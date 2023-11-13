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Симоньян рассказала о попытках Запада расчеловечить защитников России - РИА Новости, 13.11.2023
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10:24 13.11.2023 (обновлено: 10:41 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/zapad-1909072589.html
Симоньян рассказала о попытках Запада расчеловечить защитников России
Симоньян рассказала о попытках Запада расчеловечить защитников России - РИА Новости, 13.11.2023
Симоньян рассказала о попытках Запада расчеловечить защитников России
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала в эфире россиян к ответственному отношению к информации после попыток... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T10:24
2023-11-13T10:41
общество
россия
маргарита симоньян
михаил зыгарь
владимир соловьев (телеведущий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала в эфире россиян к ответственному отношению к информации после попыток западных СМИ расчеловечить защищающих интересы России людей. "Сейчас идет большой заказ, в западных СМИ выходят статейки, посвященные расчеловечиванию тех, кто окружает Путина, рупоров путинской пропаганды. Здесь нам нельзя легко относиться к этому заказу на расчеловечивание, который я наблюдаю везде", — сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".Симоньян привела отрывок из статьи иноагента Михаила Зыгаря в Foreign Affairs, где утверждалось, что она якобы "обычно реагирует едкими насмешками на сообщения о жертвах среди гражданского населения в результате российских бомбардировок на Украине", и пояснила, что никогда так не говорила. &quot;И я хочу из этого эфира призвать всех наших зрителей, всю аудиторию к ответственному отношению к информации и понимать, когда вас натравливают против людей, которые защищают нашу родину, заставляя вас прицепиться к ничтожному поводу — это делают специально обученные люди, делают за деньги, намеренно, чтобы натравить нас с вами друг на друга&quot;, — добавила она.Задача Запада, как считает Симоньян, — "заткнуть рот всем стоящим в этой студии и сотне других людей, которые громко отстаивают позиции России, защищают свою родину, и это имеет значение и имеет влияние". Кроме того, по ее словам, "у них теперь другая тактика — они натравливают один патриотический лагерь на другой, дагестанцев на евреев", "они стали раскачивать любимую "националочку", зная, что это ведет только к одному — распаду страны и больше ни к чему".
https://ria.ru/20231113/devochka-1909070411.html
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общество, россия, маргарита симоньян, михаил зыгарь, владимир соловьев (телеведущий)
Общество, Россия, Маргарита Симоньян, Михаил Зыгарь, Владимир Соловьев (телеведущий)
Симоньян рассказала о попытках Запада расчеловечить защитников России

Симоньян: западные СМИ пытаются расчеловечить защитников России

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала в эфире россиян к ответственному отношению к информации после попыток западных СМИ расчеловечить защищающих интересы России людей.
"Сейчас идет большой заказ, в западных СМИ выходят статейки, посвященные расчеловечиванию тех, кто окружает Путина, рупоров путинской пропаганды. Здесь нам нельзя легко относиться к этому заказу на расчеловечивание, который я наблюдаю везде", — сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".
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Симоньян привела отрывок из статьи иноагента Михаила Зыгаря в Foreign Affairs, где утверждалось, что она якобы "обычно реагирует едкими насмешками на сообщения о жертвах среди гражданского населения в результате российских бомбардировок на Украине", и пояснила, что никогда так не говорила.
«

"И я хочу из этого эфира призвать всех наших зрителей, всю аудиторию к ответственному отношению к информации и понимать, когда вас натравливают против людей, которые защищают нашу родину, заставляя вас прицепиться к ничтожному поводу — это делают специально обученные люди, делают за деньги, намеренно, чтобы натравить нас с вами друг на друга", — добавила она.

Задача Запада, как считает Симоньян, — "заткнуть рот всем стоящим в этой студии и сотне других людей, которые громко отстаивают позиции России, защищают свою родину, и это имеет значение и имеет влияние".
Кроме того, по ее словам, "у них теперь другая тактика — они натравливают один патриотический лагерь на другой, дагестанцев на евреев", "они стали раскачивать любимую "националочку", зная, что это ведет только к одному — распаду страны и больше ни к чему".
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