленского наступает черная полоса без всяких просветлений. Ему надо уходить в отставку, пока не поздно, иначе ему грозит очень плохое положение. До Рождества, я думаю, он не дотянет", — заключил эксперт.
В октябре запрос Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун в правительстве США. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для бывшей советской республики.
В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Украины. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для киевского режима. Теперь у США нет новых денег для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу.