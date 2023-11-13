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"Наступать без оружия": на Украине раскрыли жуткое решение Зеленского - РИА Новости, 13.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:08 13.11.2023 (обновлено: 06:35 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/zelenskiy-1909034227.html
"Наступать без оружия": на Украине раскрыли жуткое решение Зеленского
"Наступать без оружия": на Украине раскрыли жуткое решение Зеленского - РИА Новости, 13.11.2023
"Наступать без оружия": на Украине раскрыли жуткое решение Зеленского
На фоне возможного шатдауна в США и нежелания спикера палаты представителей Майка Джонсона предоставлять финансирование Украине Владимир Зеленский принял... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T02:08
2023-11-13T06:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. На фоне возможного шатдауна в США и нежелания спикера палаты представителей Майка Джонсона предоставлять финансирование Украине Владимир Зеленский принял решение бросить ВСУ в наступление без оружия, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Группа Зеленского уже окончательно закусила и перекусила все возможные удила и настаивает на том, чтобы вести войну до последнего украинца, уничтожать все города и наступать без оружия", — заявил он.По мнению украинского эксперта, командование ВСУ уже понимает бессмысленность продолжения боевых действий, особенно без американской помощи, в связи с чем Зеленский стал ненужной фигурой одновременно для ВСУ, США и России.Соскин не исключил, что для завершения боевых действий, Россия уже в ближайшие дни может начать наносить удары по центрам принятия решений."Для Зеленского наступает черная полоса без всяких просветлений. Ему надо уходить в отставку, пока не поздно, иначе ему грозит очень плохое положение. До Рождества, я думаю, он не дотянет", — заключил эксперт.В октябре запрос Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун в правительстве США. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для бывшей советской республики.В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Украины. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для киевского режима. Теперь у США нет новых денег для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу.
https://ria.ru/20231113/zelenskiy-1909044528.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Россия, Вооруженные силы Украины
"Наступать без оружия": на Украине раскрыли жуткое решение Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский решил бросить ВСУ в наступление без оружия

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. На фоне возможного шатдауна в США и нежелания спикера палаты представителей Майка Джонсона предоставлять финансирование Украине Владимир Зеленский принял решение бросить ВСУ в наступление без оружия, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Группа Зеленского уже окончательно закусила и перекусила все возможные удила и настаивает на том, чтобы вести войну до последнего украинца, уничтожать все города и наступать без оружия", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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По мнению украинского эксперта, командование ВСУ уже понимает бессмысленность продолжения боевых действий, особенно без американской помощи, в связи с чем Зеленский стал ненужной фигурой одновременно для ВСУ, США и России.
Соскин не исключил, что для завершения боевых действий, Россия уже в ближайшие дни может начать наносить удары по центрам принятия решений.
«
"Для Зеленского наступает черная полоса без всяких просветлений. Ему надо уходить в отставку, пока не поздно, иначе ему грозит очень плохое положение. До Рождества, я думаю, он не дотянет", — заключил эксперт.
В октябре запрос Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун в правительстве США. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для бывшей советской республики.
В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Украины. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для киевского режима. Теперь у США нет новых денег для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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